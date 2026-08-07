Begoña Rodrigo, chef: "Las croquetas más elegantes no llevan jamón, sino un puñado de langostinos y sepia"

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Las croquetas son uno de los platos más populares de la gastronomía española. Desde las tradicionales de jamón hasta las de pollo, bacalao o boletus, se han convertido en un imprescindible tanto en bares como en hogares. Sin embargo, también son una receta perfecta para innovar y dar paso a combinaciones más sofisticadas.

La chef Begoña Rodrigo, ganadora de una estrella Michelin y conocida por su creatividad en los fogones, propone una versión muy diferente de este clásico. En lugar de recurrir a la habitual bechamel o a los rellenos más conocidos, apuesta por una mezcla de sepia y langostinos que da como resultado unas croquetas con un intenso sabor a mar y una textura muy jugosa.

La cocinera compartió esta elaboración en el programa Recetas por 5 euros, donde demuestra que es posible preparar platos llamativos sin necesidad de realizar un gran desembolso económico. El resultado es una receta ideal para sorprender en una comida familiar, un aperitivo especial o una celebración.

A diferencia de las croquetas tradicionales, esta elaboración no busca esconder el sabor del mar bajo una bechamel espesa. La protagonista es una mezcla en la que la sepia y los langostinos conservan todo su protagonismo gracias a una combinación de ingredientes que potencia su sabor.

Una mezcla llena de sabor

La base de la receta comienza con un sofrito de chalota y ajo que aporta un punto dulce y aromático. Sobre él se incorporan la sepia y los langostinos picados muy finos, logrando una mezcla uniforme que posteriormente se enriquecerá con otros ingredientes.

Uno de los aspectos más llamativos de la elaboración es la presencia de salsa de soja y aceite de sésamo, dos ingredientes poco habituales en las croquetas tradicionales. Ambos aportan profundidad, un ligero toque oriental y ayudan a potenciar el sabor del marisco.

La receta también incorpora alcaparras, cacahuetes picados y diferentes hierbas frescas, como perejil, cilantro y cebollino. Esta combinación aporta frescura, textura y un contraste muy interesante que convierte cada bocado en una experiencia diferente.

A diferencia de las croquetas tradicionales, esta receta no utiliza bechamel. La mezcla se mantiene unida gracias al huevo y al pan rallado, que actúan como aglutinantes. Además, Begoña Rodrigo recomienda dejar reposar la mezcla durante 24 horas en la nevera para que gane consistencia, se integren los sabores y resulte más fácil formar las croquetas antes de empanarlas y freírlas.

El rebozado perfecto

Tras el reposo llega el momento de dar forma a las croquetas. Para conseguir un acabado crujiente, la chef mantiene el clásico rebozado de harina, huevo y pan rallado antes de freírlas en abundante aceite de girasol bien caliente.

Es importante no introducir demasiadas unidades al mismo tiempo en la sartén. De este modo, el aceite mantiene una temperatura estable y las croquetas quedan doradas por fuera sin absorber un exceso de grasa.

Una vez fritas, basta con dejarlas unos minutos sobre papel absorbente para retirar el aceite sobrante. Así se consigue una corteza ligera y crujiente que contrasta con un interior muy jugoso, lleno de matices y con todo el protagonismo de la sepia y los langostinos.

Se pueden servir recién hechas como entrante, tapa o plato principal acompañadas de una ensalada fresca o de una salsa suave que no reste protagonismo al intenso sabor del relleno.