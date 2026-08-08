Los cocineros españoles coinciden: "La mejor ensaladilla no lleva atún, sino 2 latas de mejillones en escabeche y 4 patatas"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

La ensaladilla rusa es uno de esos platos que nunca pasan de moda. Presente en bares, restaurantes y hogares de toda España, se ha convertido en un clásico de la gastronomía gracias a una receta sencilla que admite infinidad de versiones.

Aunque la combinación de patata, huevo duro, mayonesa y atún es la más habitual, cada vez son más los cocineros que apuestan por ingredientes diferentes para aportar nuevos matices de sabor sin renunciar a su esencia.

Una de las propuestas que más interés ha despertado en los últimos meses sustituye el atún por mejillones en escabeche. El resultado es una ensaladilla con un sabor mucho más intenso, un ligero toque ácido y una textura muy cremosa.

Además del propio marisco, esta receta aprovecha parte del líquido del escabeche para preparar una mayonesa con mucho más carácter que la tradicional, logrando que todos los ingredientes queden perfectamente integrados.

Uno de los cocineros que ha popularizado esta elaboración es Santiago, creador de contenido gastronómico conocido en TikTok como @lacocinadesantiaguini, donde comparte recetas caseras y trucos de cocina. Entre ellas destaca esta ensaladilla escabechada, una versión diferente que mantiene la sencillez del plato original, pero con un resultado mucho más sabroso.

Los mejillones sustituyen al atún

Las conservas de mejillones en escabeche llevan décadas formando parte de las despensas españolas. Sin embargo, durante mucho tiempo se han consumido principalmente como aperitivo o tapa, sin aprovechar todas sus posibilidades en la cocina.

Su combinación de aceite, vinagre, pimentón y especias aporta un sabor muy distinto al del atún en conserva. Mientras este ofrece un perfil más suave, el mejillón proporciona una intensidad mayor que combina especialmente bien con la patata cocida y el huevo duro.

Precisamente por eso, muchos cocineros utilizan el escabeche como un ingrediente más de la receta y no solo como el líquido de la conserva. En pequeñas cantidades aporta personalidad a la mayonesa y consigue que toda la mezcla tenga mucho más sabor.

El resultado sigue siendo una ensaladilla clásica, pero con un toque diferente que recuerda a algunas de las versiones que pueden encontrarse en numerosos bares especializados en tapas.

Ensaladilla escabechada con mejillones 2 latas de mejillones en escabeche

4 patatas medianas

3 huevos duros

10 o 12 pepinillos en vinagre

10 o 12 colas de gamba, gambón o langostino

1 huevo

Unos 200 ml de aceite suave

Parte del líquido de las latas de mejillones

Sal Paso 1 Cuece las patatas con piel hasta que estén tiernas, pero sin que lleguen a deshacerse. Déjalas templar, pélalas y córtalas en dados. Paso 2 Cuece los huevos durante 10 minutos. Enfríalos, pélalos y pícalos en trozos pequeños. Paso 3 Corta los pepinillos en dados de un tamaño similar al de la patata. Paso 4 Cocina ligeramente las gambas, gambones o langostinos si están crudos. Si ya están cocidos, puedes añadirlos directamente o darles un breve golpe de calor. Después, trocéalos. Paso 5 Pica la mayor parte de los mejillones y reserva un par de ellos junto con parte del líquido del escabeche. Paso 6 Prepara la mayonesa triturando el huevo, el aceite, los mejillones reservados y el líquido del escabeche hasta obtener una salsa cremosa. Ajusta de sal si es necesario. Paso 7 Mezcla las patatas, los huevos, los pepinillos, el marisco y los mejillones con la mayonesa, removiendo con cuidado para no romper la patata. Paso 8 Deja reposar la ensaladilla en la nevera antes de servir para que los sabores se integren mejor.

Una mayonesa con mucho más sabor

Para preparar la salsa se introducen en el vaso de la batidora el huevo, el aceite, los dos mejillones reservados y parte del líquido del escabeche.

Como este líquido ya contiene aceite y vinagre, lo recomendable es incorporarlo poco a poco e ir ajustando la cantidad de aceite hasta conseguir una mayonesa espesa y estable.

Después solo hay que triturar todos los ingredientes hasta obtener una salsa homogénea y muy cremosa.

Antes de añadir sal es aconsejable probar la mezcla. Tanto el escabeche como los mejillones ya contienen suficiente sazón, por lo que en muchas ocasiones apenas será necesario rectificar.

Cuando la mayonesa esté lista, se incorpora al bol donde se encuentran las patatas, el huevo, los pepinillos, el marisco y los mejillones.

La mezcla debe hacerse con movimientos suaves para evitar que la patata se rompa. El objetivo es que la mayonesa envuelva todos los ingredientes sin convertir la ensaladilla en una pasta.

El reposo mejora el resultado

Como ocurre con la mayoría de las ensaladillas, esta receta gana sabor después de unas horas de reposo.

Durante ese tiempo, el escabeche se reparte mejor por toda la mezcla y los distintos ingredientes terminan de integrarse, consiguiendo un resultado mucho más equilibrado.

Lo más recomendable es cubrir el recipiente y dejarlo en la nevera hasta el momento de servir. Al contener huevo y mayonesa, debe mantenerse siempre refrigerado para garantizar una correcta conservación.

Justo antes de llevarla a la mesa conviene probarla de nuevo. El frío modifica ligeramente la percepción de la sal y de la acidez, por lo que puede ser necesario realizar un pequeño ajuste final.

Esta ensaladilla puede servirse en una fuente para compartir, sobre pan tostado o en pequeñas porciones individuales como aperitivo. Una receta sencilla que demuestra que los mejillones en escabeche pueden convertirse en un gran sustituto del atún y aportar un sabor completamente diferente a uno de los platos más populares del verano.