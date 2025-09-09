"Es una zona de Madrid muy tranquila": Belén Rueda (60) presume del exclusivo chalet en el que vive hace 20 años

Belén Rueda (60 años) lleva más de dos décadas residiendo en un exclusivo chalet en una zona muy tranquila de Madrid, destacando la paz del entorno y la conexión con la naturaleza como elementos clave para ella y su familia.

Su hogar, ubicado en una urbanización a las afueras de la capital madrileña, goza de un diseño luminoso, espacios abiertos y grandes ventanales, que reflejan la calma y la belleza del lugar.

Destaca un amplio jardín como lugar favorito personal, perfecto para disfrutar del sol y de la serenidad del entorno, un lujo que contrasta con la vida en el centro urbano de la ciudad madrileña.

El chalet de Belén Rueda combina arquitectura contemporánea con naturaleza: tres plantas, interiores luminosos y decoración minimalista. Este equilibrio estético invita a la serenidad y la concentración, fundiendo funcionalidad con belleza en un entorno privilegiado.

La espaciosa vivienda está diseñada para aprovechar la luz solar, gracias a ventanales que inundan el salón. El color blanco combina la decoración, amplificando la luminosidad mientras el jardín mantiene el hogar conectado con el exterior.

Belén confiesa que el jardín es su rincón predilecto: un espacio vital para descansar, pensar y desconectar. Le basta con que salga el sol para que se le quiten todas las ganas de volver al bullicio urbano.

Cuando se mudaron, las hijas de Belén (Belén, Lucía y María Écija) eran pequeñas, y el ambiente de niños y naturaleza en la zona les resultó especialmente acogedor. La tranquilidad del entorno, sin renunciar a buenas conexiones, resultó ideal para criar a las niñas en familia.

Belén Rueda en su casa. @bybelenrueda

La decoración incluye piezas personales y arte significativo: cuadros, recuerdos familiares y toques de color rosa en el salón. Cada elemento refleja su historia y gusta de otorgarle al espacio una atmósfera acogedora y plena de significado.

Tras días de rodaje o situaciones emocionalmente exigentes, Belén encuentra en su casa una fuente de calma y descanso. El entorno luminoso y tranquilo actúa como bálsamo, fuente de energía para recargar fuerzas.

Belén Rueda en su casa. @bybelenrueda

La estética del chalet (espacios diáfanos, decoración simplificada, tonos neutros...) responde a un estilo de vida enfocado en lo esencial. Esta sobriedad decorativa evita distracciones y mantiene un aire de serenidad en cada estancia.

Tras 20 años en esta casa, Belén ha construido un verdadero lugar de pertenencia, incluso ya pensando en tiempos de jubilación. No solo conserva recuerdos en cada rincón, sino que continúa moldeando el espacio con objetos que la acompañan y definen su identidad familiar.

Belén Rueda en su casa. @bybelenrueda

Belén reconoce que uno de los mayores valores de su chalet es la posibilidad de alejarse del bullicio del centro de Madrid. La tranquilidad del vecindario, sumada a los espacios amplios verdes, le permite mantener un estilo de vida sereno y equilibrado.

La vivienda de la actriz se ha convertido en un ejemplo recurrente en revistas de decoración, donde destacan su mezcla entre minimalismo nórdico y detalles personales. Es una demostración de cómo un hogar puede reflejar historia, estilo y autenticidad sin perder funcionalidad ni comodidad.

Belén Rueda en su casa. @bybelenrueda

Belén Rueda vive desde hace 20 años en un refugio tranquilo a las afueras de Madrid: un chalet de tres plantas decorado con matices nórdicos, ventanas amplias y un jardín que le devuelve la calma. Este hogar no solo refleja su personalidad, sino que se consolida como su refugio emocional donde luz, naturaleza y serenidad se unen para crear un espacio verdaderamente suyo.