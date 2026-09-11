De disfrutar de verdaderas joyas gastronómicas a conocer qué es lo último en moda: los planes semanales de Magas

Imagen del restaurante Makoto, en Madrid, un espacio donde dos de los grandes pilares de la cultura culinaria nipona se unen. Web de Makoto

Hay semanas que parecen hechas para dejarse llevar por los sentidos. Desde nuevos sabores hasta alternativas que convierten la gastronomía en toda una experiencia o rincones donde el diseño y la creatividad marcan el ritmo, la agenda invita a disfrutar sin atar demasiado lo previsto.

También hay espacio para mirar lo que viene: nuevas tendencias, grandes nombres, alfombras rojas y escenarios que, durante unos días, se convierten en punto de encuentro para quienes buscan inspiración, cultura y ese ambiente especial que sólo aparece en determinadas citas.

Una selección para salir de la rutina, ya sea alrededor de una mesa, entre flashes, frente a una gran pantalla o descubriendo algunos de los espacios más especiales de la ciudad. Porque a veces basta con elegir bien dónde estar para convertir cualquier jornada en algo distinto.

El sabor del sur

Conferencia culinaria en Auténtica Food. Web oficial

Los sabores con identidad propia, el producto de calidad y las nuevas formas de entender la gastronomía tendrán su centro neurálgico los próximos 14 y 15 de septiembre en Sevilla.

FIBES acogerá una nueva edición de Auténtica Premium Food, una cita que reunirá a más de 12.000 profesionales y 400 firmas expositoras alrededor de la alimentación y las bebidas de alta gama.

Durante dos jornadas, productores, chefs, distribuidores y especialistas compartirán las novedades que están transformando la restauración y el sector gourmet. El origen de las materias primas, la sostenibilidad, la salud y la apuesta por la personalidad propia serán algunos de los grandes protagonistas de esta edición.

La programación irá más allá de recorrer los diferentes participantes. Más de 120 conferencias repartidas en cinco auditorios, degustaciones, talleres y elaboraciones en directo permitirán acercarse a tendencias y propuestas de la mano de profesionales. Entre ellas estará también el Auténtica Culinary Fest by Gusto del Sur, con showcookings y encuentros.

Una cita especialmente interesante para descubrir qué se está cocinando —en todos los sentidos— dentro de la gastronomía española y conocer algunos de los productos y conceptos llamados a marcar los próximos meses.

¿Dónde? FIBES, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

Madrid a la última

Muestra de la edición pasada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Web IFEMA

A lo largo de seis días, la capital volverá a convertirse en una gran pasarela. Del 14 al 19 de septiembre, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebrará su edición Primavera/Verano 2027 con desfiles, presentaciones y encuentros repartidos por algunos de los espacios más emblemáticos de la metrópoli.

La cita arrancará en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, donde Pedro del Hierro será el encargado de abrir el calendario, seguido de Simorra y Adolfo Domínguez.

Durante los días siguientes llegarán propuestas de firmas como Hannibal Laguna, Redondo Brand, Alvarno o Moisés Nieto, además del regreso de algunos nombres conocidos y debuts de lo más esperados.

Uno de los momentos especiales de esta edición será el décimo aniversario de Palomo, mientras que la jornada final volverá a reservarse para EGO, la plataforma dedicada al talento emergente, que este año celebra también sus 20 años. Una manera de mirar hacia las nuevas generaciones sin perder de vista a las marcas que ya forman parte de la historia reciente de la moda española.

Y es que esta edición quiere llevar la industria más allá de una única pasarela. El Palacio de Cibeles, la Universidad de Nebrija y otros enclaves formarán parte de una programación que busca acercar diseño, arquitectura, cultura y artesanía a nuevos públicos. Una buena excusa para seguir de cerca las tendencias que marcarán la próxima temporada.

¿Dónde? Diferentes localizaciones de Madrid, entre ellos el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, el Palacio de Cibeles y la Universidad de Nebrija.

Delicia asiática

Restaurante Makoto, especializado en la gastronomía del país del sol naciente. Web Makoto

Hay combinaciones que, sobre el papel, pueden sorprender y que en la cocina terminan encontrando sentido. El próximo 16 de septiembre, la cultura culinaria japonesa será la protagonista de una experiencia gastronómica en la que sushi y whisky compartirán espacio a través de un menú pensado para descubrir nuevos matices.

La propuesta parte de un menú omakase, ese formato propio del país del sol naciente en el que es el chef quien decide el recorrido. Entre los pases aparecerán una ostra con tosazu, salmón ahumado, langostino marinado con whisky Toki, pato con salsa Hamazaki y distintas piezas de sushi como hirame, otoro o anago.

El maridaje seguirá también el ritmo de Japón, con referencias como Hakushu 12, Yamazaki 12 e Hibiki, además de elaboraciones en formato cóctel como un Umami Old Fashioned. El cierre llegará con un postre de gelée de Hakushu, granita de frutos rojos y melocotón asiático.

Una experiencia para quienes quieran salir de lo más tradicional y descubrir cómo dos grandes pilares de la gastronomía nipona pueden convivir en una misma mesa.

La cena comienza a las 19:00 horas, tendrá un precio de 89 euros por persona y requiere reserva previa.

¿Dónde? Calle del Marqués de Villamagna, 1, Madrid.

El norte y el cine

Cartel Festival de San Sebastián. Página oficial del festival

Durante nueve días, San Sebastián volverá a mirar hacia la gran pantalla. Del 18 al 26 de septiembre, la ciudad celebrará la 74.ª edición de su Festival Internacional de Cine, una cita que cada año reúne estrenos, cineastas, intérpretes y algunas de las películas más esperadas de la temporada.

La apertura llegará con el estreno mundial de Geister/Ghost Song, la nueva película de Fatih Akin, encargada de inaugurar la Sección Oficial a concurso. A partir de ahí, el programa desplegará cientos de proyecciones y distintos segmentos que permitirán descubrir desde grandes producciones hasta nuevos talentos y propuestas de autor.

Las alfombras rojas serán también parte del atractivo. Werner Herzog recibirá el Premio Donostia durante la gala inaugural, mientras que Naomi Watts recogerá la misma distinción el día 19 y presentará The Housewife (Ben Shirinian, 2026). Dos nombres que se suman a una semana en la que el cine vuelve a ocupar teatros, salas y algunos de los rincones más reconocibles de la ciudad.

Un buen momento para combinar películas y paseos junto al Cantábrico, dejarse llevar por el ambiente del festival y descubrir San Sebastián cuando sus calles y terrazas comparten protagonismo con el evento durante unos días.

¿Dónde? Diferentes localizaciones de San Sebastián, entre ellos el Kursaal y el Teatro Victoria Eugenia.

Una ruta exquisita

Mandarin Oriental Ritz hotel, dentro de la ruta. Web Mandarin Oriental Ritz

Entrar en algunos de los hoteles más exclusivos de la capital sin necesidad de alojarse en ellos vuelve a ser posible gracias a Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 17 al 27 de septiembre. A lo largo de diez jornadas, 27 establecimientos de cuatro y cinco estrellas abrirán sus restaurantes, barras y zonas al aire libre con propuestas creadas especialmente para la ocasión.

El recorrido se organiza en nueve rutas oficiales y reúne direcciones como Four Seasons, Mandarin Oriental Ritz, The Palace, JW Marriott, Brach Madrid, The Madrid EDITION o Gran Hotel Inglés. Cada parada propone una forma diferente de acercarse a la alta cocina, desde tapas de inspiración nacional hasta versiones más creativas y bocados dulces.

Entre las opciones aparecen sardinas asadas, croquetas de autor, bocadillos reinterpretados o combinaciones con guiños internacionales, acompañadas de vinos, cava, cerveza o cócteles. La idea es ir descubriendo cada hotel a través de sus fogones y convertir la experiencia en un pequeño paseo gastronómico por distintos puntos de la ciudad.

Una buena excusa para conocer algunos de los espacios más elegantes de Madrid desde un enfoque más informal, dejarse sorprender por sus chefs y, de paso, alargar la sobremesa entre salones, terrazas y barras que normalmente asociamos a otro tipo de ocasión.

¿Dónde? Mandarin Oriental Ritz, The Palace Madrid.