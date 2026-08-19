Los cocineros coinciden: "Para que las croquetas no se rompan al freírlas, déjalas en el huevo un minuto"

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Las croquetas son uno de esos platos que parecen sencillos hasta que llega el momento de prepararlas en casa. Conseguir que queden cremosas por dentro, crujientes por fuera y que no se abran al freírlas es un reto que ha dado lugar a todo tipo de trucos transmitidos entre generaciones y, más recientemente, a través de las redes sociales.

A diferencia de otras recetas, en las croquetas cada pequeño detalle influye en el resultado final. El tiempo de reposo de la masa, la textura del rebozado o la temperatura del aceite pueden marcar la diferencia entre una croqueta perfecta y otra que se abre en la sartén, por lo que muchos cocineros prestan especial atención a estos pasos.

Precisamente uno de esos consejos llegó gracias a Alfonsa, una cocinera que conquistó las redes sociales con sus recetas tradicionales. Entre las recomendaciones que compartía para preparar croquetas, hay una que pone el foco en el rebozado y que, según explica, ayuda a evitar que se rompan durante la fritura.

El truco de Alfonsa

Aunque las croquetas admiten casi cualquier relleno, desde jamón o pollo hasta setas, bacalao o cocido, la realidad es que buena parte de su éxito depende de la técnica. La calidad de los ingredientes es importante, pero también lo son los pequeños detalles durante la preparación.

Una masa demasiado líquida, un rebozado mal hecho o una fritura inadecuada pueden echar a perder todo el trabajo previo.

Por eso no resulta extraño que muchos cocineros coincidan en que el rebozado merece tanta atención como la elaboración de la propia masa. Es la capa exterior la que protege el interior durante la fritura y la responsable de conseguir ese contraste entre una cobertura crujiente y un relleno suave que caracteriza a unas buenas croquetas.

En ese punto es donde entra en juego el consejo de Alfonsa. Antes de hablar del rebozado, la cocinera insiste en cuidar la masa. Su primer consejo es rallar la cebolla en lugar de picarla con cuchillo para que se integre mejor y no queden trozos en el interior de las croquetas.

A continuación la cocina sin aceite hasta que pierde toda el agua y empieza a caramelizarse; solo entonces incorpora el aceite y sigue con la receta.

También concede una gran importancia al reposo. Una vez terminada, recomienda dejar la masa enfriar en la nevera durante aproximadamente 24 horas y cubrirla con un trapo limpio en lugar de film transparente.

Imagen de ilustración. iStock.

A su juicio, este método ayuda a conservar la humedad necesaria sin que la superficie se reseque, facilitando después el formado de las croquetas.

Sin embargo, el paso más importante para Alfonsa llega en el momento del rebozado. Mientras la mayoría de recetas indican pasar las croquetas por huevo y después por pan rallado, ella recomienda dejarlas un minuto entero en el huevo antes de rebozarlas.

Ese breve tiempo permite que toda la superficie quede bien impregnada y que el pan rallado se adhiera de forma más uniforme, creando una cobertura más consistente.

Según explica la propia cocinera, esa capa exterior actúa como una especie de protección durante la fritura. Al quedar mejor sellada, disminuyen las posibilidades de que la croqueta se abra cuando entra en contacto con el aceite caliente, uno de los problemas más frecuentes al preparar este clásico de la gastronomía española.

Además, Alfonsa insiste en otro detalle que suele pasar desapercibido. Si el pan rallado empieza a humedecerse por el contacto continuo con el huevo, recomienda sustituirlo por pan limpio.

De esa forma, el rebozado mantiene una textura seca y uniforme, evitando que se formen grumos o zonas donde la cobertura resulte irregular.

La fritura también tiene su importancia. La cocinera defiende utilizar abundante aceite para que las croquetas queden completamente rodeadas por la grasa caliente desde el primer momento.

Así se forma rápidamente la costra exterior y el interior permanece cremoso sin romperse durante la cocción.

Una vez conocido el método de Alfonsa y el motivo por el que presta tanta atención a cada paso de la elaboración, solo queda ponerlo en práctica.