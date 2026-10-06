Las expertas lo confirman: "La nueva ayuda del SEPE ofrece contratos de trabajo de hasta 12 meses a jóvenes menores de 30 años "

Encontrar el primer empleo continúa siendo uno de los principales retos para muchos jóvenes en España. Aunque el mercado laboral ha mejorado durante los últimos años, incorporarse por primera vez a determinados puestos sigue siendo complicado cuando todavía no se cuenta con experiencia profesional.

Los últimos datos del SEPE reflejan parte de esta realidad. España cerró agosto con 2.355.918 personas desempleadas, 44.419 más que un mes antes. Pese a la subida mensual, supone 70.593 parados menos que en agosto de 2025 y la cifra más baja para este mes desde 2007.

Entre los menores de 25 años, el desempleo aumentó en 8.168 personas durante agosto, un 5,12 % respecto a julio. Aun así, el número total de jóvenes parados de esta edad se mantiene por debajo de los 170.000.

A las dificultades para encontrar trabajo se suma un problema habitual entre quienes acaban de finalizar sus estudios: muchas ofertas exigen una experiencia previa que precisamente resulta difícil de conseguir sin haber tenido antes una primera oportunidad laboral.

En este contexto, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha abierto una nueva convocatoria de los Proyectos de primera experiencia profesional en las administraciones públicas, destinada a impulsar la contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años.

Más de 7 millones para contratar a jóvenes

Sandra Sánchez, abogada y jurista española conocida en TikTok como @sandrabogada_ ha explicado recientemente en uno de sus vídeos compartidos cómo funciona esta convocatoria y quién puede beneficiarse de las futuras contrataciones.

"Si no tienes trabajo y tienes menos de 30 años, podrías ser contratado con ayuda del SEPE", comienza explicando la especialista.

La convocatoria se publicó en el BOE el pasado 23 de septiembre y cuenta con un presupuesto máximo inicial de 7.057.043 euros, una cantidad que incluso podría incrementarse si existe crédito disponible antes de su resolución.

"En la página oficial del Ministerio de Trabajo, se anuncia en una publicación del 23 de septiembre que el SEPE ha abierto la convocatoria de la primera experiencia profesional con más de 7 millones de euros, para facilitar la contratación de aquellos que estén desempleados y que tengan menos de 30 años", explica Sánchez.

El objetivo es que órganos de la Administración General del Estado, organismos públicos e instituciones pertenecientes al sector público estatal reciban subvenciones para contratar a jóvenes que buscan adquirir sus primeras experiencias profesionales.

Contratos de entre 10 y 12 meses

Las contrataciones se realizarán mediante la modalidad de contrato formativo para obtener práctica profesional adecuada al nivel de estudios de cada participante.

"Las administraciones y organismos públicos que obtengan estas ayudas, podrán contratar a jóvenes menores de 30 años mediante un contrato formativo para obtener experiencia profesional y la duración de este contrato va a ser de 10 a 12 meses", señala la abogada.

La normativa confirma precisamente esa duración: estos contratos no podrán extenderse durante menos de 10 meses ni superar los 12 meses.

Además, el programa busca dirigir buena parte de las oportunidades hacia áreas consideradas estratégicas. Entre ellas se encuentran la transición ecológica y la economía verde, la digitalización de los servicios y la cohesión social.

También se contemplan ámbitos relacionados con la atención a personas con discapacidad o dependencia, la intervención con colectivos vulnerables, la rehabilitación de viviendas y entornos o el desarrollo local y rural.

Una oportunidad para conseguir experiencia

Silvia Moreno, formadora y creadora de contenido especializada en empleabilidad, también se ha hecho eco de la convocatoria a través de su perfil @workvibesilvia en TikTok. "Si tienes menos de 30 años, el SEPE acaba de abrir la convocatoria de primera experiencia profesional", avanza.

La especialista destaca que el programa busca precisamente favorecer la contratación de profesionales jóvenes y recomienda a quienes estén buscando empleo comprobar su situación como demandantes.

@workvibesilvia Si tienes menos de 30 años y estás en búsqueda activa de nuevas oportunidades profesionales, es decir, en desempleo oficialmente apuntada a los registros de desempleo. Esto te interesa el SEPE HA ABIERTO UNA NUEVA convocatoria DE PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL ♬ sonido original - Silvia

"Así que, apúntate a tu oficina de desempleo si no lo has hecho ya y revisa garantía juvenil también porque todo lo relacionado con la economía verde, digitalización de procesos y la parte social entra dentro", añade Moreno.

La finalidad del programa es que los jóvenes puedan adquirir experiencia dentro de las administraciones públicas y mejorar posteriormente sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral.

El plazo actual no es para los jóvenes

Existe, sin embargo, una diferencia importante que conviene conocer. La convocatoria abierta actualmente no es un proceso para que los menores de 30 años soliciten directamente una ayuda económica ni un puesto de trabajo.

Son los organismos de la Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal los que pueden solicitar ahora estas subvenciones para financiar las futuras contrataciones.

"Las entidades públicas que estén interesadas en obtener esta subvención, disponen de un enlace en la página para poder solicitar estas ayudas con un plazo de 15 días naturales", señala Sánchez.

El BOE establece efectivamente 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria, realizada el 23 de septiembre. Por tanto, este plazo para las entidades finaliza el 8 de octubre de 2026.

Una vez adjudicadas las subvenciones, serán los organismos beneficiarios los encargados de poner en marcha las correspondientes contrataciones. Será entonces cuando los jóvenes interesados deberán estar atentos a las ofertas y procesos de selección que se generen.

De esta forma, el programa busca romper una de las barreras habituales con las que se encuentran quienes acaban de terminar sus estudios: necesitar experiencia para conseguir un empleo cuando todavía no han tenido la oportunidad de obtenerla.