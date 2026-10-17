María Lafuente, asesora financiera: "Hay un mes en el que jubilarte anticipadamente aumenta tu pensión para siempre"

Adelantar la jubilación es una opción que cada vez más trabajadores se plantean en España tras de décadas cotizando. Una posibilidad que seguirá estando disponible durante los próximos años, aunque las condiciones para ceder a ella continúan cambiando.

En 2027, la edad ordinaria de jubilación alcanzará los 67 años para quienes no hayan cotizado lo suficiente para retirarse a los 65. Por su parte, la jubilación anticipada voluntaria podrá solicitarse desde los 63 años, siempre que se cumplan los requisitos de cotización.

Con estas condiciones, escoger la fecha adecuada para retirarse puede influir en la pensión que se cobrará durante los siguientes años. La asesora financiera María Lafuente explica en uno de sus vídeos que hay un mes que puede resultar especialmente interesante para quienes estén valorando adelantar su jubilación.

El mejor mes para jubilarse anticipadamente

En uno de sus vídeos compartidos en redes sociales, la especialista pone el foco en un detalle que no siempre se tiene en cuenta al planificar la retirada del mercado laboral: el momento en el que comienza a cobrarse la prestación. "¿Sabías que hay un mes del año en el que jubilarte anticipadamente puede hacer que cobres más dinero durante toda tu jubilación?", comienza.

Para Lafuente, no basta con valorar cuántos años se quiere adelantar la jubilación. También resulta fundamental estudiar las consecuencias económicas de elegir una fecha concreta.

"Mucha gente piensa que jubilarse anticipadamente consiste únicamente en dejar de trabajar antes pero el momento exacto en el que presentas la solicitud, puede marcar una diferencia muy importante!, advierte.

La asesora destaca especialmente diciembre como uno de los meses que conviene tener en cuenta. "Según explica también el funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz, diciembre es el mes más interesante", asegura.

El motivo está relacionado con la actualización anual de las pensiones, que se realiza al comenzar cada año. "Si tu pensión empieza antes de terminar el año, te beneficias de la revalorización anual para el año siguiente", explica.

Cuándo es más rentable jubilarse

Elegir diciembre, sin embargo, no garantiza que sea la alternativa más beneficiosa para todos los trabajadores. La experta recuerda que adelantar la jubilación dos años completos puede implicar una reducción mayor que hacerlo unos meses después, ya que las penalizaciones dependen del periodo de anticipo y de los años cotizados.

"En algunos casos, esperar unos pocos meses puede reducir muchísimo la penalización que se te aplica en la pensión y esto puede significar cientos de euros que vas a cobrar de más durante toda tu vida", detalla la experta.

De ahí la importancia de revisar las circunstancias de cada trabajador antes de solicitar la pensión. Comparar diferentes fechas y calcular los coeficientes reductores aplicables permite conocer qué opción puede resultar más favorable económicamente.

La asesora termina invitando a reflexionar sobre una decisión que puede condicionar los ingresos durante muchos años: "La pregunta que te tienes que hacer no es si jubilarte antes, es si hacerlo en ese momento es la mejor decisión para tu bolsillo".