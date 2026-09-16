Sheila, madre de 3 hijos, sobre cómo llena la nevera con menos de 80 € a la semana : "Antes gastaba más de 150 €"

Hacer la compra se ha convertido en un gasto cada vez más difícil de controlar en España. Los alimentos se han encarecido un 2,5 % en el último año, pero el dato resulta todavía más llamativo al mirar atrás: desde 2021, la subida acumulada supera ya el 35,5 %, algo que notan especialmente los hogares con hijos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que los españoles destinan alrededor de 6.300 euros al año al supermercado. Las diferencias entre establecimientos pueden ser importantes y Madrid destaca como la región donde elegir bien puede suponer un ahorro de hasta 4.270 euros.

En las familias numerosas, controlar este presupuesto puede resultar todavía más complicado. España cuenta con alrededor de 800.000 hogares reconocidos dentro de esta categoría, según el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con una media de tres hijos por familia.

Ante unos precios que no dan demasiado descanso, algunas madres han encontrado sus propias estrategias para intentar contener el gasto. Este es el caso de Sheila Ortega, quien ha compartido en TikTok cómo organiza la compra para una familia con tres hijos y consigue mantenerla alrededor de los 75 euros semanales.

Para Sheila, improvisar es precisamente una de las cosas que intenta evitar. "Soy mamá, tengo tres niños y como toda madre tengo que ir ajustando siempre las compras", explica al comienzo de uno de sus vídeos. Por eso, una de las claves de su método está en saber con antelación qué van a comer en casa.

"El primero es hacerse el menú semanal o mensual, yo casi siempre opto por el mensual. Así ya sé lo que voy a ir a comprar y me va muchísimo mejor", cuenta. También aprovecha para cocinar más cantidad: "Si podéis hacer alguna ración grande que os sirva para otras comidas, eso también va genial porque cocinar, por ejemplo, una semana lentejas y ya tienes para otra semana", explica.

Antes de llenar el carrito, hay otro paso que considera imprescindible: comprobar qué queda realmente en casa. "Ir al supermercado sin hambre, con una lista hecha de lo que tienes que comprar y antes de hacer la compra, revisar todo lo que tenéis en la nevera y en las despensas y apuntar solo lo indispensable".

Controlar cuánto se va gastando mientras hace la compra es otro de sus trucos. "Podéis sacaros el dinero en efectivo y ponerlo directamente en sobres. Yo cuando voy comprando también voy con la calculadora y así voy sumando lo que agrego al carrito, voy tachando de la lista y cuando veo que he llegado a mi tope de presupuesto paro".

Este control le permite saber exactamente cuánto destina cada semana a la alimentación y detectar cuándo se sale de lo previsto. "Nuestro presupuesto para una semana ha sido de 72 euros, otra de 71 euros, tercera 59,22 y cuarta semana 91,56 porque tuvimos invitados y compramos algo más".

La planificación también llega a la carne y a las comidas de toda la semana. "Una vez al mes voy a una carnicería y compro carne a nivel industrial y las congelo, yo tengo un arcón que ha sido la mejor inversión para esto". Además, explica: "También intento preparar comidas una vez y para toda la semana porque eso me ahorra también mucho tiempo y me facilita todo".

Hasta los desayunos o meriendas de los niños quedan preparados con antelación para evitar compras innecesarias. "Otra cosa que hacemos en casa sobre todo por las mañanas es hacer bocadillos para toda la semana, hacemos los bocadillos y los congelamos y por la mañana, lo sacamos y el pan y el embutido se queda exactamente igual", asegura.

Y el cambio, según sus propias cuentas, ha sido considerable. Sheila sostiene que organizarse de esta manera les permite comer de todo reduciendo prácticamente a la mitad lo que gastaban antes: "Yo por ejemplo antes gastaba 150 euros a la semana más o menos y ahora unos 80-90 euros con la carne, pescado y fruta incluidos".