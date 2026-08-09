Rocío, propietaria de 75 habitaciones en alquiler: "Por cada piso gano unos 410 € y recupero la inversión en 6 meses"

El mercado inmobiliario español atraviesa una etapa de especial dinamismo. Durante el último año, la inversión en vivienda ha aumentado más de un 30 % frente al ejercicio anterior y ha alcanzado cifras récord. Además, el informe Real Estate Market Outlook 2026 de CBRE apunta a que esta evolución podría mantenerse durante los próximos meses.

Detrás de este crecimiento aparecen varios factores, como unos tipos de interés relativamente estables, cercanos al 2 % y unas condiciones de financiación más favorables. También aumenta el protagonismo femenino: las mujeres representan actualmente el 43 % de los inversores minoristas en España.

Al mismo tiempo, están apareciendo otras formas de acercarse a la inversión inmobiliaria que llaman la atención de quienes buscan obtener ingresos adicionales sin disponer necesariamente de un gran ahorro. Entre ellas se encuentra el denominado rent to rent, basado en alquilar una vivienda para después subarrendarla.

Esta fórmula no está libre de debate, especialmente en plena crisis de la vivienda y en un momento en el que el aumento de los alquileres complica el acceso a un hogar. Pese a ello, el rent to rent continúa ganando visibilidad como una alternativa que puede ofrecer una elevada rentabilidad cuando las cuentas funcionan.

Rocío conoce bien este modelo. La especialista en inversión inmobiliaria posee cinco viviendas destinadas al alquiler tradicional y, paralelamente, gestiona 75 habitaciones para subarrendar. Hace unos meses explicaba cómo desarrolla esta actividad en el pódcast Libertad Inmobiliaria, presentado por el inversor Carlos Galán.

Cómo hacer rent to rent en España

Durante la entrevista, la inversora detallaba desde las primeras inversiones hasta las cifras que maneja actualmente. Según cuenta, busca conseguir un beneficio mínimo de 410 euros por cada vivienda, mientras que el desembolso realizado inicialmente para preparar y amueblar el inmueble suele recuperarlo en aproximadamente seis o siete meses.

La cantidad necesaria para poner en marcha cada piso puede cambiar dependiendo del inmueble y también del perfil de su propietario. "Suelo destinar unos 3.000 euros a amueblar cada piso, porque tienen que estar equipados con todo lo necesario para vivir. También hay que acondicionarlos para que, si el inquilino quiere, pueda hacerse una tortilla francesa el primer día", explica a modo de ejemplo.

Cómo elige las viviendas para invertir

El funcionamiento del rent to rent consiste en arrendar una vivienda a su propietario y obtener después ingresos mediante el subarriendo de sus habitaciones. "Al propietario puedes pagarle, por ejemplo, un poco más de lo que está pidiendo y decirle que te vas a encargar absolutamente de todo. Se va a olvidar totalmente de que tiene un piso", resume Rocío sobre la propuesta que plantea a los propietarios.

Después de comenzar gestionando una sola vivienda, la experiencia le ha permitido identificar qué características busca actualmente. "Mi piso típico y ahora el que más tengo, está en barrio trabajador, con tres habitaciones más salón independiente, que se convierte en la cuarta habitación. Casi todos son sin ascensor, con una reforma básica, tipo lavado de cara", detalla.

A la hora de seleccionar el inmueble, uno de los aspectos en los que más se fija es el estado del baño. Busca que se encuentre en buenas condiciones, aunque evitando reformas que disparen la inversión inicial, pero sin dejarse un dineral", matiza.

Para poner números al modelo utiliza como referencia Bilbao, donde desarrolla su actividad. "Ese piso se alquila en torno a 950 euros. Eso le pago al propietario y las habitaciones se alquilan en torno a 400 euros cada una". Con cuatro habitaciones, los ingresos rondarían los 1.600 euros mensuales antes de restar suministros y otros gastos.

Precisamente ese margen es el que determina si una operación le resulta interesante. "En un piso típico como mínimo me tiene que salir un beneficio de unos 410 euros. Está súper bien y, además, tiene mucho sentido, porque es el precio de una habitación". De esta manera, explica, puede afrontar momentos concretos en los que una de ellas permanezca vacía sin perder toda la rentabilidad.

Una forma de empezar con menos capital

La trayectoria inmobiliaria de Rocío comenzó comprando viviendas para destinarlas al alquiler y, posteriormente, incorporó el rent to rent. Sin embargo, considera que no es necesario seguir ese mismo orden y que quienes todavía no disponen del dinero necesario para comprar una propiedad pueden comenzar precisamente gestionando pisos de terceros.

"Mi camino ha sido primero invertir y después gestionar pisos rent to rent. Al final, gestionar habitaciones no es algo muy complejo, simplemente tienes que saber los pasos, aprender un poco de los errores del resto", explica sobre el aprendizaje necesario para poner en marcha esta estrategia.

Desde su experiencia, esta fórmula puede convertirse en una primera vía para entrar en el mercado inmobiliario sin realizar inicialmente el desembolso que exige comprar una vivienda. "Yo creo que puede ser una vía de entrada para empezar a invertir que tiene mucho sentido, porque al final con muy poquita inversión empiezas a generar ingresos", afirma.

El objetivo, según plantea, es utilizar esos ingresos para construir progresivamente un ahorro que permita afrontar inversiones mayores en el futuro. "Eso puede servirte para meterte luego en la entrada de un piso de inversión, que mucha gente no tiene todavía", concluye.