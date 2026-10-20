Bélgica da una lección a España: las mejores croquetas no llevan leche, se hacen con un concentrado de marisco

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En España, nos cuesta entender que una croqueta no lleve bechamel. Estamos acostumbrados a esa masa cremosa hecha con leche, harina y mantequilla, que después se reboza y se fríe hasta conseguir ese exterior crujiente que tanto nos gusta. De jamón, de pollo o de cocido, las croquetas son un clásico que nunca falta en muchas mesas.

Pero ¿y si te dijéramos que en otro país las preparan de una forma completamente distinta? En Bélgica, las famosas garnaalkroketten son toda una institución gastronómica —casi tanto como en España—, pero estas se elaboran con camarones grises del mar del Norte y tienen un secreto que las diferencia de las españolas: su masa no lleva leche.

En su lugar, utilizan un caldo concentrado preparado con las cabezas y las cáscaras del marisco, que aporta muchísimo sabor al relleno. El resultado es una croqueta cremosa por dentro y crujiente por fuera que demuestra que hay otras formas de preparar este clásico sin renunciar a una buena textura.

La croqueta belga

La diferencia de la croqueta belga comienza en el propio marisco. Para elaborar estas croquetas se utilizan camarones grises del mar del Norte, conocidos científicamente como Crangon crangon. Son pequeños, intensos y muy apreciados en la costa belga por su enorme potencia de sabor.

El proceso arranca pelándolos uno a uno, una tarea lenta y minuciosa que forma parte de la tradición gastronómica del país.

Lo más importante llega después, porque en Bélgica nada se desperdicia, y las cabezas y las cáscaras de esos camarones se tuestan lentamente junto con mantequilla, cebolla, puerro y apio.

Algunos cocineros añaden además un poco de tomate concentrado o un toque de brandy para potenciar todavía más los aromas. Tras ese sofrito se incorpora agua y la mezcla se deja reducir durante horas hasta obtener un fondo oscuro, intenso y muy concentrado.

Ese caldo es el auténtico secreto de la receta. Mientras que la croqueta española utiliza leche para construir la bechamel, la belga apuesta por un velouté enriquecido.

La técnica comienza igual, con un roux elaborado a base de mantequilla y harina, aunque después cambia por completo porque el líquido que se añade no es lácteo, sino ese concentrado de marisco hirviendo, consiguiendo una masa mucho más profunda.

Para conseguir una textura sedosa y untuosa, los cocineros incorporan al final una liaison, una mezcla de yemas de huevo y crema espesa que aporta cuerpo y brillo. También suelen añadir zumo de limón y una pizca de pimienta de cayena para equilibrar la intensidad del marisco y aportar un ligero toque picante.

Una vez lista la masa, se incorporan los camarones pelados y se deja enfriar durante varias horas hasta que adquiere consistencia. Después llega otro de los momentos clave: el rebozado. Bélgica tiene auténtica devoción por la fritura y eso se nota especialmente en esta receta, que en este caso pasa por harina, huevo y pan rallado grueso, aunque muchos cocineros realizan incluso un doble rebozado.

El objetivo es lograr una corteza extremadamente crujiente que contraste con el relleno. Algunas versiones modernas incorporan panko para aumentar todavía más el crujido, mientras que las más tradicionales siguen friéndose en graisse de bœuf, una grasa de buey muy utilizada también en las famosas patatas fritas belgas.