Eva Arguiñano, chef: "Para una ensaladilla rusa perfecta, no la 'bañes' en mayonesa, usa solo la justa para ligar los ingredientes"

Con el calor, las recetas de siempre dejan paso a platos frescos, ligeros y llenos de sabor. En verano, el cuerpo pide propuestas apetecibles que ayuden a combatir las altas temperaturas sin renunciar al placer de comer bien.

Entre las grandes protagonistas de estos meses están las ensaladas, pero, en ocasiones, nos empeñamos en añadirles tantos ingredientes para que estén llenas de sabor y terminan siendo todo lo contrario: un plato pesado que lo único que nos hace querer es una siesta inmediata.

Como solución a este "mal" tan generalizado en la cocina, la reputada chef y presentadora de televisión, Eva Arguiñano da la solución perfecta.

A sus 65 años, y aunque su especialidad son los postres, siendo jefa de repostería del restaurante de su hermano, Karlos Arguiñano, en Zarauz, la cocinera sabe cómo crear platos ligeros y refrescantes sin complicarse demasiado.

Arguiñano nos enseña que el truco para una ensaladilla verdaderamente ligera y exquisita reside en la cantidad mínima de mayonesa. Olvídate de esas ensaladillas ahogadas en salsa que, aunque ricas, te dejan con una sensación de hinchazón y pesadez.

La ensalada del verano

El secreto de Arguiñano reside en entender que la mayonesa debe ser un ligante sutil, un abrazo suave a los ingredientes, no el ingrediente principal que lo domine todo.

De ahí que Eva muestre paso a paso cómo hacer una ensaladilla de atún que no solo es deliciosa, sino también increíblemente ligera y refrescante. Ella misma nos confiesa que para este tipo de ensaladilla, "muy poca mayonesa, le hace falta muy muy poco, o sea, lo justo para mezclar los ingredientes".

Este pequeño gran gesto es lo que transforma una ensaladilla común en una experiencia "mucho más ligera", "más fácil de comer" y que, lo más importante para nosotras, "no te llena tanto".

Además, este truco te abre un mundo de posibilidades decorativas: al ser la ensaladilla tan ligera de base, puedes permitirte el lujo de añadir un toque extra de mayonesa por encima para adornar, sin que el plato resulte pesado en absoluto.

La ensaladilla perfecta

La magia de esta ensaladilla reside no solo en el secreto de la mayonesa, sino también en la elección de ingredientes de calidad y un proceso de elaboración súper sencillo. Eva Arguiñano nos lo demuestra paso a paso, haciendo de esta receta algo realmente especial.

El atún, el protagonista. Eva enfatiza la importancia de escurrirlo a la perfección, "quitándole bien todo el aceite" y apretándolo "para quitar bien toda la grasa". Luego, se desmiga suavemente con un tenedor hasta que esté bien suelto. La frescura de la cebolleta. Un toque distintivo y crucial viene de la cebolleta. La clave, según la chef, es que sea "suave suave, de la que no pica". Picada finita, "pequeñito pequeñito", aporta una "frescura" inigualable y ese "crunch" tan adictivo que nos encanta en cada bocado. ¡No tengas miedo de echar en cantidad! Huevos duros, la suavidad esencial. Los huevos duros son el contrapunto perfecto, aportando una "suavidad" deliciosa a la ensaladilla. Eva nos da el truco para una cocción perfecta: "los he cocido 10 minutos, los he puesto en agua fría 10 minutos y luego enfriar y pelar". Ella sugiere usar dos de los huevos para la mezcla inicial y reservar el tercero para el toque final de la presentación. La mayonesa, el ingrediente 'secreto' bien elegido. Y aquí, de nuevo, la mayonesa. Eva prefiere la hecha con "aceite de girasol un poco suave porque no me gusta para este tipo de ensaladilla que sea fuerte". Recomienda empezar con "3 cucharillas pequeñas para este bol que es un mediano hermoso", mezclando suavemente. Si los ingredientes se juntan, ¡no añadirás más! Pero si sientes que hace falta un toque más, "un poquito más", pero siempre "es mejor empezar por poco". El objetivo es que la mayonesa "apenas se ve", lo que garantiza esa ligereza de la que hablamos. El montaje y el reposo frío. Una vez que tienes el atún desmenuzado, la cebolleta picada y los trozos de huevo incorporados, añade la mayonesa y mezcla suavemente, aplastando bien para que todo se integre. Después, es crucial taparla bien y guardarla en la nevera para que esté bien fría. Este reposo no solo realza los sabores, sino que también contribuye a esa sensación de ligereza.

Esta ensaladilla no solo es una delicia para el paladar, sino también un ejemplo sublime de cómo la sencillez y el ingenio culinario de Eva Arguiñano nos brindan "tantas alegrías", resultando "tan fácil y cómodo preparar".

La ensaladilla perfecta según la chef Eva Arguiñano.

Ligera, fresca, llena de sabor gracias a la "frescura" y el "crunch" de la cebolleta y la "suavidad" del huevo, y con ese "muy poco trabajo" que nos encanta, es la aliada perfecta para cuidarnos sin renunciar al placer este verano.

Eva Arguiñano nos lo resume perfectamente: es una ensaladilla que "me da mucho juego" y "muy poco trabajo".