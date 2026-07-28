Los chefs andaluces coinciden: "Para un gazpacho perfecto, no uses tomate en rama; usa mejor tomate pera"

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El gazpacho andaluz es uno de los grandes clásicos del verano. Refrescante, ligero y muy nutritivo, esta sopa fría nacida en el sur de España se ha convertido en uno de los platos más representativos de la gastronomía nacional.

Precisamente por su popularidad, son muchas las personas que lo preparan en casa. Sin embargo, aunque la receta parece sencilla, elegir bien los ingredientes marca una gran diferencia tanto en el sabor como en la textura.

Por eso, numerosos chefs españoles coinciden en una misma recomendación: si se busca un resultado más espeso y con mejor cuerpo, conviene olvidarse del tomate de rama y apostar por el tomate pera. Además, los cocineros insisten en que deben estar muy maduros para aportar más sabor e integrarse mucho mejor con el resto de componentes.

Un tomate verde o poco maduro no solo aporta menos sabor, sino también una mayor acidez, lo que obliga en muchos casos a corregir el resultado añadiendo más pan o incluso azúcar. En cambio, cuando alcanza su punto óptimo de maduración aporta el equilibrio justo entre dulzor y acidez, consiguiendo un matiz mucho más intenso sin necesidad de añadir ingredientes extra.

A este consejo se suma el chef Dani García, que recomienda no añadir agua cuando el tomate tiene suficiente jugo, aprovechando únicamente el líquido que desprende de forma natural.

El tomate que recomiendan los chefs

Los profesionales tienen claro que el tomate pera es la mejor variedad para preparar un gazpacho tradicional. Su principal ventaja es que tiene una carne más firme y una menor cantidad de semillas y agua que otras variedades.

Gracias a ello se consigue una crema más densa y con mayor intensidad de sabor sin necesidad de añadir más pan ni reducir el líquido durante la preparación.

Otra de las ventajas del tomate pera es que, al tener menos semillas y una pulpa más consistente, se obtiene una crema más uniforme y con un color rojo más intenso. Además, al pasarlo por el colador se aprovecha mejor la pulpa y se generan menos residuos.

Eso no significa que no puedan utilizarse otros tomates. Algunos cocineros incorporan unos cuantos tomates cherry para aportar un punto extra de dulzor y potenciar el sabor final del gazpacho.

Algunos cocineros incluso mezclan distintas variedades para ajustar el resultado a su gusto. Los tomates cherry, por ejemplo, aportan un punto extra de dulzor e intensidad, mientras que otras variedades más jugosas ayudan a obtener una textura algo más ligera.

Los errores que arruinan un buen gazpacho

Elegir un buen tomate es solo una parte del proceso. Los chefs recuerdan que existen otros errores muy habituales que pueden estropear el resultado final incluso utilizando ingredientes de calidad.

Uno de los errores más frecuentes consiste en añadir demasiada agua. Si el tomate está bien maduro, normalmente bastará con el líquido que libera de forma natural para conseguir la textura adecuada.

Otro fallo habitual es abusar del pan para espesar el gazpacho. El pan debe aportar cuerpo, pero nunca convertirse en el ingrediente protagonista ni ocultar el sabor del tomate.

También es importante no excederse con el vinagre. Lo recomendable es incorporarlo poco a poco y probar la mezcla antes de añadir más, ya que un exceso puede enmascarar el resto de sabores.

Otro aspecto que muchos pasan por alto es el tiempo de reposo. Servir el gazpacho recién triturado impide que los sabores terminen de integrarse, por lo que los chefs recomiendan dejarlo reposar en la nevera al menos un par de horas antes de llevarlo a la mesa.

Gazpacho andaluz tradicional 1 kg de tomate pera maduro

50 g de pan de hogaza duro

50 ml de aceite de oliva virgen extra (AOVE)

30 ml de vinagre de Jerez

5 g de sal

2 dientes de ajo

1 pimiento verde italiano

1 pepino

Hasta 250 ml de agua muy fría (opcional) Paso 1 Trocear los tomates, el pimiento, el pepino y los ajos. Introducirlos en el vaso de la batidora junto con el pan, el aceite de oliva, el vinagre y la sal. Añadir el agua solo si se desea una textura más ligera. Paso 2 Triturar todos los ingredientes hasta obtener una crema muy fina. Si se utiliza un robot de cocina, procesar la mezcla a máxima potencia durante unos 4 minutos. Paso 3 Pasar el gazpacho por un colador fino o un chino para eliminar las pieles y las semillas y conseguir una textura más suave. Paso 4 Introducir el gazpacho en la nevera durante al menos 2 horas antes de servirlo para que esté bien frío.

Cómo servir el gazpacho

Uno de los errores más habituales es añadir hielo directamente al servirlo. Aunque parezca una buena idea, termina aguando la receta y resta intensidad al sabor.

Lo más recomendable es preparar el gazpacho con antelación para que se enfríe en la nevera. Conviene conservarlo tapado para evitar que se oxide y mantener intacto todo su aroma.

A la hora de servirlo, puede acompañarse con los ingredientes clásicos: pepino, tomate, pimiento y cebolla picados muy finos, además de unos picatostes crujientes.

También combina muy bien con huevo duro picado, taquitos de jamón serrano y un último chorrito de aceite de oliva virgen extra justo antes de llevarlo a la mesa.

Si sobra gazpacho, puede conservarse en un recipiente hermético dentro de la nevera durante dos o tres días sin perder apenas cualidades. Antes de servirlo de nuevo basta con removerlo ligeramente para volver a emulsionar el aceite y recuperar toda su cremosidad.

De hecho, muchos chefs aseguran que el gazpacho está incluso más rico al día siguiente, cuando todos los ingredientes han terminado de integrarse y el sabor resulta todavía más intenso.