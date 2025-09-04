Antonio Banderas.

Antonio Banderas. Getty Images

El rincón más exclusivo de la casa de Antonio Banderas (65) en Málaga: un bonito comedor y lo que costaría copiarlo

El comedor de Antonio Banderas en su casa de Málaga: así es este elegante espacio y lo que podría costar decorarlo igual.

Antonio Banderas reside en un ático de unos 500 metros cuadrados en plena plaza de Zegrí, en el centro de Málaga, con vistas privilegiadas hacia la Alcazaba, el Teatro Romano y la Catedral. Esta vivienda combina arte contemporáneo con luz abundante y una atmósfera sofisticada.

El diseño interior de la vivienda destaca por piezas de arte vanguardista, diversos toques modernos y una elegancia refinada que proyecta personalidad. El comedor refleja este estilo: ático amplio, iluminación natural, materiales nobles y un aire minimalista con carácter.

Para decorar un mobiliario similar, debemos considerar mobiliario de diseño, buena iluminación, arte decorativo y materiales de alta calidad (una inversión estimada que puede variar entre los 20.000 y los 50.000 euros según elementos y acabados). Esta estimación se basa en precios de diseño de interiores y estilo sofisticado.

El comedor se encuentra en un ático de 500 metros cuadrados ubicado en la emblemática plaza del Zegrí, ideal para quienes valoran vistas panorámicas, la historia y el arte, acompañados de una decoración cuidada y contemporánea. Este espacio combina amplitud, luminosidad y una estética que refleja el carácter histórico y moderno de la ciudad.

Las piezas de arte vanguardista, una constante en la estética de Banderas, se combinan con líneas limpias y materiales elegantes como madera clara, metal y cristal. El comedor destaca por su pulcritud visual y por elementos decorativos minimalistas que no restan protagonismo al entorno.

El comedor de Antonio Banderas.

El comedor de Antonio Banderas. @antoniobanderas

El mobiliario elegido, probablemente de diseño, incluye una mesa de comedor elegante y funcional, sillas con acabados refinados y algún elemento que actúe como foco visual, como una lámpara escultural o una pieza decorativa en la pared. Estos detalles elevan cualquier ambiente, aportando estilo y cohesión visual.

La luz natural, proveniente de grandes ventanales o terraza contigua, dota al comedor de una atmósfera abierta y acogedora. La iluminación artificial complementaria, como lámparas de diseño colgante o apliques discretos, añade calidez y sofisticación en horas nocturnas.

Para lograr el ambiente ideal, se incorporan textiles como alfombras de buen gramaje, cojines en tonos neutros o mate sofisticado y cortinas ligeras que moderen la luz sin perder claridad. Estos complementos refuerzan la sensación de hogar y cuidado estético.

Basándonos en precios del sector de diseño de interiores y piezas de arte moderno, aquí una estimación aproximada:

  • Mobiliario de diseño (mesa + 6 sillas): 5.000-15.000 euros.
  • Iluminación decorativa (lámparas colgantes o apliques): 2.000-7.000 euros.
  • Textiles (alfombra, cortinas, cojines): 1.500-5.000 euros.
  • Elementos decorativos y arte: 3.000-15.000 euros.
  • Extras (pintura, pequeñas reformas, asesoría): 2.500-8.000 euros.

Total estimado: 14.000-50.000 euros, dependiendo del nivel de exigencia y exclusividad. Esta horquilla permite una aproximación realista, aunque optando por piezas de autor o de edición limitada, los costos podrían superar los 50.000 euros.

Las recomendaciones para un diseño asequible sin perder estilo: Primero, optar por marcas de diseño accesible, como IKEA X HAY, Muuto, Normann Copenhagen o Ferm Living, para mobiliario de calidad sin excesivo coste.

Incluir arte local o réplicas limitadas, buscando equilibrio entre originalidad y presupuesto. También una iluminación adaptable, como luces regulables o lámparas LED de diseño económico, para lograr ambiente sin gastar en piezas icónicas.

Textiles neutros y de buena mano, que aporten textura y no compitan visualmente, a bajo coste en tiendas especializadas en hogar.

El comedor del ático de Antonio Banderas en Málaga es el reflejo de una elección consciente entre elegancia, luz y arte. Recrearlo exige atención a materiales, diseño, iluminación y ambiente. Aunque la inversión puede ser significativa, una planificación cuidadora permite acercarse a ese estilo sin exceder la horquilla entre 20.000 y 50.000 euros.