Un empresario multimillonario: "Si necesitas empleados, no contrates al que va en bici, clona a tu mejor trabajador"

Encontrar a la persona adecuada para un puesto de trabajo sigue siendo uno de los mayores desafíos de cualquier empresa.

La experiencia demuestra que un buen currículum no siempre garantiza un buen encaje, y que muchas contrataciones fallan por motivos relacionados con la personalidad, la motivación o la disponibilidad real del trabajador.

Sobre esta cuestión ha reflexionado recientemente José Elías, empresario conocido por ser propietario de la cadena de congelados La Sirena y por su intensa actividad divulgativa en redes sociales y podcasts sobre gestión empresarial.

Sus comentarios han generado debate por la contundencia de algunas de sus afirmaciones. Entre ellas destaca una frase que se ha hecho viral: "Si necesitas gente para trabajar el fin de semana no contrates al que sale en bici los sábados".

Más allá de la anécdota, su planteamiento pone el foco en un aspecto que numerosos expertos en recursos humanos consideran clave: alinear las exigencias del puesto con los hábitos y prioridades del candidato.

Más que un currículum

En sus intervenciones públicas, Elías sostiene que cada puesto requiere unas características muy concretas y que el error más frecuente es intentar colocar a cualquier persona válida en cualquier función.

Según explica, antes de contratar hay que "saber leer a la persona antes de ubicarla", es decir, comprender su forma de trabajar, sus motivaciones y su estilo de vida.

Su ejemplo sobre el trabajador que dedica los sábados a salir en bicicleta no implica que esa afición sea negativa. Lo que plantea es que si el puesto exige disponibilidad habitual los fines de semana, probablemente ese candidato priorice otra actividad en ese horario, lo que podría generar conflictos futuros.

La idea coincide con uno de los principios más aceptados en selección de personal: el ajuste persona-puesto. Diversos estudios en psicología organizacional muestran que cuando las expectativas del empleado y las necesidades de la empresa no coinciden, aumentan la rotación, el absentismo y la insatisfacción laboral.

Los perfiles que mejor funcionan

El empresario también advierte de otros errores habituales. Considera que un perfil excesivamente ortodoxo puede no ser el más adecuado para un puesto comercial, donde suelen valorarse la flexibilidad, la capacidad de adaptación y la iniciativa para relacionarse con clientes.

La afirmación que más controversia ha generado es su advertencia sobre los trabajadores muy ambiciosos en tareas administrativas. Según Elías, "te la acabará liando para montar su propia empresa".

Los especialistas en gestión de talento matizan que la ambición no es necesariamente un problema. De hecho, puede ser una ventaja competitiva si la empresa ofrece oportunidades de desarrollo profesional.

El riesgo aparece cuando existe una desconexión entre las aspiraciones del empleado y las posibilidades reales de crecimiento dentro de la organización.

En ese sentido, la recomendación más razonable sería identificar qué tipo de motivación necesita cada puesto. Un trabajo muy rutinario y estable suele atraer a personas que valoran la seguridad y la previsibilidad, mientras que otros entornos requieren perfiles con mayor orientación al crecimiento y al cambio.

'El clon de tu mejor trabajador'

Uno de los conceptos centrales de la filosofía de Elías es la idea de replicar los patrones de éxito. El empresario reconoce que "no vas a encontrar a nadie con un ADN 100% coincidente al de tu mejor trabajador", pero considera que sí es posible localizar candidatos que "encajen al 89%".

Su consejo es que el empresario primero identifique qué comportamientos, valores y habilidades tienen las personas que mejor funcionan en cada puesto y, a partir de ahí, busque perfiles similares.

La estrategia recuerda a las técnicas de análisis de desempeño, utilizadas por muchas compañías para detectar competencias comunes entre sus empleados más eficaces.

Sin embargo, los expertos advierten de que buscar únicamente "clones" puede empobrecer la diversidad de equipos, un factor que también se relaciona con una mayor innovación y capacidad de adaptación.