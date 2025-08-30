El exclusivo piso de Andrea Duro en Fuenlabrada, valorado en 500 mil euros: "Es el hogar con el que siempre soñé"

Andrea Duro vive en un sofisticado piso en Fuenlabrada reformado en estilo nórdico. Tras mudarse en 2021 con su pareja, volvió a la vivienda tras el fin de su relación en 2022. Fue redecorada por Kenay Home, con madera y materiales naturales como protagonista.

La vivienda es un refugio cálido y moderno, lleno de detalles acogedores. Sus amplios espacios diáfanos, muebles de líneas limpias y motivos naturales reflejan un aire escandinavo actual y elegante, con piedra y madera presentes en cada estancia.

Se estima que el piso está valorado entre 300.000 y 500.000 euros. Aunque se desconoce el precio exacto, este rango se ajusta a pisos de similares características en la zona, con acabados en madera y estilo contemporáneo.

La casa de Andrea Duro. @kenayhome

La actriz madrileña Andrea Duro recuperó este piso en 2022 tras finalizar su relación sentimental. El diseño está completamente renovado con un estilo nórdico acogedor firmado por Kenay Home. La vivienda se convierte ahora en un refugio personal más allá de la fama televisiva.

Dormitorio de Andrea Duro. @kenayhome

El sofá 'block' modular en tono crema predomina el salón. Acompañado de cojines azul noche y una mesita de madera pulida, aporta versatilidad y calidez. El comedor situado justo detrás está compuesto por una mesa de madera y sillas acolchadas, realzando el diseño íntimo y funcional.

El aparador de madera cuenta con piezas decorativas como libros, una lámpara de estilo clásico y espejos redondos que multiplican la sensación de espacio. Las plantas naturales y el gran jarrón de flores aportan frescura y vida, consolidando el ambiente acogedor y elegante.

Salón de Andrea Duro. @kenayhome

La estética nórdica del hogar combina funcionalidad moderna con calidez visual. Madera clara, líneas lineales y tejidos suaves se integran para generar armonía. Este enfoque demuestra cómo un diseño minimalista bien pensado puede transmitir personalidad sin sobrecargar.

La renovación del piso coincidió con un momento personal importante para Andrea Duro. Después de la ruptura con el jugador Ale Galán, recuperar esta vivienda le permitió reivindicar su espacio de vida y transformación personal desde el estilo y el confort.

Quienes buscan inspiración para decorar su hogar pueden tomar nota de cómo elementos simples (como un sofá modular, mesas de madera, espejos circulares o vegetación) pueden transformar un espacio en un entorno relajante y con carácter.

La casa de Ana Duro. @kenayhome

Uno de los espacios más destacados del piso es el dormitorio principal, donde Andrea Duro ha apostado por un cabecero de edición limitada en madera que se convierte en la pieza central de la habitación. La ropa de cama en tonos neutros y las lámparas cálidas aportan serenidad y descanso visual.

La actriz, que actualmente compagina teatro, televisión y proyectos cinematográficos como La favorita 1922, encuentra en esta vivienda una lugar ideal para descansar y recargar energías. Su piso en Fuenlabrada no solo es su hogar, sino también el reflejo de un estilo de vida renovado y consciente.

El piso de Andrea Duro en Fuenlabrada es una joya de diseño nórdico moderno, donde la madera y los materiales naturales crean un refugio cálido y auténtico. Con un valor estimado entre 300.000 y 500.000 euros, combina estilo, funcionalidad y una narrativa personal de renovación emocional y estética.