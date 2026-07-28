Lourdes, madre de 11 hijos: "En la compra semanal nunca faltan 4 litros de leche para desayunar y 24 huevos"

En España hay alrededor de 800.000 familias numerosas con el título oficial en vigor, según las estimaciones más recientes basadas en datos de organismos como Statista. Aunque estas representan aproximadamente el 6 % de los hogares del país, reúnen a un gran número de menores y desempeñan un papel clave en el relevo generacional.

Detrás de esas cifras hay miles de familias que convierten la organización diaria en todo un ejercicio de planificación.

Una de ellas es la de Lourdes Álvarez, conocida en TikTok por su perfil @solosomos13, donde comparte cómo es el día a día en un hogar con 11 hijos. En sus vídeos enseña desde recetas para familias numerosas hasta trucos para mantener el orden, organizar la despensa o hacer una compra semanal que permita alimentar a toda la familia sin que el presupuesto se dispare.

Los productos que nunca faltan en su compra

En una de las publicaciones que compartía hace unos meses, Lourdes muestra el extenso ticket de una compra semanal y explica cuáles son los alimentos que considera imprescindibles para que todo funcione en casa.

"Lentejas, huesos de ternera, espinazo, solomillo de pavo, queso... Aunque parezca mentira, esta es la compra de una madre de 11 hijos para una semana", explica en uno de sus vídeos donde muestra un ticket de la compra de grandes dimensiones. Lourdes aclara que la lista es tan extensa porque "siempre somos muchos en casa".

Entre los productos básicos destacan alimentos versátiles y fáciles de preparar, especialmente para los desayunos y las cenas improvisadas.

"Incluimos 4 litros de leche para desayunar, dos docenas de huevos para hacer tortilla de patata o huevos fritos con los que remato mogollón de comidas porque tengo invitados extra prácticamente todos los días", confiesa.

Una casa en la que siempre hay sitio para uno más

En la familia de Lourdes es habitual que amigos de sus hijos se sienten también a la mesa. Sin embargo, reconoce que recibir a más personas no es tan sencillo como muchas veces se piensa.

"Eso de que donde comen 13 comen 15 es una leyenda urbana. Lo tienes que hacer súper bien para poder acoger y nosotros estamos encantados de que vengan amigos de nuestros hijos. Vale la pena".

Para conseguir que todos puedan comer bien sin complicar en exceso la cocina, Lourdes tiene una fórmula que nunca falla. "Pues complementando con huevos fritos con patatas y mucho cariño", asegura.

Planificar la compra para controlar el gasto

Más allá de la logística que supone alimentar a una familia tan numerosa, la planificación se ha convertido en una herramienta imprescindible para mantener el equilibrio de la economía doméstica.

Elaborar una lista, aprovechar productos que sirven para variar recetas y evitar compras improvisadas son hábitos que ayudan a optimizar cada euro invertido en el supermercado.

Además, este esfuerzo llega en un momento en el que el precio de muchos alimentos básicos continúa presionando el presupuesto familiar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los huevos se encarecieron un 30 % durante los once primeros meses del año, mientras que otros productos habituales como el café, el cacao o el chocolate también registraron importantes subidas.

Para familias como la de Lourdes, donde cada comida implica preparar raciones para más de una decena de personas y donde las visitas son frecuentes, anticiparse a las necesidades de la semana no es solo una cuestión de organización. Es una forma de mantener bajo control el gasto sin renunciar a compartir la mesa con quienes forman parte de su día a día.