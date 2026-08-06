Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Las anchoas de lata no mejoran con limón; están más ricas con mostaza y un poco de tabasco"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 2

Las anchoas de lata son uno de esos productos que conviene tener siempre en la despensa. Además de ser una opción rápida para preparar una comida o una cena, destacan por su alto contenido en proteínas y por el carácter que aportan a cualquier receta.

Su proceso de salazón y maduración concentra el sabor, reduce el agua de la carne y consigue una textura más firme. Por eso son un ingrediente muy versátil para elaborar ensaladas, tostas, aperitivos o salsas.

Además de su intenso sabor, las anchoas en conserva también destacan por su valor nutricional. Son una buena fuente de proteínas de alta calidad y aportan minerales como el fósforo, el calcio o el yodo.

También contienen ácidos grasos omega-3, asociados al buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Eso sí, al tratarse de un alimento con un elevado contenido en sal, conviene consumirlas con moderación dentro de una dieta equilibrada.

Precisamente por esa intensidad, muchos cocineros las utilizan como un potenciador del sabor. Un par de filetes bastan para transformar una ensalada, una pasta, una pizza o incluso una vinagreta casera.

Sin embargo, la chef Samantha Vallejo-Nágera asegura que existe una forma mucho más sabrosa de disfrutarlas que el clásico chorrito de limón. Según explica, el mejor acompañamiento es una mezcla de mostaza y unas gotas de tabasco.

La exjurado de MasterChef comparte este truco en la ensalada César que suele preparar en casa y que ha mostrado a sus seguidores a través de sus redes sociales (@samyspain).

La ensalada César con anchoas de Samantha Vallejo-Nágera 1 lata de anchoas

1 corazón pequeño de lechuga romana

1 rebanada de pan integral

1 puñado de alcaparras

1 yema de huevo

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Ralladura y zumo de 1 lima

1 cucharada de mostaza

Unas gotas de tabasco (al gusto)

Queso parmesano rallado (al gusto) Paso 1 Lava la lechuga romana, escúrrela bien y mantenla en la nevera hasta el momento de servir para que conserve su textura crujiente. Paso 2 Tuesta la rebanada de pan integral hasta que quede bien crujiente. Después úntala ligeramente con aceite de oliva y córtala en dados. Tostarlo previamente evita que absorba demasiado la salsa y pierda su textura crujiente. Paso 3 Machaca en un recipiente las alcaparras junto con las anchoas, que previamente habrás secado ligeramente con papel de cocina para retirar el exceso de aceite, hasta obtener una mezcla homogénea. Paso 4 Prepara la vinagreta mezclando la yema de huevo, la mostaza, el tabasco, el zumo y la ralladura de lima. Añade poco a poco el aceite de oliva y el parmesano rallado hasta conseguir una salsa cremosa. Paso 5 Incorpora la lechuga, los dados de pan y la mezcla de anchoas con alcaparras. Aliña con la vinagreta y remueve justo antes de servir.

El truco de la mostaza y el tabasco

El secreto de esta receta está en la salsa. Samantha Vallejo-Nágera deja a un lado el clásico limón y apuesta por una combinación de mostaza y unas gotas de tabasco para potenciar el sabor de las anchoas.

La mostaza aporta profundidad y ayuda a emulsionar la vinagreta, mientras que el tabasco introduce un ligero toque picante que potencia el sabor de las anchoas sin restarles protagonismo.

Aunque el limón suele ser uno de los acompañamientos más habituales para las conservas de pescado, la chef considera que en este caso resta protagonismo a las anchoas. En su lugar apuesta por ingredientes que equilibran el conjunto y respetan el sabor del pescado.

La lima también desempeña un papel importante. Su zumo aporta frescura y equilibra la intensidad del aliño, mientras que la ralladura añade un aroma cítrico mucho más marcado sin aportar exceso de líquido.

El resultado es una salsa cremosa, con un equilibrio entre el punto salado de las anchoas, la cremosidad del parmesano y el ligero picante del tabasco. Una combinación que transforma una ensalada sencilla en un plato mucho más sabroso.

Cómo acompañar esta ensalada César

Esta ensalada puede servirse como plato principal o acompañarse de otras elaboraciones para conseguir un menú más completo.

Una tortilla de patatas jugosa, unos huevos rellenos o unas verduras asadas, como calabaza, pimientos o boniato, son algunas de las opciones que mejor combinan con esta receta.

En cuanto a la bebida, marida especialmente bien con vinos blancos secos de buena acidez, rosados ligeros, espumosos secos o una cerveza lager o de trigo bien fría.

Para disfrutar de todos los matices de la receta, conviene evitar acompañamientos demasiado salados o salsas muy contundentes, ya que la vinagreta tiene suficiente intensidad gracias a las anchoas, las alcaparras, el parmesano y el tabasco.