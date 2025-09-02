"Más de medio millón invertido en su refugio”: la espectacular vivienda de Paula Echevarría (48) y Miguel Torres (39)

En las afueras de Madrid, Paula Echevarría y Miguel Torres habitan un verdadero paraíso personal. Su vivienda, ubicada en la exclusiva urbanización de Villafranca del Castillo, supone una inversión que supera el medio millón, convirtiéndose en un refugio tanto familiar como estético.

Esta residencia de 500 metros cuadrados combina amplitud y diseño minimalista. Consta de cuatro dormitorios, seis baños, un gimnasio, jardín, piscina y porche, todo distribuido en una única planta para lograr confort y funcionalidad.

Construida tras su divorcio, la vivienda fue diseñada "a su medida". Paula compartió numerosos detalles en redes, donde mostró rincones decorados con colores pastel, geometrías y mobiliario de diseño que reflejan su personalidad.

Este chalet de alto standing se alza en Villafranca del Castillo, urbanización con vigilancia 24 horas y comodidades como colegios, centros médicos y clubes privados. Es un entorno ideal para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la cercanía con Madrid.

La vivienda cuenta con unos 500 metros cuadrados construidos, con espacios diáfanos y luminosos. Sus cuatro dormitorios y seis baños ofrecen gran comodidad, mientras que en el gimnasio y otras estancias refuerzan su carácter familiar y funcional.

La decoración muestra una estética minimalista: muebles en blanco, tonos pastel y formas geométricas, aplicadas especialmente en salón, cocina y dormitorios. Cada detalle está cuidado para aportar serenidad y estilo contemporáneo.

El salón es amplio, moderno y muy luminoso. Cuenta con un sofá XXL en tonos neutros, mesa de cristal con acabados dorados y un estilo chic que une elegancia y funcionalidad, ideal para el día a día y para recibir visitas.

La cocina, unida al comedor mediante una isla moderna, destaca por su estética nórdica en blanco. Incluye electrodomésticos de alta gama, papel pintado con motivos vegetales y una distribución práctica y elegante.

El jardín incluye una piscina, zona de estar y porche cubierto, ideales para el descanso y ocio. Además, cuenta con un huerto y áreas verdes que aportan un entorno natural y acogedor al hogar.

Levantada tras su divorcio, la vivienda fue mandada construir en una parcela de Villafranca del Castillo. Su diseño modular permitió ajustarse a sus necesidades familiares, instalando robustas estructuras y acabados personalizados.

La casa no solo es su hogar, sino un refugio para Paula, Miguel y sus hijos: Daniella y Miki Jr. Espacios como la sala de juegos o el gimnasio refuerzan su carácter acogedor y centrado en la vida cotidiana.

Paula ha compartido en redes rincones que revelan su gusto: un vestidor de inspiración velvet, acabados dorados y elementos personalizados en cada habitación, un sello decorativo que trasciende tendencias.

En una zona donde el precio medio supera los 2.800 metros cuadrados, esta vivienda supera los 500 metros cuadrados implica una inversión superior al medio millón de euros. Un reflejo de lujo accesible para una vivienda diseñada con estilo, privacidad y elegancia.

El chalet no solo es un hogar, sino también una inversión inmobiliaria estratégica. Situado en una de las zonas más cotizadas de Madrid, la vivienda ha revalorizado su precio en los últimos años, garantizando estabilidad patrimonial a la pareja y a sus hijos.

Paula, muy activa en redes sociales, comparte con frecuencia rincones de su casa que inspiran a miles de seguidores. Su estilo combina toques modernos con guiños clásicos, como lámparas doradas, papel pintado de tendencia y mobiliario nórdico, lo que convierte su hogar en un referente decorativo.

Paula Echevarría y Miguel Torres han convertido esta residencia en un santuario personal. Pensada para el confort y la familia, combina espacios amplios, decoración cuidada, tecnología y aire libre. La inversión millonaria justifica cada detalle: seguridad, estética y bienestar sin renunciar a la tranquilidad.