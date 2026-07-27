Ya está en vigor: los ayuntamientos multan con hasta 3.000 euros a quienes laven el coche delante de casa

Lavar el coche delante de casa puede parecer un gesto de lo más normal. Sin embargo, esta costumbre, que muchos repiten sin darle importancia, puede suponer una multa considerable en numerosas localidades españolas, donde está terminantemente prohibida. De hecho, en algunos municipios la multa puede llegar a alcanzar hasta incluso los 3.000 euros.

Aunque la legislación estatal no incluye una prohibición expresa de lavar un vehículo en la vía pública, sí recoge una serie de obligaciones relacionadas con la conservación y la seguridad de las calles.

En concreto, en el artículo 4.2 del Reglamento General de Circulación se establece que "se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquella o sus instalaciones".

En la práctica, el agua empleada durante el lavado suele arrastrar restos de jabón, grasa, aceites o suciedad que terminan sobre el asfalto o llegan a la red de alcantarillado. Por este motivo, algunos ayuntamientos consideran que esta actividad puede incumplir la normativa municipal sobre limpieza, medio ambiente o uso del espacio público.

La abogada Francisca Soler explicaba en redes sociales recientemente que esta práctica puede ser motivo de sanción porque "se entiende que, cuando tú lavas el coche en la calle, depositas agua, jabón y suciedad en la vía, por lo que puedes entorpecer la circulación o hacerla más peligrosa".

Además, la cuantía de la multa depende de la normativa aprobada por cada municipio. No existe una sanción única para todo el territorio nacional, ya que son las ordenanzas locales las que determinan si esta conducta constituye una infracción y cuál es la penalización correspondiente.

En ciudades como Madrid o Barcelona, lavar el coche en la vía pública puede considerarse una infracción grave, con sanciones que, en los casos más severos previstos por la normativa municipal, pueden alcanzar los 3.000 euros. En otros municipios donde la regulación es menos estricta o no existe una prohibición específica, las multas suelen ser mucho más reducidas y rondan los 100 euros.

Dónde lavar el coche sin riesgo de multa

La alternativa más recomendable es acudir a un centro de lavado o a una estación de servicio equipada para esta actividad. Estas instalaciones con sistemas preparados para recoger y tratar las aguas residuales antes de su vertido, evitando que detergentes, aceites u otros contaminantes acaben directamente en el alcantarillado o en el medio ambiente.

Desde el Real Automóvil Club de España (RACE) recuerdan que "estas instalaciones están sujetas a la normativa de vertidos y deben gestionar las aguas residuales conforme a la regulación del saneamiento ambiental del lavado del vehículo.

¿Se puede lavar el coche dentro de un garaje privado?

Si el lavado se realiza dentro de una propiedad privada, la situación cambia. En un garaje particular, al no tratarse de la vía pública, esta práctica suele estar permitida siempre que se respeten las normas sobre vertidos y no se cause ningún perjuicio a terceros.

En cambio, si el vehículo se limpia en un garaje comunitario, conviene revisar previamente los estatutos de la comunidad o las normas internas. Algunas comunidades de propietarios limitan este tipo de actividades para evitar problemas con la evacuación de aguas, el mantenimiento de las instalaciones o las molestias al resto de vecinos.