Un abogado español avisa: "Creer que jubilarse da la felicidad es el mayor error, como te aburras estás perdido"

La jubilación marca un importante cambio de etapa después de toda una vida trabajando. En España, más de 9,5 millones de personas reciben actualmente una pensión de jubilación, de las que alrededor de 4,73 millones son mujeres y 4,79 millones hombres, según datos de la Seguridad Social.

Para muchas personas, dejar atrás las obligaciones laborales significa disponer por fin de ese ansiado tiempo en familia, para viajar, recuperar aficiones o simplemente disfrutar de una rutina más tranquila después de décadas de trabajo.

Sin embargo, la realidad es que la adaptación no siempre resulta sencilla. El cambio de horarios, la pérdida de determinadas rutinas o disponer repentinamente de mucho más tiempo libre pueden hacer que algunas personas experimenten aburrimiento, estrés o cierta dificultad para encontrar una nueva organización diaria.

Una visión muy particular sobre esta etapa es la que tiene Antonio Garrigues Walker. El veterano abogado español continúa profesionalmente activo a sus 91 años y asegura que, al menos en su caso, abandonar completamente el trabajo no entra en sus planes.

Así lo contaba hace meses en una entrevista en el podcast Pathfinders, donde explicaba que seguir trabajando le aporta una motivación que no está dispuesto a abandonar. "A mi edad ya conozco a muchas personas jubiladas y muchas veces cuando hablamos me dicen: ¿pero tú por qué sigues? Y yo les digo: pues porque no quiero aburrirme como tú", asegura.

Su visión sobre la jubilación

Para Garrigues, uno de los principales riesgos de dejar completamente atrás la actividad profesional está precisamente en perder aquellas ocupaciones que mantienen activa la rutina diaria: "El mayor problema del mundo es el aburrimiento, como te aburras estás absolutamente perdido", reflexiona.

El abogado cuestiona también una asociación muy habitual: pensar que dejar de trabajar implica necesariamente alcanzar una etapa de mayor felicidad. "He visto a mucha gente que cuando se jubila conecta la idea de no trabajar con la felicidad y es justo lo contrario. El trabajo es lo que da la felicidad y no digo el trabajo duro y puro, pero cualquier tipo de trabajo, el que sea".

Una reflexión que lleva todavía más lejos cuando habla sobre cómo entiende personalmente el derecho a retirarse de la vida profesional. "No hay derecho a jubilarse, ese derecho no existe. Tenemos otros, como el derecho a cambiar de trabajo, a buscar otros trabajos, pero ese no".

Para Garrigues, por tanto, la cuestión no pasa necesariamente por mantener el mismo ritmo profesional durante toda la vida, sino por conservar alguna actividad que permita seguir aprendiendo, ocupándose y encontrando nuevos intereses.

"Conectar la idea de jubilación con la felicidad es el peor error que una persona puede cometer, el peor error", asegura.

Una nueva etapa dedicada a la investigación

A sus 91 años, Garrigues ha encontrado precisamente esa motivación en el mismo ámbito profesional al que ha dedicado buena parte de su vida. En lugar de abandonar la abogacía, actualmente centra parte de su actividad en estudiar nuevas cuestiones jurídicas.

"Ahora el tiempo se lo estoy dedicando a un tema muy bonito y muy importante que es la investigación jurídica. El derecho es una ciencia y por lo tanto requiere investigación", explica.

Entre las cuestiones que ocupan ahora su tiempo se encuentran nuevos planteamientos relacionados con los derechos ciudadanos y con la evolución de la propia profesión.

"Estamos estudiando temas como el derecho a no ser engañado, la creación de nuevas actitudes frente al mundo jurídico, investigando qué es lo que se puede hacer en el mundo de la abogacía en estos momentos", señala.

La experiencia de Antonio Garrigues representa una manera muy personal de entender una etapa que cada persona afronta de forma diferente. Y es que, en su caso, seguir vinculado al derecho y continuar investigando se ha convertido en su manera de mantenerse activo.