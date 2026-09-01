Qué son los Premios Juventud que llegan por primera vez a Starlite Marbella: más de 250 artistas invitados y alrededor de 25 actuaciones

Imagen de Starlite Marbella, escenario de la primera edición europea de los Premios Juventud. Cedida.

El próximo 3 de septiembre, Marbella se prepara para vivir una de sus noches más especiales. Por primera vez en sus 23 años de historia, los Premios Juventud cruzan el Atlántico y llegan a Starlite, con más de 250 artistas invitados y alrededor de 25 actuaciones en directo.

La cita coincide, además, con el XV aniversario de Starlite, que suma a su calendario una celebración de enorme dimensión internacional. Durante unos días, el festival será escenario de encuentros, música y contenidos que reunirán en Marbella a grandes nombres de la escena española y latina.

Para Starlite, además, no se trata simplemente de acoger una nueva cita musical. La llegada de estos premios forma parte de una alianza con TelevisaUnivision que busca conectar desde Marbella a la industria musical y audiovisual de España, Estados Unidos y Latinoamérica.

Starlite se convierte en el socio estratégico de la llegada de Premios Juventud a Europa

Tras 23 años siendo el epicentro absoluto del entretenimiento al otro lado del océano, los Premios Juventud dan el salto definitivo y celebran su primera edición europea.

La velada, producida por TelevisaUnivision el 3 de septiembre, escoge el auditorio natural de Starlite como el punto de encuentro natural entre dos mundos que llevan tiempo hablando —y cantando— en el mismo idioma.

La elección del espacio va mucho más allá de buscar un marco bonito. El proyecto nace como una verdadera alianza estratégica donde Starlite ejerce de anfitrión y catalizador, uniendo a Europa y América mediante la cultura, el talento y el entretenimiento en español.

Es un movimiento que se siente orgánico dentro de la propia historia del festival, que celebra sus 15 años tras haber acogido a más de dos millones de personas de casi un centenar de nacionalidades.

Con esta alianza, el recinto marbellí da un paso de gigante en su propia evolución: deja de ser solo un festival de verano para convertirse en el epicentro donde se cruzan la música, la moda y las grandes producciones internacionales en Andalucía.

Pero hay más. La intención de ambas compañías es trascender el propio show en directo y dejar huella en el sector, haciendo que Marbella funcione durante esa semana como un espacio de convivencia relajado entre creadores y ejecutivos de ambos continentes para tejer alianzas de futuro.

¿Qué son los Premios Juventud?

Para entender el fenómeno, hay que saber que los Premios Juventud son la mayor fiesta de la música y la cultura pop en español, concebida y producida por TelevisaUnivision.

A lo largo de más de dos décadas, esta gala ha sido el termómetro real de la escena latina, impulsando a nombres que darían el salto global poco después.

Por sus alfombras y escenarios han pasado figuras de la talla de Shakira, Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Daddy Yankee, Maluma, Sebastián Yatra o Rosalía, lo que explica por qué su llegada a España se vive como un hito que supera al de una entrega de premios convencional.

El impacto no es solo musical, sino generacional. Según los datos de la propia organización, su última entrega rozó los 450 millones de interacciones digitales.

Imagen de Starlite Marbella, escenario de la primera edición europea de los Premios Juventud. Cedida.

De hecho, entre el público joven de Estados Unidos, sus cifras de audiencia han llegado a superar a las de citas históricas como los Oscar, los Globos de Oro o los Grammy.

Ahora, esa marea sale por primera vez del continente americano y pone rumbo a Europa. Lo hace desembarcando en Marbella con una lista difícil de mejorar: más de 250 artistas invitados, más de 200 nominados en 50 categorías y unas 25 actuaciones en directo.

A todo este despliegue de estrellas se le sumarán también algunos de los creadores de contenido más influyentes de la comunidad hispana.

Como no podía ser de otra forma, el talento español tendrá un peso enorme. Entre los nominados patrios destacan nombres como Rosalía, Aitana, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Quevedo, Amaia, Ana Mena, Lola Índigo, Bad Gyal, La Oreja de Van Gogh, Manuel Carrasco o Rels B.

En el apartado de actuaciones en vivo, el cartel confirmado ya promete momentos memorables con shows de Marc Anthony, Quevedo, Morat, Manuel Carrasco, Camilo, Ana Mena, Yandel, Wisin, Christian Nodal, Ángela Aguilar, Farruko y La Oreja de Van Gogh.

Un catálogo de actuaciones pensado para reunir en un solo escenario a distintas generaciones y estilos de la música en español.

Además, uno de los momentos más esperados de la noche será el estreno en exclusiva de Marbella Nights, el himno oficial de los Premios Juventud 2026, interpretado por Farruko, Juan Magán y Rous.

Una producción que sella y pone banda sonora a la conexión entre esta edición y la ciudad que la acoge por primera vez en el continente.

La buena noticia es que todavía es posible acudir en directo a la primera edición europea de la gala, ya que quedan las últimas entradas disponibles en su página web.

Marbella no acogerá solamente una gala: así será el PJ Fest

La propuesta de TelevisaUnivision y Starlite no se apaga cuando caiga el telón la noche del 3 de septiembre. La ceremonia principal es en realidad el corazón de PJ Fest, un nuevo formato festivo que extenderá la música durante toda una semana y conectará a Marbella con ciudades como Miami, Houston y Los Ángeles.

Dentro de este marco destacan las llamadas ViX Música Sessions, con directos de bandas como Morat, junto a una agenda repleta de contenidos y conciertos liderados por los nombres más potentes del panorama nacional e internacional.

La idea es que la energía de la gala no se limite a las horas de televisión, sino que impregne toda la atmósfera marbellí a lo largo de las jornadas del PJ Fest.

Esa continuidad festivalera se dejará sentir en el propio auditorio de Starlite justo después de la entrega de premios: Wisin tomará el escenario el 4 de septiembre y Manuel Carrasco lo hará el día 5, extendiendo la gran fiesta de los galardones.

Una gala que podrá verse por primera vez en España a través de RTVE

El toque final a esta dimensión global lo pone su difusión. Los Premios Juventud se retransmitirán por primera vez en abierto en España a través de RTVE, abriendo la puerta a que el público español viva la experiencia en directo.

El show contará con una tripleta de presentadores formada por Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina. Como previa, la alfombra roja Noche de Estrellas calentará motores con entrevistas, miradas entre bambalinas y los mejores momentos de moda y estilo.

Al otro lado del charco, la gala se seguirá en directo a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión, ViX y YouTube, mientras que en México podrá verse en Canal 5. La entrada de RTVE completa el circuito para la audiencia española.

Esta alianza televisiva supone el broche de oro para la primera edición europea: no solo traslada el espectáculo físicamente desde América hasta España, sino que conecta de forma directa y definitiva el evento con el público de nuestro país.