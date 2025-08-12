Ni Zara Home ni IKEA: la tienda favorita de María Pombo para su casa de ensueño: “Tiene lo que busco para mi hogar”

María Pombo ha encontrado su lugar favorito para decorar su hogar más allá de Ikea y Zara Home. Su elección destaca por ofrecer piezas versátiles, limpias y elegantes, ideales para un estilo nórdico con alma mediterránea.



La influencer combina recursos de diferentes tiendas, pero lanza una advertencia: no hay sustituto para calidad real y diseño coherente.



Su tienda preferida le ofrece justo eso: muebles con carácter, luz natural, fibras vegetales y acabados artesanales que encajan perfectamente con su estética.

Salón de María Pombo. @mariapombo

La influencer suele recurrir a Banak, marca española reconocida por diseño mediterráneo y estética natural. María destaca mesitas, alfombras claras y lámparas de fibras líquidas que aportan textura y calidez.

Banak combina funcionalidad y una carta decorativa suave: maderas claras que dan amplitud, vasos artesanales y alfombras que integran ambientes.

Gracias a este enfoque, Pombo logra un salón acogedor, con piezas que comunican hogar real, sin artificialidad pero con gran coherencia visual.

El comedor de María Pombo. @mariapombo

Aunque Banak le encante, Pombo completa su decoración con Coordooné, firma francesa de lino lavado y mármol veteado con aire parisino.

También visita Borgia Conti, tienda de alto carácter italiano, donde recoge piezas únicas como cerámicas sicilianas, espejos tallados y lámparas de diseño clásico-mega. Esta mezcla refleja su estilo: funcional, cuidadoso y con toques vintage, nada excesivo.

El dormitorio de María Pombo. @mariapombo

María prioriza piezas con historia y alma, a menudo hechos en España y de materiales naturales. Prefiere maderas auténticas, fibras vegetales y cerámicas con marcas de cuchilla artesanal.

Su propuesta rompe con la estética homogénea, apostando por muebles que cuentan historias y que se integran con un estilo nórdico, limpio, pero personal. Esta visión encaja con su vida: espacios vivos, acogedores, donde la practicidad no ahoga la inspiración.

La cocina de María Pombo. @mariapombo

Además del estilo, María Pombo valora la durabilidad. No solo busca que los muebles sean bonitos, sino que resistan el paso del tiempo. “Quiero que lo que compre hoy me siga gustando dentro de cinco años”, ha afirmado en varias entrevistas, defendiendo una decoración consciente y duradera.

También cuida los detalles sensoriales del hogar. Aromas suaves, textiles naturales y una iluminación cálida crean una atmósfera envolvente que va más allá de lo visual. Para ella, un hogar bonito no solo se ve, se siente. Por eso, apuesta por marcas que cuidan cada aspecto de la experiencia doméstica.

El salón es uno de los espacios donde más se refleja su estilo. María suele combinar sofás en tonos piedra con alfombras de fibras vegetales, creando un ambiente sereno y funcional para la vida familiar. Cada pieza parece elegida con intención, sin caer en excesos decorativos.

También presta atención a los dormitorios, donde prima la calma. Opta por cabeceros de madera natural, ropa de cama en tonos neutros y cortinas ligeras que dejen pasar la luz. La clave está en transmitir descanso y armonía, algo que sus seguidores valoran y replican en sus propias casas.

Cómo aplicar este estilo tú

Mezcla piezas neutras y artesanales: una alfombra clara con una lámpara de fibras naturales.

Prioriza marcas locales: Banak, Coordooné o Borgia Conti ofrecen calidad y autenticidad.

Añade objetos con historia: cerámicas o textiles teñidos manualmente, para romper la uniformidad.

Así se logra un hogar minimalista, cálido y lleno de capas visuales sin perder funcionalidad.

María Pombo ha dejado claro que no es necesario comprar siempre en grandes superficies. Su opción favorita reúne calidad, coherencia y alma.

La elección de marcas con identidad —Banak, Coordooné, Borgia Conti— demuestra que un hogar con carácter se crea con piezas que amas. Si buscas una decoración auténtica, funcional y elegante, su fórmula es sencilla: apuesta por lo artesanal y lo cercano a casa