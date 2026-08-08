Ya es oficial: "Los trabajadores pueden exigir el teletrabajo o cambios de horario para poder conciliar"
El Estatuto de los Trabajadores establece un procedimiento de negociación y fija los casos en los que la empresa debe justificar una negativa.
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La conciliación entre la vida laboral y familiar se ha convertido en una de las principales demandas de los trabajadores. En este contexto, el teletrabajo y la flexibilidad horaria han ganado peso como herramientas para compatibilizar el empleo con el cuidado de hijos o familiares dependientes.
El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a solicitar adaptaciones de la jornada, incluidos cambios de horario o el trabajo a distancia cuando sea posible. Sin embargo, este derecho no implica que la empresa deba aceptar automáticamente todas las solicitudes.
La normativa obliga a abrir un proceso de negociación entre ambas partes y establece que la medida solicitada debe ser razonable, proporcionada y compatible con las necesidades organizativas y productivas de la empresa.
Además de facilitar el cuidado de familiares, estas medidas también pueden reducir los desplazamientos y favorecer un mejor equilibrio entre la vida profesional y la personal.
La empresa puede rechazar la solicitud
El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores regula el derecho de los empleados a solicitar una adaptación de la jornada para favorecer la conciliación familiar y laboral.
Esta adaptación puede afectar tanto a la distribución y duración de la jornada como a la forma de prestar el trabajo, incluyendo el teletrabajo cuando las funciones del puesto lo permitan.
No obstante, la ley deja claro que las medidas solicitadas deben ser razonables y proporcionadas. Por ello, la empresa puede denegar la petición si acredita que existen razones organizativas o productivas que impiden concederla.
También podrá rechazarla cuando la naturaleza del puesto haga inviable el trabajo a distancia o el cambio horario solicitado. En cualquier caso, la negativa deberá estar motivada y justificarse por escrito.
Quién puede solicitar la adaptación
El derecho a pedir una adaptación de la jornada está reconocido para trabajadores con hijos menores de 12 años.
También pueden solicitarla quienes necesiten cuidar de hijos mayores de esa edad, del cónyuge o pareja de hecho, así como de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad.
La ley también contempla este derecho para quienes tengan a su cargo personas dependientes que convivan en el mismo domicilio y no puedan valerse por sí mismas debido a la edad, una enfermedad o una lesión.
Cómo se solicita
Cuando el convenio colectivo no establezca un procedimiento específico, la empresa debe iniciar un proceso de negociación con el trabajador.
Ese periodo de negociación no puede superar los 15 días y debe desarrollarse con la máxima celeridad.
Si la empresa no comunica una oposición motivada dentro de ese plazo, la solicitud se presume concedida, por lo que está obligada a pronunciarse expresamente.
Una vez finalizado el proceso, la empresa deberá comunicar su decisión por escrito. Podrá aceptar la solicitud, proponer una alternativa que facilite la conciliación o rechazarla.
Si opta por esta última opción, deberá explicar las razones objetivas que justifican su decisión.
Derecho a recuperar la jornada anterior
El Estatuto de los Trabajadores también permite que el empleado vuelva a su jornada y condiciones anteriores cuando finalice el periodo acordado o desaparezcan las circunstancias que motivaron la adaptación.
La empresa solo podrá denegar ese regreso si acredita motivos objetivos debidamente justificados.
Si el trabajador y la empresa no alcanzan un acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir a la jurisdicción social, que será la encargada de resolver el conflicto.
Permisos de conciliación
Además de la adaptación de la jornada, la legislación reconoce distintos permisos relacionados con la conciliación familiar:
- Permiso por nacimiento o adopción. Cada progenitor dispone de 16 semanas de permiso. Las seis primeras son obligatorias e intransferibles y deben disfrutarse inmediatamente después del nacimiento o la adopción. Las diez restantes pueden distribuirse de forma flexible hasta que el menor cumpla 12 meses.
- Permiso por nacimiento prematuro u hospitalización. El progenitor que no esté de baja puede ausentarse del trabajo hasta dos horas al día, con la correspondiente reducción salarial, o reducir su jornada hasta un máximo de dos horas.
- Permiso parental. La normativa contempla hasta ocho semanas de permiso no retribuido para el cuidado de hijos menores de ocho años.
- Permiso de lactancia. Permite disfrutar de una hora diaria de ausencia del trabajo, dividirla en dos fracciones, reducir la jornada en media hora o acumular ese tiempo en jornadas completas, según corresponda.
- Vacaciones y conciliación. Si las vacaciones coinciden con una incapacidad temporal, un permiso por nacimiento o la acumulación del permiso de lactancia, el trabajador podrá disfrutarlas en una fecha distinta.