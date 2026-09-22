Berta y Nuria junto a su tortilla de patatas. E.E.

Berta y Nuria, cocineras: "Para que la tortilla de patata quede más cremosa, añade una yema extra y déjala reposar"

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La tortilla de patatas es una de las recetas más populares de la gastronomía española. Aunque su versión más clásica se prepara con pocos ingredientes, existen numerosas formas de darle un toque diferente.

Eso es precisamente lo que proponen Berta y Nuria, cocineras y creadoras de contenido que comparten sus recetas a través de su cuenta de Instagram (@cocina.en.la.nube).

En esta ocasión preparan una tortilla con txapela, una elaboración en la que la clásica tortilla se cubre con una mezcla de bonito o atún, pimientos del piquillo y mayonesa.

El plato se termina con una pequeña tortilla francesa colocada encima a modo de "boina". Además, las cocineras comparten uno de sus trucos para conseguir un resultado más cremoso.

"Para que la tortilla de patata quede más cremosa, añade una yema extra y déjala reposar", explican.

Receta de tortilla con txapela 5 patatas para freír, preferiblemente patata vieja

5 huevos

2 cebollas

1 yema de huevo extra

1 huevo para la txapela

Bonito o atún en conserva

Pimientos del piquillo

Mayonesa

Aceite de oliva

Sal Paso 1 Preparar la patata y la cebolla. Se pelan las patatas y se cortan en trozos finos. También se pelan y se cortan las cebollas antes de incorporar ambos ingredientes a una sartén con abundante aceite. Paso 2 Pochar los ingredientes. Se cocinan las patatas y la cebolla hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Después, se retiran de la sartén y se escurren bien para eliminar el exceso de aceite. Paso 3 Preparar la cobertura. Mientras se cocinan las patatas, se mezcla el bonito o atún bien escurrido con los pimientos del piquillo y la mayonesa hasta conseguir una preparación homogénea. Paso 4 Mezclar la tortilla. Se baten los cinco huevos con una pizca de sal y se incorporan las patatas y la cebolla. También se añade una yema extra para aportar mayor cremosidad. Paso 5 Dejar reposar. Se deja reposar la mezcla durante unos minutos antes de cocinarla. De esta forma, la patata se impregna bien del huevo. Paso 6 Cuajar la tortilla. Se calienta una sartén y se vierte la mezcla. Se cocina por ambos lados, controlando el tiempo para sellar el exterior sin cuajar demasiado el interior. Paso 7 Preparar la txapela. Se bate el huevo restante con una pizca de sal y se prepara una tortilla francesa fina, cocinándola brevemente por ambos lados. Paso 8 Montar el plato. Se extiende sobre la tortilla la mezcla de bonito o atún, pimientos del piquillo y mayonesa. Finalmente, se coloca encima la tortilla francesa a modo de txapela.

Más cremosa

Berta y Nuria recuerdan que cada persona tiene su propia forma de preparar esta receta, aunque algunos pequeños detalles pueden ayudar a conseguir un mejor resultado.

Uno de los más importantes es pochar bien la patata y la cebolla hasta que estén tiernas. También recomiendan escurrirlas correctamente antes de incorporarlas al huevo.

Su principal truco consiste en añadir una yema adicional. Con este sencillo gesto, la mezcla gana cremosidad y presenta una textura más untuosa una vez cocinada.

También aconsejan dejar reposar durante unos minutos la mezcla de huevo, patata y cebolla antes de llevarla a la sartén.

A la hora de cocinarla, recomiendan utilizar una sartén caliente para sellar rápidamente el exterior y evitar que el huevo se cuaje demasiado si se busca un interior jugoso.

Para la cobertura conviene escurrir bien el bonito o atún y los pimientos del piquillo antes de mezclarlos con la mayonesa. Así se evita que quede demasiado líquida.

Con o sin cebolla

Uno de los grandes debates alrededor de esta receta es si debe llevar cebolla o prepararse únicamente con patata y huevo.

Quienes prefieren añadirla destacan especialmente la jugosidad que aporta. Al cocinarse lentamente junto a la patata, contribuye a conseguir una textura más melosa y añade un ligero punto de dulzor.

Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), alrededor de tres de cada cuatro españoles prefieren esta elaboración con cebolla.

En el lado contrario están quienes consideran que prescindir de ella permite apreciar mejor el sabor del huevo y la patata, los dos ingredientes fundamentales del plato.

También hay personas que optan por eliminarla para conseguir una textura más uniforme o porque la cebolla cocinada puede resultarles más pesada de digerir.

En cualquier caso, no existe una única opción correcta. Con cebolla, sin ella o acompañada de otros ingredientes, la elección final depende de los gustos de cada comensal.