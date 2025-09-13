Leroy Merlín vende la casa prefabricada y rústica que triunfa en España: por menos de 6.000 euros y con porche

Las casas prefabricadas en España se han consolidado como una de las alternativas favoritas frente a la construcción tradicional. Un mercado que está en pleno auge y que no deja de crecer. Todo ello, gracias a la variedad de modelos sostenibles y asequibles que pueden encontrarse actualmente en el mercado, así como por su rapidez de montaje.

Factores cada vez más atractivos, especialmente en un contexto de crisis de vivienda como el que vivimos en España con ese constante aumento de los precios de alquiler y compra. En este escenario, las casas prefabricadas no solo ofrecen una buena solución mucho más económica, sino también rápida para ganar espacio habitable sin hipotecar el bolsillo.

Y más allá de gigantes como Amazon, también encontramos otras firmas como Leroy Merlin que ya se han sumado a esta tendencia. La multinacional francesa incluye en su catálogo cada vez más modelos de casas prefabricadas interesantes, como esta casa de estilo rústico fabricada en madera, con tejado a dos aguas y un acogedor porche que ya se ha convertido en una de las grandes favoritas.

Esta opción de Leroy Merlin, dispone de una terraza cubierta de 8 m2, dos ventanas acristaladas, doble puerta acristalada y un interior de más de 21 m2 perfecto para adaptarse a todo tipo de usos. Además, en la web señalan que puede instalarse sin obras en cualquier superficie plana del jardín y su montaje es sencillo.

Todo por un precio de 5.074 euros. Una opción ideal como casa de invitados, pero también como estudio independiente para teletrabajar, zona de lectura, taller, espacio para hobbies o incluso como pequeño refugio de fin de semana.

Casa prefabricada de madera de Leroy Merlin.

Más allá de su diseño rústico, esta caseta prefabricada destaca por su versatilidad. Y es que, gracias a su interior regular y su altura máxima de 2,40 metros, se puede amueblar fácilmente con estanterías, sofá cama, escritorio o incluso una pequeña mesa de comedor. Una solución perfecta para quienes necesitan ese espacio extra lleno de confort.

En cuanto a la resistencia de sus materiales a la intemperie, a pesar de que la madera no viene previamente tratada de fábrica, basta con aplicar un protector para asegurar su conservación durante años.

Una estructura de madera que también podrás personalizar a tu gusto: desde pintarla por dentro y por fuera con los colores que mejor encajen con tu jardín, hasta decorarla con luces cálidas, plantas o textiles para lograr ese aire de "tiny house" tan en tendencia. Todo sin necesidad de licencias complejas, ni grandes inversiones.

Una opción que ya se ha convertido en una de las favoritas en Leroy Merlin y no es casual, ya que se trata de una alternativa viable para ampliar el espacio de cualquier hogar o como segunda vivienda de fin de semana sin recurrir a reformas costosas ni a hipotecas.

Este tipo de casetas prefabricadas se han convertido ya en una de las opciones más prácticas para cubrir necesidades muy reales: desde alojar a familiares hasta contar con un espacio propio en el que trabajar o simplemente desconectar.