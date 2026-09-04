De disfrutar de un cóctel de autor a una mariscada con vistas al mar: los planes de Magas de la semana

Hay semanas que invitan a salir de la rutina y dejarse llevar por planes que convierten cualquier día en una pequeña escapada. Entre mesas con vistas, propuestas culturales y experiencias que mezclan sabores, música y diseño, sobran las excusas para hacer algo diferente.

La ciudad y sus alrededores se llenan de rincones que merecen una pausa: espacios donde descubrir nuevas formas de disfrutar de la gastronomía, acercarse al arte desde otra mirada o simplemente encontrar ese lugar en el que alargar la sobremesa un poco más.

Porque no siempre hace falta organizar algo grande para sentir que el día ha merecido la pena. A veces basta con elegir bien el destino, dejarse sorprender y reservar unas horas para disfrutar sin prisas.

Un café diferente

Lhardy Café. Cedida

Una de las casas más emblemáticas de la gastronomía madrileña amplía horizontes este 7 de septiembre con la apertura de un nuevo espacio dentro del Hotel Wellington. Por primera vez desde su nacimiento en 1839, Lhardy sale de su histórica ubicación de Carrera de San Jerónimo para instalarse también en pleno barrio de Salamanca.

Bajo un concepto más informal, combina bistró, cafetería y tienda en un espacio pensado para acompañar distintos momentos del día: desde el desayuno hasta la comida, una merienda o una copa al caer la tarde.

Una nueva forma de acercarse a casi dos siglos de historia gastronómica, ahora desde un ambiente más relajado y adaptado al ritmo cotidiano de la capital.

¿Dónde? Calle Velázquez 8, Madrid.

Directamente desde el mar

Sa Terrassa de Son Bunyola Hotel. Cedida

Con la llegada del otoño, Mallorca cambia de ritmo, pero no pierde uno de sus grandes atractivos: comer frente al mar. En Sa Terrassa, el restaurante de Son Bunyola Hotel & Villas, las brasas se convierten esta temporada en protagonistas con una propuesta que une producto mediterráneo, paisaje y cocina al aire libre.

El centro de la experiencia es una parrillada de marisco para dos personas pensada para compartir. Pulpo, calamar, langosta, mejillones, navajas, almejas, vieiras y gambas rojas. Se acompañan de alioli de lima y chermoula. En la mesa tampoco faltan una ensalada verde y unas patatas con mantequilla de hierbas.

Detrás de la propuesta está la chef ejecutiva Brenda Lisiotti, cuya cocina busca poner en valor los sabores mallorquines y el producto fresco, recurriendo también a ingredientes procedentes de los huertos y frutales de la propia finca. Una forma de acercarse a la gastronomía de la isla desde una mirada contemporánea sin perder su vínculo con el territorio.

¿Dónde? Son Bunyola Hotel & Villas, Mallorca.

Con ritmo flamenco

Actuación 'Mundo por montera' Cedida

Hay planes que pueden repetirse y otros que sólo suceden una vez. Este 10 de septiembre, la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla acogerá El mundo por montera, la primera de las 26 Noches Únicas de La Bienal de Flamenco: una serie de espectáculos concebidos expresamente para la ciudad y que, por su formato, sus artistas y los espacios que los acogen, no volverán a representarse de la misma manera.

José Mercé, Martirio, Arcángel, José de la Tomasa, Rosario La Tremendita, Ángeles Toledano, El Perrete y Manuel de la Tomasa compartirán escenario con el Ballet Flamenco de Andalucía, con Patricia Guerrero, además de guitarristas y músicos como Manolo Franco, Alfredo Lagos o David de Arahal.

La cita no será sólo una sucesión de actuaciones. El mundo por montera está pensada como una gran celebración del flamenco y de uno de los momentos que marcaron su apertura al gran público hace un siglo. Cante, baile, guitarra y percusión se encontrarán así en uno de los escenarios más reconocibles de la capital hispalense para crear una velada exclusiva.

¿Dónde? Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería, Sevilla.

Vacaciones para todos

The Ritz-Carlton Tenerife. Cedida

Viajar en familia no tiene por qué significar renunciar al descanso. The Ritz-Carlton Tenerife, Abama estrena dos nuevas propuestas pensadas para que los niños tengan también su propio espacio: la renovación de Ritz Kids, el club infantil más grande de Europa, y la apertura de un nuevo Splash Park frente al Atlántico.

Ritz Kids se convierte en todo un universo de juego y descubrimiento inspirado en la naturaleza. Maderas, fibras vegetales y tonos pastel dan forma a un espacio en el que cada temporada se organizan actividades relacionadas con la biodiversidad de Tenerife, talleres creativos, búsquedas del tesoro, propuestas educativas o pequeños retos de ciencia y exploración.

A la experiencia se suma una zona acuática. Chorros de agua, juegos interactivos y retos en equipo transforman el chapuzón en una pequeña aventura en la que superar pruebas al aire libre. El espacio cuenta además con hamacas y servicio de toallas para que los adultos puedan acompañarlos con comodidad.

¿Dónde? The Ritz-Carlton Tenerife, Abama, Tenerife.

En clave artística

Cartel +Latina. Cedida

El arte contemporáneo latinoamericano aterriza este septiembre en Madrid con +LATINA, un festival multidisciplinar que durante este mes, octubre y noviembre reunirá a 50 artistas en 24 espacios de la Comunidad de Madrid.

La programación se articula en torno a tres grandes líneas: +EXPOSICIONES, +RESIDENCIAS y +SABERES. Habrá muestras en museos, galerías y estudios, residencias vinculadas al teatro y la danza, además de encuentros, charlas y mesas de diálogo con profesionales locales e internacionales.

Brasil será el primer país invitado, con una programación propia dedicada al arte contemporáneo y al pensamiento crítico. Una cita que va más allá de recorrer exposiciones y que propone descubrir nuevas miradas, perfiles y lugares mientras la ciudad se convierte, durante tres meses, en un punto de encuentro entre ambos lados del Atlántico.

¿Dónde? Diferentes espacios de la Comunidad de Madrid.