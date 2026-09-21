Samantha Vallejo-Nágera, chef: "La cena más sana y rica se hace con una lata de anchoas, mostaza y un poco de tabasco"

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Hay ingredientes que pueden parecer secundarios hasta que llegan al plato y demuestran todo lo contrario. Es el caso de las anchoas en conserva, un producto que puede transformar una ensalada sencilla con apenas un par de filetes.

Su intenso sabor, su punto salino y ese característico toque umami hacen que no necesiten demasiados acompañantes para convertirse en protagonistas.

De hecho, son uno de esos alimentos que conviene tener siempre en la despensa cuando se busca preparar una comida rápida sin renunciar al sabor.

Las anchoas también son especialmente versátiles. Pueden incorporarse a una salsa de tomate, acompañar unas verduras, enriquecer una pasta o convertirse en el ingrediente principal de una ensalada.

Pero existe una forma de utilizarlas que se aleja de los aliños más habituales. Samantha Vallejo-Nágera apuesta por combinarlas con mostaza, tabasco y lima para preparar una ensalada César diferente, intensa y muy fácil de hacer en casa.

Ensalada César

La chef y jurado de MasterChef ha compartido entre sus recetas una versión de la clásica ensalada César en la que las anchoas adquieren un papel protagonista.

La preparación parte de un corazón de lechuga romana, al que se suman pan tostado, alcaparras y parmesano. La diferencia está en el aliño, que concentra buena parte del carácter del plato.

En lugar de recurrir únicamente a limón, Samantha combina la yema de huevo con mostaza, aceite de oliva virgen extra, unas gotas de tabasco y ralladura de lima. El resultado busca equilibrar el sabor salino de las anchoas con el punto ácido, picante y cremoso del aliño.

Las alcaparras aportan además otra dosis de intensidad. Al machacarlas junto a las anchoas, sus sabores se integran mejor en la vinagreta y permiten que cada hoja de lechuga quede impregnada del conjunto.

El pan tostado completa la ensalada con un contraste de texturas. La lechuga aporta frescura y crujiente, mientras que el parmesano redondea el plato con su sabor intenso.

Ingredientes 1 corazón pequeño de lechuga romana

1 rebanada de pan integral tostado

1 lata de anchoas

Un puñado de alcaparras

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra

1 yema de huevo

1 cucharada de mostaza

Unas gotas de tabasco al gusto

Ralladura de 1 lima

Parmesano rallado al gusto Paso 1 Prepara la lechuga. Corta el corazón de lechuga romana y lávalo bien con agua. Escúrrelo y resérva. Paso 2 Tuesta la rebanada de pan y úntala ligeramente con aceite de oliva. Córtala después en pequeños dados. Paso 3 Prepara las anchoas. Escúrrelas y sécalas ligeramente con papel de cocina. Colócalas en un bol junto a las alcaparras y machaca ambos ingredientes con un tenedor. Paso 4 Para elaborar el aliño, añade la yema de huevo, la mostaza, un chorrito de aceite, unas gotas de tabasco, la ralladura de lima y el parmesano rallado. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes. Paso 5 Incorpora la lechuga y los dados de pan al bol con el aliño. Remueve bien para que la salsa impregne las hojas y termina con la mezcla de anchoas y alcaparras.

Resuelve cualquier comida

Una de las ventajas de esta receta es que no requiere elaboraciones complicadas. Con una lata de anchoas y unos pocos ingredientes habituales se puede preparar un plato completo en pocos minutos.

Además, la receta permite aprovechar ingredientes que suelen quedar olvidados en la nevera o la despensa. Unas alcaparras abiertas, un trozo de parmesano o unas hojas de lechuga romana encuentran aquí una segunda vida.

La clave está en no excederse con la sal. Tanto las anchoas como las alcaparras y el queso parmesano aportan bastante sabor, por lo que no es necesario añadir demasiada sal al conjunto.

También conviene secar ligeramente las anchoas antes de incorporarlas. Así se elimina parte del aceite de la conserva y resulta más sencillo machacarlas junto a las alcaparras.

El resultado es una ensalada con personalidad, pero equilibrada por la frescura de la lechuga y el toque cítrico de la lima. Una alternativa sencilla para quienes buscan salir de la ensalada de siempre.