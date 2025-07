Así es el vestidor de Georgina Rodríguez (30): más grande que muchos salones y repleto de bolsos de cinco cifras

Georgina Rodríguez no solo es conocida por ser la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, sino también por su pasión por la moda. En su mansión de Arabia Saudí, uno de los rincones que más llama la atención es su impresionante vestidor, un espacio que podría competir con el de cualquier firma de alta costura.

El vestidor de Georgina es más grande que muchos salones convencionales. A través de sus redes sociales, la influencer ha compartido imágenes de este lujoso espacio, que destaca por sus paredes empapeladas, iluminación de escaparate y suelos impecables. Todo está diseñado para exhibir su extenso repertorio de ropa, zapatos y accesorios de lujo.

Pero lo que verdaderamente sorprende es su colección de bolsos, valorada en cifras que superan los cinco dígitos. Marcas como Hermès, Chanel o Louis Vuitton ocupan estanterías de vidrio perfectamente alineadas, muchas de ellas con ejemplares de edición limitada imposibles de conseguir.

El vestidor de Georgina no solo es un espacio funcional, sino que se asemeja a una auténtica boutique. Cada prenda está organizada por color y estilo, y los zapatos se exponen en vitrinas retroiluminadas que resaltan su exclusividad. Todo ha sido diseñado al detalle para reflejar su amor por la moda.

El vestidor cuenta con espejos de cuerpo entero y lámparas de diseño, elementos que refuerzan la experiencia de sentirse en una pasarela. Además, la influencer mantiene un orden impecable en cada rincón, algo que ha confesado ser una de sus obsesiones cuando se trata de su casa.

Georgina y su colección de zapatos.

Para Georgina, este vestidor no es solo un lugar para elegir qué ponerse, sino un refugio personal donde se siente en calma. "Aquí me inspiro, me relajo y me conecto con lo que me apasiona", ha llegado a decir en varias entrevistas.

Desde este vestidor, Georgina graba muchos de los vídeos y fotos que comparte con sus más de 60 millones de seguidores en Instagram. Su estilo, siempre impecable y de alta gama, encuentra en este espacio el telón de fondo perfecto para deslumbrar en redes sociales.

El vestidor de Georgina.

La decoración del vestidor va en consonancia con el resto de su residencia: lujo, diseño y mucha atención al detalle. Cada mueble, cada luz y cada textura han sido seleccionados con mimo para construir un espacio que no solo impresiona, sino que refleja su estatus y su estilo de vida.

Más allá del glamour, Georgina ha defendido en varias ocasiones que la moda es una forma de expresarse. “Lo que me pongo dice cómo me siento”, ha asegurado en entrevistas. Y su vestidor, con miles de opciones, le permite reflejar cada emoción a través de su outfit.

Este espacio no es fruto del azar. Georgina encargó el diseño a profesionales especializados en interiorismo de alta gama, que adaptaron cada rincón a sus necesidades de estilo y almacenaje. Desde cajones ocultos hasta sistemas de iluminación inteligente, todo está pensado para facilitar su día a día sin renunciar al glamour.

El vestidor de Georgina se ha convertido también en una fuente de inspiración para sus seguidoras, que sueñan con replicar su estilo y su organización. Muchos de sus vídeos mostrando cómo elige su look o cómo cuida sus prendas se han vuelto virales, consolidándola como un referente en moda y lifestyle.