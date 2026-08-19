Los chefs coinciden: "Para que las berenjenas estén más buenas, no las frías; mejor hazlas con 2 ajos, soja y jengibre"

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Las berenjenas ocupan un lugar destacado en la dieta mediterránea y forman parte de numerosas recetas tradicionales. Su versatilidad permite prepararlas de muchas maneras, desde asadas o rellenas hasta incorporadas a guisos.

Aunque muchas personas recurren a ellas como guarnición, también pueden convertirse en las protagonistas del plato. Así lo demuestra el chef Alfredo Vozmediano (@avozmechef) con su receta de berenjenas glaseadas con miso.

En esta preparación no es necesario freírlas. Entre los ingredientes clave aparecen dos dientes de ajo, 30 ml de salsa de soja y 20 gramos de jengibre, que forman parte de un glaseado lleno de sabor.

El resultado es una berenjena tierna y cremosa por dentro, pero con una superficie brillante y ligeramente caramelizada. Además, al prescindir de la fritura se evita que la berenjena absorba una gran cantidad de aceite durante la cocción.

El truco para las berenjenas

El truco de Vozmediano comienza por cocinar ligeramente las berenjenas en la freidora de aire. Después, se cubren con varias capas de glaseado de miso, aplicando un golpe de calor entre una y otra.

De esta forma, cada capa se va secando y concentrando hasta crear una cobertura densa, brillante y ligeramente caramelizada. Mientras tanto, el interior permanece tierno y cremoso.

Este método permite además evitar uno de los problemas habituales al freír berenjenas. Su pulpa tiene una estructura porosa que favorece la absorción de una cantidad considerable de aceite durante la fritura.

Al utilizar la freidora de aire se necesita mucha menos grasa y se consigue que la berenjena se ablande antes de incorporar el glaseado. Después, los sucesivos golpes de calor ayudan a que la salsa se adhiera a la superficie.

La combinación de miso, salsa de soja, miel, naranja, ajo y jengibre aporta diferentes matices. El dulzor de la miel y la naranja contrasta con el carácter salado y umami del miso y la soja, mientras que el jengibre aporta un toque fresco y ligeramente picante.

La preparación recuerda al nasu dengaku, un plato japonés en el que la berenjena se cocina y posteriormente se cubre con un glaseado elaborado con miso.

Habitualmente se sirve como entrante o acompañamiento, aunque Vozmediano completa su versión con arroz basmati aromatizado, salsa de yogur y tahini, cacahuetes, sésamo y cilantro.

Qué es el miso

Uno de los ingredientes fundamentales de esta receta es el miso, una pasta fermentada tradicional de la gastronomía japonesa que se elabora principalmente a partir de soja, sal y koji.

El koji se obtiene cultivando el hongo Aspergillus oryzae sobre determinados alimentos, entre ellos cereales como el arroz o la cebada. Desempeña un papel fundamental en diferentes fermentaciones de la cocina japonesa.

Una de las principales características del miso es su intenso sabor umami, por lo que se utiliza para aportar profundidad a sopas, salsas, marinados, aliños y glaseados.

Existen diferentes variedades según sus ingredientes y su proceso de elaboración. Vozmediano utiliza miso blanco o shiro miso, generalmente más suave y dulce que otras variedades.

Estas características hacen que funcione especialmente bien en glaseados. En esta receta, además, se combina con miel, naranja y mantequilla para conseguir una salsa untuosa, brillante y llena de contrastes.

Otra variedad habitual es el miso rojo o aka miso, que presenta normalmente un sabor más intenso y pronunciado.

Actualmente, el miso puede encontrarse en supermercados, tiendas especializadas y establecimientos de alimentación asiática.

Si no se dispone de este ingrediente, una mezcla de tahini y salsa de soja puede servir como alternativa para aportar cremosidad y un punto salado. Sin embargo, no reproduce la complejidad de sabor que aporta el miso.