La mansión más exclusiva de Mónica Naranjo (51 años) en España: cuesta casi 3 millones y tiene vistas de ensueño

La voz más felina del pop español también tiene un hogar a la altura de su leyenda. Mónica Naranjo disfruta en Cataluña de una mansión en líneas clásicas y alma contemporánea, pensada para desconectar del ruido y abrazar el azul del mar desde cada terraza.

Situada en Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), el enclave combina privacidad y cercanía a la ciudad. Aquí, la artista encontró su base perfecta entre el Mediterráneo y la Cordillera Litoral, con jardines mediterráneos, piscina y un interior luminoso que se abre al paisaje.

El inmueble, popularmente conocido como "Villa Naranjo", se asienta sobre 3.000 metros cuadrados de parcela y cerca de 900 metros cuadrados construidos en tres plantas, distribuidos en siete dormitorios y ocho baños. En su día, se ofertó por 2,85 millones de euros. Hoy se estima en casi 3 millones, acorde al mercado y a su exclusividad.

Una terraza de Mónica Naranjo. Idealista

En la planta principal, la zona de día presume de un gran salón con chimenea y ventanales al jardín, además de una cocina de concepto actual. El nivel superior concentra las suites con salida a terraza y un dormitorio principal con vestidor y zona de aguas tipo spa.

El sótano es puro hedonismo: bodega de piedra, sala polivalente, espacio de masaje y un área acondicionada como estudio de trabajo, donde la cantante ha desarrollado proyectos audiovisuales y musicales. Todo con acceso directo a exteriores para disfrutar del clima del litoral.

Mónica Naranjo en el salón de su casa en un fotograma de 'Mónica y el sexo'. Prime Video

La parcela integra praderas de césped arbolado y una piscina orgánica que actúa como el eje visual del jardín. Varias terrazas miran al Mediterráneo, con rincones de chill out que convierten cada atardecer en un pequeño concierto privado. Vistas de ensueño, palabra de Naranjo.

El municipio, uno de los más codiciados del Maresme, concentra urbanizaciones de alto standing, seguridad y servicios premium a menos de 40 minutos de Barcelona, lo que explica su valor sostenido pese a los vaivenes del mercado inmobiliario.

La artista puso a la venta la propiedad en 2022 por 2,85 millones, pero retiró el anuncio poco después sin mayores explicaciones públicas. Desde entonces, diversos medios señalan que sigue disfrutando de la casa como base residencial y creativa.

Más allá del dato, la casa funciona como extensión de su personalidad: potente, sofisticada y con una espiritualidad visible en piezas de arte y decoración. Un escenario perfecto para entrevistas, rodajes y, sobre todo, para el descanso entre giras.

Llavaneres es una de las zonas más exclusivas del Maresme, con urbanizaciones privadas, servicios premium y acceso rápido a Barcelona. El combo de privacidad y vistas explica el posicionamiento "top" de la casa en el mercado.

Este lugar es mar, luz y privacidad. "Villa Naranjo" es una cápsula del bienestar valorada en casi 3 millones, con métricas imbatibles (3.000/900 metros cuadrados) y una arquitectura hecha para mirar al horizonte. Un refugio ideal en el que la estrella recarga su energía.

Además, como destacan desde el Mundo Deportivo, su casa ha sido escenario para parte del rodaje de su docuserie Mónica y el sexo, lo que le da forma de estudio, hogar y set al mismo tiempo. Esa dualidad potencia la conexión emocional: cada estancia, desde la piscina rodeada de palmeras hasta el interior minimalista, se vuelve escenario de su vida y arte, con el Mediterráneo como telón de fondo permanente que acompaña cada momento.

La vivienda de Mónica Naranjo ha funcionado como un escenario íntimo que refleja su esencia artística y espiritual. En los espacios interiores, se observan esculturas de Buda junto a cuadros de animales reales luciendo atuendos reales, salpicados de detalles dorados por doquier.

Esta decoración ecléctica, que combina elementos orientales con toques surrealistas y glamurosos, no solo aporta personalidad al lugar, sino que también lo transforma en una extensión poética de su alma creativa, una cáscara de su mundo interior en medio del Maresme.