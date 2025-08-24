El invento de Leroy Merlin para tener electricidad en casa: "Enchúfalo y empieza a ahorrar desde el primer día"

España disfruta de miles de horas de sol al año, lo que convierte a la energía solar en una opción ideal para los hogares. Sin embargo, las instalaciones tradicionales suelen implicar costos elevados, trámites y obras complejos.

Leroy Merlin trae una solución perfecta: un kit solar Plug&Play que solo hay que enchufar para comenzar a producir electricidad desde el primer día. Así puedes generar energía limpia y reducir tu factura sin complicaciones.

Gracias a su diseño sencillo, sin necesidad de certificaciones ni permisos, este invento democratiza el acceso a la energía solar en cualquier hogar, ya seas dueño de una casa o vivas en un piso.

Invento de Leroy Merlin.

El kit solar SunneSolar de Leroy Merlin ofrece 405 W de potencia mediante un panel monocristalino, incluye microinversor y un cable de 3 metros, y se conecta directamente a una toma de corriente estándar, enchúfalo y listo.

Este sistema permite generar tu propia electricidad desde el primer instante, aprovechar las numerosas horas de sol en España y reducir la factura eléctrica sin requerir instalación profesional.

Leroy Merlin también comercializa el kit enchufable Lexman, con 4 paneles rígidos de hasta 440 W de potencia, montaje en pared o suelo, y hasta 5 metros de cable. Incluye una app para monitorizar el consumo y cuenta con 15 años de garantía.

Con este sistema, incluso sin experiencia previa, puedes instalarlo en menos de una hora. Solo necesitas orientarte al sur, conectarlo y empezar a producir energía renovable desde tu hogar.

El invento de Leroy Merlin.

El kit SunneSolar cuesta alrededor de 395,10 euros, con envío gratuito y entrega en tres días laborables. En comparación, modelos similares pueden alcanzar los 542 euros en Amazon.

Por su parte, el kit Lexman tiene un precio aproximado de 449 euros, ofrece una buena relación potencia/precio y añade la ventaja de la aplicación de control.

El verdadero mérito de estos kits es que eliminaron las barreras tradicionales: sin permisos, sin instalación eléctrica compleja, sin trámites legales. Tan solo se conectan como cualquier electrodoméstico y comienzan a inyectar energía limpia a la red doméstica.

En muchos hogares, la electricidad generada ya cubre parte del consumo básico. Algunos análisis estiman un ahorro mensual de 18-20 euros y una amortización en dos años y medio, lo que hace el sistema rentable, ecológico y práctico.

El invento del Leroy Merlin.

Además de los beneficios económicos, estos kits ayudan a reducir tu huella ambiental. Generar energía limpia directamente en tu hogar, evita emisiones y promueve un consumo más sostenible y consciente.

Al facilitar la adopción de paneles solares, Leroy Merlin permite que cualquier persona - viva en una casa o en un piso - pueda contribuir a un futuro más verde, sin sacrificios ni complicaciones.

El precio de la electricidad en España continúa siendo una de las principales preocupaciones de los hogares. Ante esta situación, los kits solares de Leroy Merlin se convierten en una alternativa real para protegerse de las subidas de la luz. Al producir parte de la energía que consumes, tu factura se estabiliza y no depende tanto de los cambios del mercado eléctrico.

Hasta ahora, instalar paneles solares estaba reservado para viviendas unifamiliares con tejado propio y un presupuesto elevado. Con este sistema, la energía solar llega también a quienes viven en pisos o apartamentos con balcón o terraza. Una manera sencilla de democratizar el acceso a las renovables y fomentar un consumo energético más justo y sostenible.