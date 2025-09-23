Pablo Alborán (36) presume de su mansión de 2 millones cerca de Madrid: su refugio para descansar tras los conciertos

Uno de esos planes que muchos no querrán perderse se llevará a cabo en el centro de la capital este martes 23 de septiembre. El evento es el concierto gratuito de Pablo Alborán en Madrid, con el que se presenta su nuevo álbum 'KM0'. El propio artista hizo la convocatoria a través de sus redes sociales hace una semana.

Como mencionó el artista de Málaga, su actuación será en el kilómetro cero de Madrid, que se sitúa en la misma Puerta del Sol y lleva el mismo nombre que su nuevo álbum. Hasta allí podrá acercarse cualquier persona que desee para gozar de "cuatro o cinco canciones" que el artista compartirá con la audiencia.

Tras los duros conciertos, los artistas necesitan descansar durante un tiempo antes de volverse a subir a los escenarios... En consecuencia, ¿cómo es el hogar de Pablo Alborán para descansar? Tras días intensos que, Pablo Alborán se refugia en un escondite personal lleno de naturaleza.

El artista de Málaga ha encontrado en su vivienda de Boadilla del Monte, que tiene un valor aproximado de 2 millones de euros, un lugar donde desconectar de las giras, promociones y actuaciones. Un refugio que fusiona lujo, calidez y una gran personalidad.

Esta vivienda es notable por su tamaño y por la combinación entre el diseño interior y la naturaleza, a pocos kilómetros de Madrid pero lejos del ruido de la ciudad. El intérprete cuenta con un vestidor impresionante, una cocina ultramoderna y un chalet con áreas verdes, de acuerdo a lo que Vanitatis ha informado.

Se trata de una casa que puede ser considerada como un refugio natural, no solo por su amplio exterior lleno de vegetación y donde se ha observado a Pablo Alborán tomando el sol en una hamaca con su perro, sino también por la abundancia de plantas que embellecen el interior de este hogar.

Además, la casa del intérprete de Solamente tú no es únicamente un sitio para relajarse. Se ha transformado en su verdadero refugio emocional, con áreas diseñadas para la relajación y también para la inspiración. Cada aspecto refleja un modo de vida refinado, pero también íntimo y muy personal.

El jardín de la mansión de Alborán es extenso y está lleno de plantas y espacios naturales. Es común encontrarlo disfrutando del sol al aire libre, lejos del bullicio, con su perro. La vegetación, con elementos tropicales que intensifican la sensación de bienestar, también se infiltra en el hogar.

El cantante ha deseado que su hogar sea un auténtico oasis. Desde el papel pintado con motivos selváticos hasta los ventanales que conectan el interior y el exterior, todos los rincones emanan tranquilidad. El vínculo con la naturaleza es esencial en el modo de vivir del artista.

Las amplias ventanas permiten que la luz natural ilumine con fuerza el salón comedor. En ese lugar, las lámparas retro y la mesa de madera hecha a medida recuerdan el diseño de los años cincuenta. El espacio central de la casa se torna cálido y acogedor con butacones en tonos terracota y sofás claros.

La cocina, por otro lado, opta por lo moderno: una isla central con placa de inducción y fuego convencional, muebles lacados en blanco y una iluminación perfectamente integrada. Es uno de los lugares favoritos de Alborán, en el que la innovación y la funcionalidad cohabitan.

Su vestidor, elaborado en madera y diseñado meticulosamente, se encuentra entre las estancias más atractivas. Extenso, ordenado y brillante, manifiesta la pasión del cantante por la moda y el orden. Para él, no es solo un armario; es un lugar en el que empieza cada jornada con la energía apropiada.

Debido a que el artista frecuentemente publica desde este vestidor trozos de su vida diaria, se ha vuelto uno de los espacios más discutidos en las redes sociales. Un lugar que, como él mismo ha admitido, le "transmite calma y equilibrio".

La casa de Pablo Alborán se convierte en el refugio ideal en medio de la promoción de su último trabajo musical y con una gira por todo el mundo por delante. Un entorno bien cuidado no solo brinda comodidad, sino también la tranquilidad necesaria para antes y después de encarar al público.

El malagueño ha hallado el balance entre la calma del hogar y la intensidad de la fama con esta vivienda de ensueño. Su vivienda en Madrid es, indudablemente, mucho más que una simple casa: se trata del entorno privado en el que recarga energía para continuar brillando en la música.