Las 5 claves para saber si una relación de pareja funcionará (y no son el amor)

A pesar de que cada vez más mujeres y hombres deciden disfrutar de la independencia y de vivir solos, lo cierto es que el 70% de la población española vive emparejada. Y aunque dentro de la pareja queremos pensar que el corazón tiene razones que la propia razón no entiende ni puede explicar, la realidad es que esto no ha impedido que la ciencia siga tratando de encontrar el secreto de la felicidad en las relaciones de pareja.

De hecho, gracias a la ayuda de la Inteligencia Artificial, un equipo internacional de 85 investigadores cree haber descubierto los factores principales que podrían sostener una relación satisfactoria y el amor no estaría entre uno de ellos.

Ni las características individuales ni el amor son determinantes

Los 85 investigadores de este estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, analizaron datos de la relación de casi 12.000 parejas contenidos en 43 bases de datos de 29 laboratorios diferentes.

El encargado de coordinar la investigación fue el profesor de psicología Paul W. Eastwick. Él mismo señaló que había llegado a la conclusión de que ni las características individuales, ni el amor como tal eran factores relevantes en el éxito de una pareja. Pero, ¿qué factores son entonces los determinantes en una relación amorosa?

Factores determinantes para el futuro de una relación de pareja

Según este estudio llevado a cabo por la Universidad de California, cuando estos siguientes cinco factores consiguen estar presentes en la pareja, existe una alta probabilidad de éxito, incluso si los dos miembros de la pareja tienen personalidades muy dispares o complejas. Toma nota.

1 La convicción de que el otro está comprometido

Según Eastwick, la confianza de que la otra persona está interesada y comprometida con la relación es un factor fundamental para el futuro de esta y para augurar el éxito de la pareja. Esto aumenta la disposición a cultivar y conservar el vínculo.

Como es de esperar, la falta de interés es en la pareja uno de los factores que más distancia.

2 El grado de intimidad

El grado de intimidad en la pareja se manifiesta como confianza. Cada uno de los miembros de la pareja necesita sentir que el otro realmente lo entiende y lo acepta como es. Algo que debe ir unido a una buena comunicación para expresar lo que cada uno siente o piensa con naturalidad.

Es cuando aparece la sensación de que el otro juzga o desaprueba algo que su pareja hace, cuando se generan distancias y la relación puede volverse más frágil.

3 Nivel de gratitud o reconocimiento

Este estudio de la Universidad de California también revela que dentro de los elementos más importantes que el amor para augurar el futuro de la pareja, se encuentra la capacidad de reconocer y agradecer lo que el otro hace por uno. Este es a menudo uno de los aspectos que más tienden a descuidarse en las relaciones.

No solo hablamos de ser agradecidos por los grandes gestos, sino también por los pequeños detalles cotidianos que no siempre son reconocidos. Que simplemente la otra persona esté ahí en las buenas y en las malas, que nos escuche, que entienda nuestros defectos, que respete nuestra forma de ser... Todos estos son elementos suficientes para ser agradecido.

4 Satisfacción sexual

La satisfacción sexual también figura según esta investigación como un elemento decisivo dentro de la pareja. Precisamente cuanta más confianza e intimidad exista, más fácil será para ambos enriquecer el sexo.

La clave en este factor está en poder hablar abiertamente de este tema con la pareja y expresar la sexualidad de forma espontánea. Si es satisfactoria, podrá seguir siendo un elemento que despierte el interés en ambos, incluso después de muchos años de relación.

5 Percepción de que el otro está satisfecho con la relación

Cuando existe la sensación de que el otro está satisfecho con la relación, aumenta el deseo de conservar el vínculo y hacer que evolucione. Es precisamente esa satisfacción de la otra persona la que genera una señal de comprensión y aprobación con gran significado para ambos miembros de la pareja.

Es precisamente cuando existe cierta insatisfacción, cuando pueden llegar a surgir sentimientos de inseguridad e incluso de angustia. Es ahí cuando pueden surgir actitudes defensivas que no favorezcan el vínculo.

Necesidad de huir de los mitos del amor romántico e identificar el apego

Siempre se ha dicho que cada pareja es un mundo. Sin embargo, a menudo seguimos enganchados a muchas de las ideas y mitos del amor romántico, esta es precisamente una de las principales causas del fracaso de muchas parejas.

Parejas en las que a menudo el amor y el apego suelen ir entrelazados, pero la realidad es que, además de ser importante diferenciar el tipo de apego que existe en la relación para enfrentarse a él, si de verdad hay algo que siempre debería primar y ser importante en cualquier relación, eso es: la libertad de ser y dejar ser, la confianza, la conciliación y la aceptación entre ambos.

