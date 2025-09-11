Dentro de la mansión de Shakira en Miami: un hogar de 11 millones de euros en el que vive con sus dos hijos

Shakira eligió Miami como punto de partida de su nueva vida junto a Sasha y Milan, tras su separación de Gerard Piqué. Desde abril de 2023 la cantante reside con sus hijos en una mansión en Miami Beach, que adquirió en 2001 y reformó completamente para adaptarla a su estilo y a sus necesidades familiares.

La vivienda domina uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, North Bay Road Drive, con casas de celebridades como Jennifer López o Ricky Martin. Los espacios luminosos y modernos predominan en su diseño abierto y archiconocido por su blancura serena.

Entre sus características más destacadas están el gimnasio, una sala de billar y un muelle privado de 30 metros que da acceso directo a Biscayne Bay. Detalles que convierten esta mansión en un verdadero santuario para ella y sus hijos.

Mansión de Shakira. Gtres

Un hogar lleno de luz y privacidad. La mansión de Shakira en Miami Beach cuenta con aproximadamente 750 metros cuadrados distribuidos en varios edificios de estilo contemporáneo, reformados tras su compra en 2001. Desde entonces, la artista le ha imprimido su identidad: interiores claros, espaciosos y una atmósfera acogedora que combina minimalismo con elegancia.

El predominio del blanco en paredes, suelos y mobiliario crea una estética limpia y diáfana. Los extensos ventanales otorgan un gran ambiente de luz natural, reforzando la sensación de amplitud. Además, el estilo decorativo incorpora guiños sutiles a sus raíces: un chill-out con cachimba, sofás blancos con detalles azulados y estampados arabescos que añaden carácter al conjunto.

Esta mansión cuenta con seis dormitorios y siete baños, adecuados para el día a día de una familia. En cuanto a ocio, dispone de una sala de billar perfecta para reuniones informales y un gimnasio totalmente equipado para mantener la forma física, una constante en la vida profesional de Shakira.

En el exterior, una piscina rodeada de palmeras es el centro relax ideal para la familia. Pero lo que realmente distingue esta residencia es el muelle privado de 30 metros de longitud, que da acceso directo a Biscayne Bay y posibilita salidas en barco por el Atlántico, una amenidad excepcional en Miami.

La casa y el muelle de Shakira. Gtres

La mansión está ubicada en North Bay Road Drive, una zona frecuentada por nombres como Jennifer López, Ricky Martin o Matt Damon. La propiedad fue puesta en venta varias veces: en 2018 por 14 millones, luego por 10 millones, y en 2021 alcanzó 15,2 millones de euros antes de ser retirada del mercado definitivamente.

Según Architectural Digest, el gusto de Shakira se define como "aireado, cálido y brillante", predominado por texturas blancas y toques plateados, evitando el dorado. También existen delicadas pinceladas de color (lila, malva o fucsia), que aportan energía, junto con piezas decorativas como espejos artesanales y muebles con incrustaciones de hueso que reflejan su herencia libanesa.

Tras su separación y salida de Barcelona con sus hijos, Shakira ha encontrado en esta mansión un nuevo refugio en Miami. Aquí ha decidido reiniciar su historia familiar, apostando por un entorno seguro, luminoso y estiloso, perfecto para la vida cotidiana y los momentos de creatividad.

La mansión de Miami no solo es un símbolo de lujo y buen gusto, sino un espacio cálido y funcional en el que Shakira puede vivir con tranquilidad junto a sus hijos. Con detalles como el muelle privado y la sala de ocio, este hogar refleja su forma de encarar esta nueva etapa: con luz, privacidad y un diseño que habla de su identidad y legado cultural.

La piscina de la casa de Shakira. © Douglas Elliman Regions

La mansión no solo destaca por su diseño y estética, también está equipada con sistemas de domótica avanzada que permiten controlar la iluminación, climatización y seguridad desde cualquier dispositivo. Este detalle aporta un plus de comodidad y privacidad, aspectos que Shakira valora especialmente para proteger la intimidad de sus hijos en Miami.

Además de ser un refugio familiar, la residencia también funciona como espacio creativo. Fuentes cercanas indican que Shakira dispone de un área adaptada para trabajar en su música desde casa, con equipos de sonido y grabación de última generación. De este modo, logra equilibrar su vida personal con su carrera internacional sin salir de su propio hogar.

El salón de Shakira. © Douglas Elliman Regions

La mansión de Shakira en Miami está valorada en unos 11 millones de euros, una cifra que refleja no solo su ubicación privilegiada frente al mar, sino también el lujo de sus instalaciones. Con más de 750 metros cuadrados, cuenta con piscina, gimnasio privado y amplias estancias diseñadas para combinar comodidad y exclusividad, convirtiéndose en un verdadero refugio para la artista y sus dos hijos.