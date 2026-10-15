La cocinera Carmen Butrón y un plato de carne guisada. E.E Instagram/IA

Carmen, cocinera española: "El mejor guiso de carne no se hace con caldo, sino con 2 cebollas y 125 ml de vino blanco"

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La carne guisada es uno de los grandes clásicos del recetario español y una elaboración que continúa muy presente en los hogares. Su preparación no requiere ingredientes especialmente caros y resulta ideal para disfrutar de una comida casera en familia.

Sin embargo, como sucede con tantas recetas tradicionales, la manera de cocinar cada ingrediente influye directamente en el resultado. Carmen Butrón, cocinera conocida por sus recetas caseras, comparte algunos de estos consejos en una de sus elaboraciones más conocidas.

Su versión sigue los pasos de los guisos de siempre, aunque prescinde de un ingrediente bastante habitual: el caldo. En su lugar, consigue una carne tierna y una salsa sabrosa aprovechando los propios ingredientes de la cazuela.

Para ello, Carmen comienza preparando un buen sofrito de verduras y utiliza vino blanco y agua caliente durante la cocción. La combinación de estos ingredientes, junto con el tiempo que permanecen al fuego, permite desarrollar el sabor del guiso.

Se trata de aprovechar lo que ofrecen productos tan comunes como la cebolla, el ajo o la zanahoria. Cocinarlos correctamente ayuda a obtener una salsa concentrada sin necesidad de añadir caldo ni complicar demasiado la elaboración.

La importancia de un buen sofrito

El primer paso consiste en dorar la carne por todas sus caras. Carmen elige cabeza de lomo de cerdo, una pieza con grasa infiltrada que resulta apropiada para guisar y que adquiere más sabor al tostarse ligeramente por fuera.

Después de retirar la carne, aprovecha la misma cazuela para preparar las verduras. Comienza con el ajo y una buena cantidad de cebolla, que deja cocinar despacio hasta que se ablandan y adquieren un tono ligeramente dorado.

A continuación incorpora pimiento rojo y zanahoria. Ambas verduras se cocinan a fuego medio junto al resto del sofrito, aportando sus propios sabores y aromas antes de que la carne regrese a la cazuela.

El vino blanco entra en escena cuando la base de verduras ya está preparada. Además de aportar sus propios aromas, permite recuperar los restos dorados que han quedado adheridos al fondo durante la preparación.

Ingredientes Ingredientes para la carne guisada de Carmen Butrón Carne de cerdo (cabeza de lomo, 1 kg

Dientes de ajo, 4 unidades

Cebollas, 2 unidades

Pimiento rojo, 1 unidad

Zanahorias, 2 unidades

Vino blanco, 125 ml

Agua caliente

Hojas de laurel, 2 unidades

Tomillo u orégano, 1 cucharadita

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta Paso 1 Corta la carne en tacos de tamaño medio para que se cocinen de forma uniforme. Paso 2 Calienta un chorrito de aceite en una cacerola amplia a fuego medio-alto. Paso 3 Añade la carne y deja que se dore bien por uno de los lados sin moverla. Paso 4 Dale la vuelta, añade sal y pimienta al gusto y termina de sellarla por todos los lados. Paso 5 Cuando esté bien dorada, retírala de la olla y resérvala. Paso 6 En la misma cacerola, añade los ajos picados y sofríelos ligeramente. Paso 7 Incorpora las cebollas picadas junto con una pizca de sal para que se pochen antes. Paso 8 Cocina a fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que la cebolla esté transparente. Paso 9 Añade el pimiento rojo y las zanahorias cortadas en trozos. Paso 10 Sofríe todo junto durante unos minutos hasta que las verduras estén bien pochadas. Paso 11 Vuelve a incorporar la carne a la cacerola junto con el laurel y el tomillo o el orégano. Paso 12 Vierte el vino blanco y mezcla bien para integrar todos los sabores. Paso 13 Deja cocinar unos minutos hasta que el alcohol se evapore por completo. Paso 14 Añade agua caliente hasta cubrir la carne por completo. Paso 15 Cuando empiece a hervir, baja el fuego a medio y deja que se cocine lentamente. Paso 16 Cocina durante unos 40 minutos, removiendo de vez en cuando para que no se pegue. Paso 17 Una vez la carne esté tierna, sube el fuego para que la salsa reduzca. Paso 18 Deja unos minutos más hasta que la salsa espese y tenga un color más intenso. Paso 19 Sirve caliente y acompaña, si quieres, con pan o unas patatas.

A diferencia de otras elaboraciones que utilizan caldo de carne o verduras, Carmen añade agua caliente y deja que los ingredientes se cocinen lentamente. Durante ese tiempo, el líquido va reduciendo y la salsa adquiere una consistencia más concentrada.

Al terminar, la carne queda tierna y acompañada de una salsa de verduras perfecta para servir con patatas o mojar pan. Una forma de preparar un guiso casero con ingredientes habituales y sin necesidad de recurrir a un caldo previamente elaborado.