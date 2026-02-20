Guillermo Oviedo, director de Cupa Stone Iberia: "La piedra tiene una complejidad que no se replica artificialmente"

Hay veces en las que la vida lleva por caminos inesperados. Sin embargo, cuando se llega al destino, todas las dudas se disipan. De repente, cobran sentido todos los síes y los noes, los tropezones a lo largo del recorrido, las paradas, la vuelta a empezar… ¿Y por qué? Porque en la meta se encuentra el match perfecto.

Esto es lo que ha sucedido entre el diseñador de moda Pablo Erroz y Cupa Stone. Eso sí, su relación se ha forjado alejada de aplicaciones y swipes a derecha e izquierda.

El creativo, que a lo largo de su carrera ha vestido incluso a la reina Letizia —además de a artistas como Sebastián Yatra y Rigoberta Bandini— es un apasionado del interiorismo, por lo que este encuentro estaba escrito.

Desde la empresa especializada en la selección, distribución y transformación de piedra natural para proyectos de arquitectura y diseño de interiores han ayudado a Erroz a recuperar el lustre de su maravillosa casa. La misma se encuentra en un edificio protegido y muy reseñable de la ciudad de Madrid. Data de 1905.

Tras la reforma, una serie de premisas básicas: restaurar el esplendor del espacio sin olvidar sus raíces. Integrar su carácter histórico con el buen hacer y la modernidad que aporta la visión de Cupa Stone y su convergencia con el diseñador. Por supuesto, como telón de fondo, la sostenibilidad.

De acuerdo a Guillermo Oviedo, director general de la filial de Iberia, su material por excelencia es una de las apuestas de construcción más eco-friendly del siglo XXI.

Imagen de uno de los almacenes de Cupa Stone. Cedida

"Cada vez somos más conscientes de ello. Se trata de un elemento que requiere procesos de transformación mucho menos agresivos que otras propuestas industriales. Tiene una vida útil extremadamente larga y puede reutilizarse o reintegrarse en el entorno natural. Es completamente sostenible", cuenta a Magas.

Uno de los mantras del creativo es que "lo más bello ha sido inventado". Tomando esto como partida, la lógica llevaba a que la piedra —trabajada por los profesionales de Decor Ropema— fuera uno de los puntos fuertes del cambio. Las palabras de Erroz dejan entrever la importancia que este le da a trabajar con superficies nobles.

Con esta idea conecta también Oviedo cuando afirma que "nuestros materiales contienen millones de años de historia y una complejidad estética imposible de replicar artificialmente. Nuestro papel no es reinventarlos, sino saber interpretarlos y potenciar su valor".

Al emplearla en la obra, se buscaban varios objetivos. El primero, potenciar el toque mediterráneo del espacio. El viejo continente vuelve a ser tendencia. Al otro lado del charco se mira a Europa con deseo y aquí hay una fuerte conciencia de la suerte que supone haber nacido y vivir a las orillas de un mar que es sinónimo del confluir de culturas.

Por otro lado, para Erroz también era fundamental evocar su propio pasado con la piedra y el resto de elementos que se han utilizado en la reforma. Barcelona está presente en la esencia de la vivienda. La Ciudad Condal —con ese toque industrial tan distintivo— fue durante años su hogar.

El diseñador de moda en su vivienda. Cedida

En tercer lugar, en la concepción del proyecto también estuvo la idea de llevar el uso de la materia más allá de lo obvio. Sí, por supuesto se encuentra presente en las encimeras de la cocina, revestimientos interiores y fachadas exteriores. Pero también se ha hecho hueco en arcos y curvas —estructuras que se han convertido en un must en diseño en los últimos tiempos, al igual que las texturas y molduras—.

Como no podía ser de otro modo, la integración en el proyecto de la mirada de Cupa Stone también habla de lujo. "Es un concepto que se define por la calidad, la durabilidad y el significado", comenta Oviedo.

"En ese contexto, lo que ofrecemos ocupa un lugar central por sus orígenes, nobleza y desarrollo. Desde siempre representa algo mucho más consciente, donde el valor reside en la materia. Lo que sucede es que ahora es perceptible para todos", aclara el directivo.

La ocasión también se ha aprovechado para instalar el material noble en creaciones tridimensionales que dan profundidad al ambiente y que, sin duda, son una prueba de versatilidad. El recurso es una apuesta segura, un caballo ganador. El jaque mate a la obviedad.

Imagen de la zona de la cocina de la casa. Cedida

Además, se trata de un elemento que está viviendo un momento dorado dentro del interiorismo de autor. "Estamos viendo nuevamente su auge porque responde a una necesidad actual: crear espacios que perduren", explica Oviedo.

En Cupa Stone se fomenta la cultura del rechazo a lo desechable: "Frente a lo inmediato y lo reemplazable, la piedra natural adquiere valor con el paso del tiempo; está pensada para acompañar generaciones", dice el director de la compañía.

Y es que, tal y como indica el directivo de Cupa Stone, "aporta una singularidad única, porque no hay dos piezas iguales". "A partir de ahí se convierte en algo especialmente valorado por quienes buscan autenticidad frente a la homogeneización; y desde Cupa Stone podemos hacerlo posible a través de materiales naturales, exóticos y exclusivos, procedentes de todo el mundo", destaca.

El cuarto de baño de la vivienda. Cedida

"Tenía claro que, como en mi trabajo, teníamos que contar sólo con apuestas naturales de primer nivel, los que al final te acompañan en el día a día y hacen la vida más bonita", señala Erroz, que enumera los mismos sin dejar atrás ni siquiera uno: la cuarcita de Terra® (gama prémium de cuarcitas y granitos exóticos); Paraná, el granito negro con efecto abujardado; y el mármol Calacatta Viola.

En este aspecto, el mayor reto era el de unificar cada una de las piezas —todas tan diferentes— y crear algo único, con una esencia propia y que reflejara los objetivos anteriores para "crear una atmósfera de tranquilidad", detalla el diseñador de moda.

La dupla creativa y artesanal formada por Pablo Erroz y CUPA STONE es una celebración de la sinergía que se ha generado entre ambos mundos y de la apuesta por lo artesanal, por los proyectos que nacen del buen hacer y que invitan a pararse un poco y a observar la belleza. Porque, como indica Oviedo, "la piedra natural representa verdadera autenticidad".