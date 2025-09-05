La espectacular casa de Amaia Salamanca (38) en Marbella: “Un hogar moderno y familiar donde soy feliz”

Amaia Salamanca encontró su refugio ideal en Marbella, donde vive junto a Rosauro Varo y sus tres hijos en una villa luminosa y contemporánea. Esta residencia refleja un estilo de vida tranquilo, familiar y a la vez sofisticado, alejado del bullicio urbano.

Inaugurada como su hogar en 2020, la villa está ubicada en Guadalmina, una de las urbanizaciones más exclusivas de la Costa del Sol. Cuenta con una parcela amplia, piscina infinity, gimnasio y una decoración que prioriza la luz natural y materiales naturales.

Dentro, el diseño minimalista combina tonos neutros, espacios abiertos y estructura diseñada por el interiorista Luis García Fraile, derivando un ambiente moderno y cálido que ha sido definido por la actriz como su fuente de felicidad.

Situada en la urbanización de Guadalmina, la villa ofrece vistas al mar y a la sierra. Es un entorno seguro y apacible, frecuentado por personalidades y con un clima ideal para disfrutar al aire libre casi todo el año.

La propiedad ocupa una extensa parcela de más de 3.000 metros cuadrados. Dispone de jardín, piscina infinity y jacuzzi exterior, junto a varios patios y terrazas conectadas mediante grandes ventanales.

La vivienda está distribuida en dos plantas, incluye cinco dormitorios, varios baños y un salón comedor que conecta directamente a la cocina; perfecto para la dinámica familiar diaria.

Además de las áreas comunes, la casa dispone de gimnasio privado. Espacios pensados para el bienestar físico y el relax, clave en un hogar que combina funcionalidad con estilo.

Amaia Salamanca. @amaiasalamanca

El estilo interior apuesta por tonos neutros como gris, crema y blanco, generando amplitud visual. La madera y materiales cálidos aportan confort y un ambiente cuidado y relajante.

El interiorista Luis García Fraile diseñó espacios que mezclan lo clásico con lo moderno. Los acabados sutiles y muebles funcionales aportan un sello elegante sin perder cercanía.

Salón-comedor de Amaia Salamanca.

Grandes ventanales permiten que la luz y el paisaje entren en el interior. La integración visual del jardín refuerza la sensación de hogar conectado al entorno natural.

Algunos rincones cuentan con elementos personales, como muebles en cuero oscuro o cuadros en formato grande, que contrastan con la paleta neutra habitual y reflejan carácter.

Amaia Salamanca en la piscina. @amaiasalamanca

Amaia define su hogar marbellí como "moderno y familiar" porque es un espacio para ser feliz. Es su refugio, ideal para criar a sus hijos con tranquilidad y disfrutar juntos del entorno.

Aunque la villa es imponente, la pareja mantiene su perfil bajo. La casa es sofisticada sin ostentación, reflejando su deseo de privacidad y vida centrada en la familia.

Amaia Salamanca y su familia han creado en Marbella un hogar que equilibra luz, diseño moderno y calidez familiar. Con espacios abiertos, entorno natural, comodidad y sofisticación, la villa es el hogar ideal donde la actriz se siente plenamente feliz y en armonía con su vida y entorno.

La villa de Amaia se sitúa en un entorno exclusivo donde también residen empresarios, otras celebridades y deportistas. Guadalmina es reconocida por su campo de golf, cercanía a Puerto Banús y servicios de lujo, convirtiéndose en una de las zonas más deseadas de la Costa del Sol.

Amaia ha afirmado en varias entrevistas que este espacio es su "hogar de desconexión", un lugar donde puede equilibrar su vida profesional con la familiar. El clima privilegiado de Marbella, unido a la privacidad de la villa, hacen de esta residencia un auténtico refugio personal y familiar.

El diseño evoca inspiración mediterránea en cada detalle. La casa incorpora elementos propios de este estilo como terrazas abiertas, grandes ventanales y uso de piedra y madera natural. Estos detalles no solo aportan frescura y luminosidad, sino que también conectan el interior con el paisaje costero de Marbella.