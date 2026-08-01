Los chefs andaluces coinciden: "Para una tortilla de patata jugosa, hay que reposar las patatas en el huevo y ligarlo con un poco de aceite"

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La tortilla de patata es uno de los platos más representativos de la gastronomía española. Presente en bares, restaurantes y hogares de todo el país, su aparente sencillez esconde una elaboración en la que pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en el resultado final.

El eterno debate sobre si debe llevar cebolla o no sigue dividiendo a los aficionados, pero hay otro aspecto que también genera interés entre los cocineros: cómo conseguir una tortilla realmente jugosa, con una textura cremosa en el interior y un exterior perfectamente cuajado.

Uno de los chefs que ha compartido su técnica es Dani García, referente de la cocina andaluza. El marbellí asegura que el secreto no está únicamente en la calidad de los ingredientes, sino también en la forma de mezclarlos. Su truco consiste en dejar reposar las patatas en el huevo durante unos minutos y añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra para que la mezcla emulsione y gane cremosidad.

Claves para una tortilla más jugosa

Aunque la receta solo requiere patatas, huevos, aceite y sal, la diferencia entre una tortilla correcta y una excelente está en la técnica.

Uno de los primeros aspectos a cuidar es el corte de la patata. Lo ideal es hacerlo en rodajas de unos 2 o 3 milímetros de grosor para que todas se cocinen de manera uniforme. Utilizar una mandolina facilita obtener un resultado regular y mejora la textura final.

También es importante controlar la temperatura del aceite. En lugar de freír las patatas a fuego muy fuerte, conviene pochalas lentamente en abundante aceite de oliva para que queden tiernas y melosas sin dorarse en exceso.

Otro paso fundamental es batir los huevos junto con un pequeño chorrito de aceite de oliva virgen extra. Según explica Dani García, este sencillo gesto ayuda a emulsionar la mezcla y aporta una textura mucho más cremosa.

Cuando las patatas ya están cocinadas y ligeramente templadas, se incorporan al huevo batido y se dejan reposar durante unos minutos. Este tiempo permite que absorban parte del huevo y que el almidón de la patata contribuya a ligar mejor todos los ingredientes.

El último detalle está en el cuajado. Utilizar una sartén bien caliente y cocinar la tortilla el tiempo justo permite mantener un interior jugoso sin renunciar a una superficie dorada.

Receta de tortilla de patata jugosa 1,2 kg de patatas

9 huevos

Aceite de oliva virgen extra (AOVE) Paso 1 Una vez cortadas las patatas en rodajas finas, se pochan lentamente en abundante aceite de oliva hasta que estén tiernas. Después se dejan escurrir unos minutos para eliminar el exceso de aceite. Paso 2 Mientras tanto, se baten los huevos junto con un chorrito de aceite de oliva virgen extra hasta conseguir una mezcla cremosa y ligeramente emulsionada. Paso 3 A continuación, se incorporan las patatas al bol con el huevo y se dejan reposar durante unos minutos. Este es el paso que diferencia la técnica de Dani García y que ayuda a conseguir una tortilla especialmente melosa. Paso 4 Pasado ese tiempo, se añade la sal al gusto y se mezcla todo con suavidad para evitar que las patatas se rompan. Paso 5 Se calienta una sartén ligeramente engrasada con aceite de oliva virgen extra y se vierte la mezcla. Si se utiliza una sartén doble para tortillas, el volteo será más sencillo y se conservará mejor la temperatura durante la cocción. Paso 6 Cuando el borde empiece a cuajarse, se da la vuelta a la tortilla y se cocina por el otro lado hasta alcanzar el punto deseado. El tiempo dependerá del gusto de cada persona, aunque si se busca un interior cremoso conviene no prolongar demasiado la cocción.

Cómo acompañar la tortilla

La tortilla de patata es una receta muy versátil que puede servirse como plato principal, tapa, pincho o incluso como parte de un bocadillo. También es una de las preparaciones más habituales para llevar de excursión, a la playa o de pícnic, ya que se puede disfrutar tanto caliente como templada.

Si se busca un acompañamiento ligero, una ensalada de lechuga, tomate, cebolla y aceitunas aliñada con aceite de oliva virgen extra y vinagre es una de las opciones más populares durante los meses de verano.

Otra alternativa muy tradicional es servirla junto a pan con tomate, una combinación muy extendida en Cataluña que aporta frescura y potencia aún más el sabor de la tortilla.

También combina a la perfección con pimientos de Padrón, pimientos asados, embutidos ibéricos o diferentes encurtidos, como pepinillos, alcaparras o cebollitas, que aportan un agradable contraste entre la cremosidad del huevo y el toque ácido de estos productos.

Gracias a su sencillez y a la calidad de sus ingredientes, la tortilla de patata sigue siendo una de las recetas más apreciadas de la cocina española. Y, como demuestra el truco de Dani García, basta con introducir pequeños cambios en la elaboración para conseguir un resultado mucho más jugoso y lleno de sabor.