Amazon vende la casa prefabricada que arrasa en España: por menos de 5.000 euros y muy luminosa

Las casas prefabricadas y modulares siguen ganando terreno en España y más aún en un contexto en el que acceder a una vivienda digna ya figura como uno de los problemas sociales y económicos más urgentes de nuestro país.

Una crisis de acceso a la vivienda y un déficit habitacional que afecta cada vez más a las grandes ciudades como Madrid o Barcelona y también a los más jóvenes. Sin embargo, como alternativa a esos alquileres y viviendas disparadas de precios y con hipotecas imposibles, las casas prefabricadas y modulares se posicionan cada vez más como una de las opciones favoritas.

Algunas de las mejores oportunidades las encontramos precisamente en la web de Amazon. En ella podemos encontrar casas prefabricadas de todos los tamaños y precios, pero hay un diseño que ya se ha convertido en uno de los más vendidos en España.

En este caso se trata de una vivienda con espacios abiertos y amplios ventanales, que dispone de un bonito y acogedor salón con amplia cocina, una habitación y un baño, aunque esta combinación puede modificarse al gusto del comprador como señalan en Amazon.

Se trata de una casa tipo cabina que, puede apilarse sumando varias plantas a la vivienda. Sin embargo, más allá de su diseño, otra de las características que más ha despertado la curiosidad de muchos españoles, es que se trata de una vivienda cuyo precio total y con IVA incluido es de 4.200 euros.

Un precio que hace posible ese acceso a una vivienda sin tener que hipotecarse de por vida. Más allá de su precio, otra de sus características únicas es que esta vivienda cuenta con un diseño plegable.

Esta casa prefabricada viene plegada para facilitar su transporte pero también su montaje, el cual puede realizarse en cuestión de minutos. Todo ello, sumado a un material duradero, robusto, resistente al viento y a la lluvia.

Un interior minimalista y moderno

Este diseño destaca también por la calidad de sus espacios y materiales. Su estructura está construida sobre un marco de metal de alta calidad y utiliza vidrio reforzado, lo que lo hace resistente tanto al viento como al agua. También dispone de aislamiento térmico e insonorizante, algo especialmente importante en zonas cercanas a la ciudad, playa o con carreteras cercanas.

Otro de los puntos fuertes es su versatilidad. Y es que, más allá de esa combinación libre de unidades que permite adaptarla a todo tipo de necesidades, también se suma un diseño minimalista y moderno que puede personalizarse en cualquier momento.

Casa de cabina y prefabricada de Amazon.

Ese diseño minimalista encaja tanto en entornos urbanos como de naturaleza, con una estética cuidada y elegante, como señalan desde la web: "Las líneas limpias y los materiales de alta calidad permiten que los espacios temporales tengan un efecto visual arquitectónico de alta gama".

En cuanto al montaje, la vivienda incluye un conjunto completo de herramientas de instalación, piezas de repuesto, así como soporte 24 horas para personalizar tamaños y colores.

Una propuesta, por lo tanto, accesible, práctica y con una estética moderna y cuidada hasta el detalle. Su bajo precio, facilidad de instalación, materiales de calidad y posibilidades en el diseño la convierten en una de las alternativas más flexibles y atractivas del mercado sin renunciar al confort y sin necesidad de asumir una carga hipotecaria desproporcionada.