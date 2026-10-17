Ana, camarera española en Suiza: "Trabajaba 15 horas al día por 1.200 euros; ahora gano 5.000 y trabajo menos de 10"

Ana recuerda sus jornadas durante los Sanfermines con una comparación: trabajaba 15 horas al día y apenas dormía cuatro. Ahora trabaja en una cafetería en Suiza y asegura que gana en una semana los 1.200 euros que recibió por aquel trabajo en España.

La camarera comparte su experiencia en TikTok a través de @alexyanaswiss, la cuenta que mantiene junto a su pareja, Álex. Ambos publican vídeos sobre sus empleos en hostelería y muestran sus nóminas para explicar cuánto cobran.

Su testimonio permite conocer cómo han cambiado sus condiciones laborales tras emigrar. Las cantidades que enseñan corresponden a meses concretos y varían según las horas trabajadas.

De Sanfermines a Suiza

"Esta era yo yendo a trabajar 15 horas al día, durmiendo solo 4 por 1.200 euros", recuerda Ana en una de sus publicaciones. Frente a aquella experiencia, sitúa los ingresos que obtiene ahora en una cafetería suiza.

La comparación se refiere a su trabajo durante las fiestas de Pamplona. No precisa a qué periodo corresponden aquellos 1.200 euros, por lo que no puede presentarse esa cantidad como su antiguo sueldo mensual.

En Suiza, las nóminas que comparte recogen ingresos que, según las conversiones difundidas junto a su testimonio, se acercan en algunos meses a los 5.000 euros netos. Esa cifra no es idéntica todos los meses.

Lo que cobra

En una de las nóminas, Ana muestra 5.068,75 francos suizos brutos. Tras las deducciones, la cantidad se queda en 4.232,70 francos netos.

En otra, correspondiente a diciembre, el importe neto asciende a 4.551,95 francos suizos, unos 4.992 euros según la conversión publicada entonces. El equivalente en euros depende del tipo de cambio utilizado.

Las horas también necesitan contexto. La cifra de 215,40 horas mensuales equivaldría a unas 9,8 horas por jornada si se repartiera entre 22 días de trabajo. Es un cálculo orientativo: sin conocer los días efectivamente trabajados, no permite fijar la duración de cada turno.

Ana y Álex explican que tienen contratos indefinidos, pero cobran por horas. Según relatan, los periodos en los que no trabajan reducen sus ingresos, algo que se aprecia al comparar las nóminas de distintos meses.

Esto no significa que cobrar por horas elimine el derecho a vacaciones remuneradas. El convenio de la hostelería suiza contempla, en los supuestos permitidos, una compensación por vacaciones incorporada al pago por horas o abonada mensualmente. También regula los festivos remunerados.

Sueldo y gastos

Las cantidades que comparte la pareja han abierto un debate entre sus seguidores. Algunos destacan las posibilidades de ahorro; otros recuerdan que antes de comparar salarios hay que descontar los gastos de vivir en Suiza.

El alquiler y la alimentación forman parte de ese presupuesto. También debe contemplarse el seguro médico, que está sujeto a las reglas del sistema suizo y puede representar un gasto separado de las deducciones de la nómina.

Las autoridades suizas establecen, con determinadas excepciones, la obligación de contratar un seguro sanitario para quienes trabajan en el país. Por eso, el salario neto no equivale al dinero disponible para ahorrar.

La experiencia de Ana describe su situación concreta. No permite concluir que cualquier camarera vaya a cobrar lo mismo ni que el traslado garantice un determinado ahorro.

Trabajar en Suiza

Para una persona española, el acceso al mercado laboral suizo se rige por los acuerdos de libre circulación con la Unión Europea. Los trámites dependen de la duración del empleo.

En trabajos de hasta tres meses, generalmente no se necesita un permiso de residencia, aunque el empleador debe comunicar la contratación. Para empleos de mayor duración, hay que registrarse en el municipio de residencia y solicitar el permiso correspondiente antes de empezar a trabajar.

El idioma y los requisitos de cada oferta también condicionan la búsqueda. No existe una exigencia general de nivel B2 para todos los empleos: las necesidades cambian según el puesto y la zona del país.

El servicio público de empleo suizo recomienda consultar las vacantes de Job-Room, contactar con agencias privadas y acudir a las asociaciones del sector. Para las profesiones que lo requieren, también hay que comprobar si la titulación necesita reconocimiento.