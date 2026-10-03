Yuliia, ucraniana viviendo en España: "No entiendo la sanidad pública española. No quieren hacer su trabajo"

Yuliia Zadachenkova lleva un tiempo viviendo en Murcia y ha compartido en redes sociales algunas de las diferencias que ha encontrado desde que se instaló en España.

Entre ellas está la forma de acceder a la atención sanitaria, un sistema que, según cuenta, le ha resultado difícil de entender y en el que asegura haber tenido varias experiencias que no esperaba.

La joven ucraniana explica que una de las principales diferencias está en el recorrido que debe seguir un paciente cuando necesita atención médica. En su caso, le sorprendió tener que acudir primero al médico de cabecera antes de ser atendida por otros especialistas.

"Cuando tienes algún problema de salud, debes pedir cita con ese doctor y luego te deriva a otros especialistas", cuenta en el vídeo. Una forma de organizar las consultas que, según reconoce, no le resulta familiar.

El primer paso

Zadachenkova pone como ejemplo una consulta con el ginecólogo. Según explica, antes de acudir directamente al especialista debe pasar por su médico de cabecera, explicarle qué le ocurre y esperar a que este decida si procede derivarla.

"Si necesito ver a mi ginecólogo, debo pasar primero por el médico de cabecera para contarle toda mi historia clínica y luego ya me manda al otro lado", relata.

La joven asegura que, en algunas ocasiones, el propio médico intenta tratar inicialmente el problema. "Incluso intentan tratarlo ellos. No entiendo", afirma sobre este procedimiento.

Su experiencia también le ha llevado a cuestionar algunos de los tratamientos que ha recibido durante sus consultas. Una de las cosas que más le llamó la atención fue el uso habitual de determinados medicamentos para tratar problemas de salud.

"Sea cual sea el problema, el doctor te manda paracetamol o ibuprofeno", sostiene. La joven se pregunta por qué le recomiendan estos fármacos en distintas situaciones y llega a plantearse si es una práctica habitual en otros países europeos.

"¿Por qué tengo que tomar esas pastillas siempre? ¿Es así en toda Europa? ¿Siempre recetan lo mismo?", plantea.

Dificultades con el seguro médico

La relación de Zadachenkova con el sistema sanitario español no se limita a las consultas médicas. En el mismo vídeo relata también las dificultades que, según su versión, encontró para conseguir su seguro médico.

La joven asegura que, pese a considerar que tenía derecho a obtenerlo de acuerdo con la documentación oficial, tuvo que acudir a varias citas antes de conseguirlo.

"Tengo todo el derecho a obtenerlo, está indicado en los documentos oficiales", afirma. Según cuenta, en las primeras ocasiones le dijeron que no podía acceder a él.

Ante esa respuesta, decidió continuar buscando una solución y acudió directamente a un hospital. "No estuve de acuerdo y fui al hospital y ya me lo hicieron", relata sobre el momento en el que finalmente consiguió tramitarlo.

La experiencia llevó a la joven a lanzar una recomendación a otras personas que llegan a España y tienen que realizar trámites relacionados con la sanidad: informarse bien sobre sus derechos y sobre los procedimientos que deben seguir.

"Hay personas que no quieren hacer bien su trabajo y simplemente te echarán", advierte Zadachenkova en su vídeo.