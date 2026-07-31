Los cocineros españoles coinciden: "Para que la tortilla francesa no se pegue, el truco no es el aceite, es envolverla como un sobre"

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La tortilla francesa es uno de esos platos que todo el mundo cree dominar. Solo hacen falta unos huevos, una sartén y unos minutos de cocción para preparar una receta rápida, económica y muy socorrida. Sin embargo, conseguir que quede dorada por fuera, extremadamente jugosa por dentro y que no se pegue durante la cocción requiere prestar atención a varios detalles que muchos pasan por alto.

Aunque durante años se ha pensado que el secreto estaba en utilizar abundante aceite o una sartén completamente antiadherente, cada vez son más los cocineros que coinciden en que la clave está en controlar la temperatura. El aceite ayuda, pero no es el factor decisivo. Lo realmente importante es cocinar el huevo con el calor adecuado y retirarlo en el momento exacto.

Uno de los chefs que mejor ha explicado esta técnica es Dabiz Muñoz, el cocinero madrileño al frente de DiverXO, restaurante distinguido con tres estrellas Michelin. En una conversación publicada por el canal EntreComandas, el chef desvela cómo consigue una tortilla francesa extremadamente cremosa utilizando un método tan sencillo como preciso.

Para Dabiz Muñoz, la tortilla perfecta debe tener una capa exterior muy fina, ligeramente dorada, mientras que el interior debe mantenerse prácticamente fundido. Para conseguirlo no basta con añadir más aceite o cocinarla rápidamente: el secreto está en respetar los tiempos y trabajar con distintas intensidades de fuego.

La importancia del fuego

El chef comienza batiendo tres huevos de corral junto con una pizca de sal y pimienta. Pero incluso en este paso introduce un pequeño matiz que marca la diferencia.

Según explica, los huevos deben batirse con energía para que la mezcla adquiera elasticidad, aunque sin llegar a incorporar demasiado aire. De esta manera se consigue una textura más uniforme durante la cocción y un resultado mucho más sedoso.

Una vez preparados, vierte los huevos sobre una sartén ligeramente untada con aceite de oliva virgen extra. No busca que la sartén quede llena de grasa, sino únicamente que tenga una fina película que facilite el contacto del huevo con la superficie.

La cocción comienza a una potencia media, aproximadamente un nivel 5 en una placa de inducción. En ese momento el huevo empieza a cuajar por los bordes mientras el centro permanece todavía muy líquido.

Es precisamente ahí cuando llega el paso más importante de toda la elaboración.

El truco del "efecto sobre"

Cuando los bordes ya han comenzado a cocinarse, Dabiz Muñoz baja inmediatamente la potencia al nivel mínimo, equivalente al nivel 1 en una cocina de inducción.

Con el calor mucho más suave evita que el huevo siga cocinándose demasiado deprisa y consigue mantener un interior extremadamente cremoso.

En ese instante utiliza una espátula para ir doblando los laterales hacia el centro, envolviendo el relleno como si estuviera cerrando un sobre. Ese gesto permite conservar toda la jugosidad en el interior y crear una tortilla mucho más gruesa y uniforme que la tradicional.

El propio chef asegura que la tortilla ideal debe tener "una capita muy fina alrededor y un centro fundido", una textura muy alejada de las tortillas completamente cuajadas que suelen prepararse en casa.

Según explica, si el fuego permanece demasiado alto durante toda la cocción, el huevo termina secándose rápidamente. En cambio, si la temperatura es demasiado baja desde el principio, la tortilla pierde estructura y resulta difícil manipularla.

Por eso recomienda comenzar con una temperatura media y terminar prácticamente al mínimo.

La tortilla "Tim Burton" de Dabiz Muñoz

Partiendo de esta técnica, el chef ha creado una de las tortillas francesas más llamativas de su recetario, conocida como tortilla "Tim Burton".

La base sigue siendo la misma, pero en su interior incorpora queso cheddar y mozzarella para conseguir un efecto todavía más cremoso.

El verdadero protagonista llega después, cuando cubre la tortilla con una salsa elaborada a partir de txistorra estofada lentamente en sidra asturiana.

Para preparar esa salsa comienza friendo la txistorra cortada en pequeños trozos hasta que libera toda su grasa y potencia su sabor.

A continuación añade sidra natural y deja que reduzca lentamente durante varios minutos hasta obtener una crema brillante, espesa y llena de matices.

El resultado es una salsa donde el punto ácido de la sidra equilibra la intensidad de la txistorra, aportando un contraste que convierte una sencilla tortilla francesa en un plato mucho más sofisticado.

Aunque pueda parecer una combinación atrevida, precisamente ese equilibrio entre la suavidad del huevo, la cremosidad del queso y la potencia del embutido es lo que ha convertido esta receta en una de las más comentadas del chef madrileño.

Más allá de esta versión, Dabiz Muñoz demuestra que incluso una elaboración tan tradicional como la tortilla francesa puede transformarse completamente con pequeños cambios en la técnica y en los ingredientes, sin perder la esencia de un plato que sigue siendo uno de los grandes clásicos de la cocina.