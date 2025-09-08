Un arquitecto nos explica cómo nos engañan al comprar casas nuevas: "Los planos no cuentan toda la verdad"

El arquitecto Edu Sanz alerta sobre engaños comunes en la compra de viviendas de obra nueva. A menudo, los planos que se muestran a los compradores son de comercialización, no los técnicos de construcción, e incluyen muebles reducidos para que los espacios parezcan más amplios.

Además, los metros cuadrados anunciados pueden estar inflados. Al incluir zonas comunes en el cómputo, la cifra que figura en la publicidad no refleja la superficie útil real de la vivienda.

También existen deficiencias en calidades y entregas. Retrasos frecuentes, acabados que no se corresponden con lo prometido y fallos constructivos son problemas habituales en obra nueva.

Así te engañan con los pisos de obra nueva

Comprar una vivienda de obra nueva puede ser un sueño... o una trampa. Los planos de comercialización no son los mismos que los de construcción, y esto puede llevar a percepciones engañosas del espacio real disponible.

Los planos mostrados al público suelen estar estilizados y con mobiliario simbólico. Los sofás y camas representados son más reducidos, lo que da una falsa sensación de amplitud. Por ello, el arquitecto recomienda solicitar los planos acotados para conocer las dimensiones reales.

La superficie anunciada a menudo incluye zonas comunes, como pasillos, escaleras o áreas verdes. Esto puede inflar significativamente los metros cuadrados "construidos" que se anuncian, sin que los compradores conozcan la parte privativa real.

Frecuentemente, los acabados reales no coinciden con lo prometido. Esto incluye suelos, alicatado o carpintería defectuosa, materiales de menor calidad o kits de personalización que no existen realmente.

Según un informe reciente, el 90% de los proyectos inmobiliarios en Europa, incluida España, incumplen los plazos inicialmente pactados. Esto no solo genera frustración, sino costes adicionales para quienes esperan mudarse.

El arquitecto también advierte sobre la quiebra de promotores o constructores, lo que puede paralizar las obras o dejar los inmuebles acabados, obligando a los compradores a enfrentarse a procesos judiciales para recuperar su inversión.

España enfrenta un fuerte déficit de oferta. En 2024 hubo apenas unas 128.000 viviendas nuevas, frente a la demanda real, creando un desajuste estructural superior a 134.000 unidades. Esta escasez añade presión al mercado y reduce la capacidad del comprador de elegir con calma.

Las claves para evitar engaños al comprar de obra nueva son los siguientes:

Solicitar planos acotados (constructivos), no solo de marketing.

Verificar qué superficie es útil y cuál es común.

Revisar la calidad prometida y comprobarla tras la entrega.

Confirmar la solvencia del promotor y garantías financieras.

Exigir documentos clave: certificado de final de obra, cédula de habitabilidad, licencia de primera ocupación, seguro de 10 años contra vicios estructurales y certificado de eficiencia energética.

Comprar vivienda de obra nueva exige prudencia. Debes ir más allá del plano bonito y del reclamo comercial. Solicita documentación técnica, analiza con detalle superficies y calidades, y asegúrate de que exista respaldo legal y financiero para proteger tu inversión.

En definitiva, con estos consejos estarás mejor armado para que tu compra sea sólida y transparente, y no una decepción encubierta.