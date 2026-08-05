Los chefs coinciden: "Para que el pulpo a la plancha sepa espectacular no hay que echarle pimentón, sino mojo picón"

Dabiz Muñoz junto a un plato de pulpo a la plancha. E.E.

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El pulpo es uno de los productos más apreciados de la gastronomía española. Aunque el pulpo a feira sigue siendo su preparación más emblemática, cada vez es más habitual encontrarlo a la plancha, a la brasa o incluso formando parte de recetas de inspiración internacional. Su textura, su sabor y su versatilidad lo convierten en un ingrediente muy valorado tanto por cocineros profesionales como por aficionados.

Sin embargo, conseguir un pulpo a la plancha realmente jugoso y lleno de sabor no depende únicamente del punto de cocción. El aliño previo y la forma de cocinarlo pueden marcar una gran diferencia en el resultado final, motivo por el que muchos chefs experimentan con nuevos ingredientes y técnicas para potenciar todas sus cualidades.

Entre ellos destaca Dabiz Muñoz, chef madrileño al frente de DiverXO, que propone una alternativa distinta al aliño más habitual. En lugar de recurrir únicamente al clásico pimentón una vez cocinado, apuesta por cubrir previamente el pulpo con una salsa de mojo picón de inspiración Nikkei antes de llevarlo a la plancha.

El cocinero ha compartido este truco en varias publicaciones de sus redes sociales, donde explica que el secreto consiste en embadurnar bien cada pata de pulpo con la salsa antes de cocinarla. De esta forma, el calor carameliza ligeramente los ingredientes y crea una capa llena de sabor que acompaña al cefalópodo sin ocultar su personalidad.

La propuesta forma parte de la cocina creativa que caracteriza al chef madrileño, siempre dispuesto a reinterpretar recetas tradicionales mediante influencias internacionales. En este caso, combina el popular mojo picón canario con ingredientes propios de la cocina Nikkei, fruto de la fusión entre la gastronomía japonesa y la peruana.

El resultado es una salsa intensa, ligeramente picante y con un marcado equilibrio entre notas dulces, saladas y umami. Además del pulpo, también puede utilizarse para acompañar pescados, mariscos, carnes blancas o verduras a la parrilla, lo que la convierte en un condimento muy versátil para tener siempre preparado en casa.

Esta elaboración llegó incluso a comercializarse para que cualquiera pudiera disfrutar de este sabor sin necesidad de prepararlo desde cero. No obstante, también es posible elaborarla fácilmente con ingredientes que se encuentran en la mayoría de supermercados.

Pulpo a la plancha con salsa de mojo picón nikkei 50 g de pimiento rojo asado sin piel ni pepitas

100 ml de aceite de oliva virgen extra

30 ml de vinagre de arroz

2 dientes de ajo

2 cucharaditas de salsa de soja

1 cayena o chile rojo fresco

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharada de pasta de miso blanco o amarillo

½ cucharadita de comino molido

½ cucharadita de jengibre fresco rallado

Sal al gusto

Unas gotas de aceite de sésamo (opcional)

4 patas de pulpo cocido Paso 1 Tritura el pimiento rojo, el ajo, la cayena, el comino, el pimentón y una pizca de sal hasta obtener una mezcla homogénea. Paso 2 Añade el vinagre de arroz y la pasta de miso y vuelve a mezclar. Paso 3 Incorpora la salsa de soja, el jengibre rallado y, si lo deseas, unas gotas de aceite de sésamo. Paso 4 Agrega poco a poco el aceite de oliva mientras bates hasta conseguir una salsa cremosa y emulsionada. Paso 5 Prueba la salsa, rectifica de sal o picante si es necesario y déjala reposar durante 30 minutos. Paso 6 Unta las patas de pulpo cocido con una capa uniforme de la salsa utilizando un pincel de cocina o una cuchara. Paso 7 Cocina el pulpo en una plancha o parrilla muy caliente durante unos minutos, hasta que quede dorado por fuera y jugoso por dentro. Paso 8 Sirve inmediatamente y acompaña, si lo deseas, con un poco más de salsa de mojo picón nikkei.

El truco para un pulpo mucho más sabroso

Una vez cocido el pulpo, llega el momento de aplicar el truco del chef. En lugar de condimentarlo únicamente después de cocinarlo, se unta cada pata con una fina capa de la salsa utilizando un pincel de cocina o una cuchara.

Es importante cubrir toda la superficie para que el aliño se reparta de manera uniforme. Después, solo hay que colocar el pulpo sobre una plancha o una parrilla muy caliente durante unos minutos, el tiempo suficiente para dorar el exterior sin resecar el interior.

El contacto directo con el calor permite que la salsa caramelice ligeramente y genere una costra llena de matices, mientras el interior mantiene toda su jugosidad. El resultado es un pulpo con un sabor más intenso y una textura muy agradable.

Un alimento rico en proteínas y bajo en grasas

Además de su valor gastronómico, el pulpo destaca por su interesante perfil nutricional. Se trata de un alimento con un elevado contenido en proteínas de alta calidad y muy poca grasa, por lo que resulta una opción adecuada dentro de una alimentación equilibrada.

También aporta ácidos grasos omega-3, asociados al buen funcionamiento del sistema cardiovascular, además de minerales como hierro, zinc, cobre o selenio, fundamentales para numerosos procesos del organismo y para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario.

A ello se suma su contenido en vitamina B12, un nutriente imprescindible para la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso. Todo ello con un aporte calórico relativamente reducido si se cocina con técnicas sencillas, como la plancha o la parrilla.

Eso sí, los especialistas recuerdan que conviene moderar la cantidad de sal utilizada durante su preparación y consumirlo dentro de una dieta variada, ya que, como ocurre con otros productos del mar, un consumo excesivo tampoco resulta recomendable.

Otras recetas fáciles para preparar pulpo en casa

Si ya tienes pulpo cocido, existen muchas formas de aprovecharlo más allá de la plancha.

La receta más conocida sigue siendo el pulpo a la gallega, servido sobre rodajas de patata cocida y aliñado con aceite de oliva virgen extra, pimentón y sal gruesa.

Otra opción muy refrescante es una ensalada mediterránea, mezclando el pulpo con tomates cherry, pepino, cebolla morada, aceitunas y perejil, todo ello aliñado con aceite de oliva y zumo de limón.

Quienes buscan una receta rápida pueden preparar un salteado de verduras, cocinando cebolla, pimiento y calabacín antes de incorporar el pulpo y un chorrito de salsa de soja durante un par de minutos.

Por último, los tacos de pulpo se han convertido en una de las preparaciones más populares. Basta con saltear ligeramente el pulpo con ajo y aceite de oliva y servirlo sobre tortillas de maíz acompañado de cebolla, cilantro y un toque de lima o de salsa picante para conseguir una comida sencilla y llena de sabor.