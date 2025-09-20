Un interiorista opina sin filtros sobre la casa de Ana Milán: "Su habitación es bonita, pero este detalle no me gusta nada"

La casa de Ana Milán en Madrid se convertía, tras su reforma, en una de esas decoraciones inspiradas en el estilo Art Déco dignas de admirar por los amantes del diseño de interiores. Y es que, la actriz se ponía en 2022 en manos del interiorista Fabián Ñíguez para ese cambio de estilo de cada una de las estancias de su casa.

Estancias en las que no faltan piezas de arte y cuadros en los rincones más importantes de la casa, mezclas de toques modernos con otros más clásicos, lámparas de techo de tipo araña, molduras o un impresionante salón con una chimenea del siglo XIX como protagonista, así como un sofá con una tapicería de estampado geométrico muy llamativa.

No hay zona de la casa de la actriz que no sea única y protagonista. Desde la entrada, donde la cocina con estilo minimalista sorprende por su calidez gracias a recuerdos personales y obras de arte que la decoran, hasta el salón, el verdadero corazón de la vivienda.

Un espacio en el que esa chimenea antigua restaurada hace las veces de eje central, rodeada de piezas contemporáneas como puffs que actúan como mesa de centro o un ventilador de techo que rompe con la estética clásica del espacio.

El interiorista Álvaro Toledo no ha dudado en analizar cada uno de los espacios de la casa de Ana Milán para reflejar aquellos puntos fuertes y otros que él no dudaría en modificar. "Nada más entrar está la cocina, es bastante minimalista pero con cosas elegantes y me gusta bastante. Me gusta mucho que tenga arte en ella, cosas personales, fotos, recuerdos y demás", comienza el experto. Una opinión que resume bien la filosofía que impregna todo el hogar: una casa vivida, bella, pero también muy personal.

La zona del despacho es, para el interiorista, el punto más interesante del recorrido: "Me gusta muchísimo el escritorio, me gusta que hayan respetado la madera de los armarios y me gusta mucho este rincón", asegura. Un espacio sobrio, cálido y funcional que refleja el carácter de Ana Milán.

En el dormitorio principal, el protagonismo se lo lleva un papel pintado de diseño gris y blanco que da amplitud visual, en contraste con una cama tapizada en terciopelo amarillo mostaza que aporta más calidez. "La cama amarilla me gusta porque destaca y además da calidez", explica Toledo. Sin embargo, no todo convence: "Lo que no me gusta nada es incorporar la bañera en el dormitorio, pero se nota que es algo personal de Ana Milán también".

Para el interiorista, el punto más flojo de la casa estaría en el suelo: "Por poner un pero general a la casa, no me gusta mucho el suelo de Neolith porque creo que es muy frío. A mí personalmente me gusta de madera". No obstante, el conjunto mantiene una coherencia estética que equilibra el Art Déco con elementos modernos y una marcada marca personal de la actriz.