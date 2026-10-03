Mirian, cuidadora cubana en España: "Me hace gracia cuando dicen que vivimos de ayudas, llevo 8 años levantándome para trabajar"

El sector de los cuidados a domicilio y de la limpieza es una pieza fundamental para miles de familias en España. Detrás de estos trabajos hay personas que cada día se encargan del mantenimiento de los hogares y de atender a quienes necesitan ayuda para desenvolverse en su vida cotidiana.

Se trata, además de un ámbito con una importante presencia de mujeres migrantes. Según los datos del INE, cerca del 45 % de las personas empleadas en el servicio doméstico son extranjeras y más del 95 % son mujeres.

Muchas de estas trabajadoras compaginan la limpieza de viviendas con el cuidado de niños, personas mayores o dependientes. Una labor que, pese a su importancia, no siempre recibe el reconocimiento que merece.

Entre ellas se encuentra Mirian Vázquez, una cubana que llegó a España hace ocho años con la intención de comenzar una nueva etapa.

Desde entonces ha trabajado en la limpieza y el cuidado de personas mayores, una experiencia que recientemente ha compartido en su cuenta de TikTok @unacubanaen.spain.

Ocho años trabajando en España

"Muchísimos españoles me han comentado que llevo viviendo de ayudas desde que llegué a España hace ocho años. Parece que como algunos inmigrantes piden ayudas todos somos iguales...", comienza explicando Mirian en uno de sus vídeos.

La joven responde con ironía a quienes dan por hecho que ha recibido prestaciones desde que llegó al país. "Llevo ocho años esperando esas famosas ayudas y parece que se equivocaron de dirección".

Su llegada a España, asegura, estuvo lejos de las facilidades que algunas personas imaginan. Tuvo que buscar oportunidades laborales y adaptarse a una nueva vida, aceptando los trabajos que fueron apareciendo por el camino.

En su caso, comenzó atendiendo a personas mayores y realizando tareas de limpieza. Sin embargo, quiere dejar claro que contar su experiencia no significa cuestionar a quienes necesitan recurrir a las prestaciones sociales.

"Si necesito una ayuda, la voy a solicitar"

Mirian explica que no considera que recibir una ayuda sea incompatible con ser una persona trabajadora. De hecho, no duda en defender que cualquier ciudadano que atraviese dificultades económicas debería acceder a las prestaciones que legalmente le correspondan.

"En mi caso, cuidando personas mayores y trabajando de limpieza y ojo, que con esto no estoy diciendo yo trabajo y el que recibe ayudas es un vago, no". La creadora de contenido insiste en que, si alguna vez se encontrara sin empleo y necesitara apoyo económico, no tendría ningún problema en solicitarlo.

" Porque si mañana yo pierdo mi trabajo y estoy pasando una situación difícil en Madrid y existe una ayuda que legalmente me corresponde, claro que la voy a solicitar. A ver si después de tantos impuestos que he pagado también me voy a hacer la fina".

Aún así, cuenta que hasta ahora ha conseguido mantenerse con sus propios ingresos laborales, incluso durante las etapas en las que su situación económica no ha sido sencilla. "Aunque para ser sincera, nunca jamás he dependido de una ayuda ni tampoco la he intentado buscar por mucha necesidad que he pasado".

8 años trabajando en España

Lo que más le molesta, según cuenta, es que se dé por hecho que todas las personas extranjeras llegan a España con la intención de vivir de las prestaciones sociales, sin tener en cuenta sus circunstancias individuales.

"Lo que me hace gracia es escuchar que los inmigrantes vienen a España a vivir de las ayudas... Porque entonces a mí me tocó el plan equivocado. Yo llevo 8 años levantándome para ir a trabajar", asegura.

Mirian también reconoce que no todas las personas tienen la misma actitud ante el empleo, pero considera injusto utilizar casos particulares para juzgar a toda una comunidad.

"Tampoco te voy a decir que todos los inmigrantes son trabajadores porque te estaría mintiendo. Hay de todo y siempre digo que no es la nacionalidad, es la personalidad de cada persona". Igual que hay españoles que trabajan muchísimo y españoles que si encuentran la manera de vivir sin trabajar les ponen hasta un lacito. Eso no depende de dónde naciste", defiende.

Una nueva vida lejos de Cuba

Después de ocho años en España, Mirian recuerda que su principal objetivo al emigrar era encontrar nuevas oportunidades y construir un futuro diferente. Un camino que, en su caso, ha estado marcado por el trabajo y el esfuerzo diario.

"Yo vine a España buscando una vida diferente y entendí bastante rápido que si quería conseguir mis cosas, tenía que trabajar por ellas y si alguna vez necesito ayuda tampoco voy a sentir vergüenza de pedirla".

Termina su reflexión diferenciando entre quienes atraviesan una situación económica complicada y necesitan apoyo y quienes, pudiendo trabajar, buscan depender exclusivamente de las prestaciones. "Una cosa es necesitar apoyo en un momento de tu vida y otra convertirlo en la única intención, pudiendo salir adelante por ti mismo".

Y deja una última pregunta a quienes mantienen esos prejuicios: "No sé si creen de verdad que muchos inmigrantes vienen a España principalmente por las ayudas o esa es una historia que se ha repetido tantas veces que ya algunos la dan por cierta".