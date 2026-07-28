Los cocineros coinciden: "Las sardinas en lata se mejoran con 200 g de queso fresco, un pepino y medio pimiento rojo"

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Durante años, las sardinas en conserva fueron el recurso de emergencia de muchas despensas. Sin embargo, hoy ocupan un lugar destacado tanto en la cocina saludable como en la alta gastronomía.

Su bajo precio, su larga conservación y, sobre todo, su perfil nutricional han hecho que nutricionistas y cocineros las reivindiquen como uno de los alimentos con mejor relación calidad-precio del supermercado.

No es casualidad que cada vez más chefs incorporen este producto a sus recetas o que numerosos expertos en alimentación recomienden consumir pescado azul varias veces por semana.

Las sardinas en lata reúnen proteínas de alta calidad, grasas saludables y una amplia variedad de vitaminas y minerales en un formato cómodo y listo para consumir.

Entre quienes defienden su potencial está Carlos Gómez (Charlito Cooks). El divulgador gastronómico propone una receta rápida que combina sardinas, garbanzos y verduras frescas para preparar una cena equilibrada en apenas 15 minutos.

Económico y nutricional

Las sardinas pertenecen al grupo de los pescados azules, caracterizados por su elevado contenido en ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA.

Estas grasas saludables están asociadas a beneficios para la salud cardiovascular y ayudan a mantener unos niveles adecuados de triglicéridos dentro de una alimentación equilibrada.

Además, aportan proteínas completas, es decir, contienen todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita para mantener la masa muscular y reparar tejidos.

Su perfil nutricional también destaca por la presencia de vitaminas del grupo B, especialmente B12 y B3, además de vitaminas D y A. A ello se suman minerales como fósforo, magnesio, hierro, yodo, zinc y selenio, fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo.

Uno de los aspectos que diferencia a las sardinas en conserva de las frescas es que suelen consumirse con la espina. Durante el proceso de elaboración, el tratamiento térmico la ablanda hasta hacerla completamente comestible, aumentando así el aporte de calcio de la conserva.

Por este motivo, las sardinas en lata constituyen una opción especialmente óptima para personas que consumen pocos lácteos o desean reforzar la salud ósea, ya que combinan calcio y vitamina D en un mismo alimento.

Una receta completa

Más allá de comerlas sobre una tostada o en un bocadillo, Carlos Gómez propone convertirlas en el ingrediente principal de una ensalada templada rica en proteínas, fibra y grasas saludables.

La combinación con garbanzos incrementa el contenido de fibra y favorece una mayor sensación de saciedad, mientras que las verduras frescas aportan vitaminas, antioxidantes y un toque crujiente que equilibra el intenso sabor de las sardinas.

Otro de los trucos del creador de contenido consiste en aprovechar el aceite de la propia conserva para elaborar el aliño. De esta forma se evita desperdiciar un ingrediente que concentra buena parte del sabor del pescado.

Ensalada de garbanzos y sardinas Ingredientes 2 latas de sardinas en aceite

1 bote de garbanzos cocidos

1/2 pimiento rojo

1 cebolleta

1 pepino

200 gramos de queso fresco

2 piparras

Aceite de oliva

Un chorrito de vinagre

Sal al gusto Paso 1 Escurre y aclara los garbanzos bajo el grifo. Colócalos en un bol junto con el pimiento, la cebolleta, el pepino y el queso fresco, todo cortado en dados del tamaño que quieras. Paso 2 Prepara el aliño mezclando el aceite de las latas de sardinas con un chorrito de aceite de oliva, vinagre, las piparras picadas y una pizca de sal. Remueve hasta emulsionar. Paso 3 Coloca las sardinas sobre la ensalada, vierte el aliño por encima y mezcla ligeramente antes de servir. En apenas 15 minutos tendrás una cena completa, rica en proteínas, fibra y grasas saludables.

Algunas precauciones

Como ocurre con cualquier conserva, los especialistas recuerdan que conviene prestar atención al etiquetado. Muchas variedades contienen altas cantidades de sal para favorecer su conservación.

Por ello, las personas con hipertensión o que necesiten controlar la ingesta de sodio deberían moderar su consumo o elegir opciones con menor contenido en sal.

Asimismo, al tratarse de pescado azul, las sardinas contienen purinas. Las personas con gota o hiperuricemia deben seguir las recomendaciones de su médico respecto a la frecuencia con la que pueden incorporarlas a su dieta.

#sardinas #recetasfaciles #recetassanas #recetassaludables ♬ sonido original - Charlito Cooks @charlito_cooks Ensalada de garbanzos y sardinas. 📋Ingredientes (esto es completamente flexible): - 1 bote de garbanzos de bote - 2 latas de sardinas en aceite - 1/2 pimiento rojo - Cebolleta - 200g de queso fresco - 2 piparras - 1 pepino - Aceite de oliva virgen extra - Vinagre - Sal - Opcional: Yema de huevo curada (tenéis la receta en el perfil) 1️⃣ Pasa por el grifo los garbanzos para aclararlos, mezcla en un bol el resto de ingredientes picados a tu gusto menos las sardinas y el aliño. 2️⃣ Aprovecha el aceite de las sardinas (personalmente prefiero que las conservas sean con aceite de oliva a secas, el aceite de oliva virgen extra puede ser muy invasivo, lo que hago es simplemente añadirle un poco de AOVE al propio aliño. Simplemente tienes que mezclar en un tarro el aceite, el chorrito de vinagre, las piparras picadas, la sal y mezclar bien. 3️⃣ En el último momento te sirves las sardinas por encima y aliñas al gusto. #ensalada

Para la población general, los expertos coinciden en que consumirlas varias veces por semana dentro de una alimentación basada en verduras, frutas, legumbres y cereales integrales constituye una opción saludable.

También aconsejan priorizar las conservas en aceite de oliva frente a aquellas elaboradas con salsas muy grasas o azucaradas.