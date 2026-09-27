Dayana, limpiadora colombiana en España: "Cobré 13 euros la hora por quitar pelos de gato"

Quitar el polvo, limpiar el baño y dejar la cocina en orden formaban parte del encargo. Pero la clienta de Dayana Garrido tenía una preocupación más concreta: los pelos de su gato.

La trabajadora colombiana, residente en España, contó en sus redes sociales (@soydaykaa) cómo organizó el servicio. Disponía de dos horas para poner la casa al día y cobró 13 euros por hora.

No se trataba de una intervención a fondo. Debía atender las tareas habituales y prestar especial atención a las zonas donde se acumulaba el pelo de la mascota.

Una petición concreta

Dayana tenía que ocuparse del baño, la cocina y los espejos, además de quitar el polvo. Para repartir esas tareas durante las dos horas, tomó como referencia lo que más le importaba a la propietaria.

Su objetivo era, según explicó, "dejar todo lo más libre posible de pelos de gato". Conocía bien a la clienta por servicios anteriores y sabía que se fijaba en los detalles y quería que su casa quedara especialmente cuidada

Esa petición marcó la jornada. Dayana se concentró en retirar el pelo que pudiera encontrar sin desatender el resto del trabajo previsto.

Al terminar, se mostró satisfecha con el resultado. "Les puedo asegurar que quedó sin un pelo", afirmó en el vídeo en el que compartió la experiencia.

Cómo fija sus tarifas

Los 13 euros por hora fueron el precio de este encargo, pero Dayana aclara que no cobra lo mismo por todos los trabajos. Antes de dar una tarifa, valora qué le piden y cuáles son las necesidades de la vivienda.

Una visita de mantenimiento puede incluir tareas distintas de las de un trabajo más profundo. Incluso entre encargos similares, las prioridades cambian de una casa a otra: en esta ocasión, la principal era retirar los pelos del gato.

Dayana también tuvo en cuenta el desplazamiento. La vivienda se encontraba lejos de su domicilio, una circunstancia que influyó en el precio acordado.

Su experiencia muestra, por tanto, cuánto cobró por este servicio concreto. Esa cantidad no puede tomarse como una tarifa general de las profesionales de la limpieza en España.

La confianza de una clienta

La propietaria ya había recurrido a Dayana en otras ocasiones. Conocía su forma de trabajar y pudo indicarle con claridad qué esperaba esta vez.

Para la limpiadora, recibir de nuevo la llamada de una clienta tiene un valor especial. Lo interpreta como una muestra de confianza en el trabajo que ha realizado anteriormente.

En este caso, la relación previa también ayudó a organizar las dos horas disponibles. La clienta señaló qué resultado le preocupaba más y Dayana pudo dar prioridad a esa tarea.

El empleo doméstico en España

Dayana trabaja en un ámbito con una presencia importante de profesionales extranjeras. Según la Seguridad Social, en julio de 2026 las personas extranjeras representaban el 46,7% de los afiliados al Sistema Especial del Hogar.

Ese porcentaje se refiere a quienes figuran afiliados en dicho sistema. Es diferente de las cifras de las empresas de limpieza, que también prestan servicios en oficinas, edificios y otros espacios.

En ese mercado empresarial, el Observatorio Sectorial DBK calculó una facturación de 16.000 millones de euros en España y Portugal en 2024. La cifra corresponde al conjunto del mercado ibérico y no describe los ingresos de las trabajadoras del hogar.