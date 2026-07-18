Un chef Michelín lo tiene claro: "La mejor ensaladilla rusa no lleva mayonesa, se hace con zumo de naranja, coñac, tabasco y pimentón"

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La ensaladilla rusa es uno de los platos imprescindibles del verano en España. Cremosa, fresca y fácil de preparar, suele tener un ingrediente indiscutible: la mayonesa.

Sin embargo, el chef Jordi Roca ha decidido romper con esa tradición y sustituirla por una salsa diferente que aporta un sabor más ligero, aromático y lleno de matices.

El pastelero de El Celler de Can Roca, restaurante distinguido con tres estrellas Michelin, ha compartido esta propuesta en su cuenta de Instagram, donde explica que un simple cambio en el aliño puede transformar por completo una receta tan popular.

"La mejor ensaladilla rusa no se hace con mayonesa", asegura el cocinero, que apuesta por una emulsión elaborada con leche, aceite de oliva, zumo de naranja, coñac, pimentón dulce y unas gotas de tabasco.

Una salsa diferente

Aunque a primera vista pueda parecer una combinación sorprendente, la mezcla mantiene la textura cremosa que caracteriza a la ensaladilla tradicional. La diferencia está en el equilibrio de sabores.

La leche y el aceite de oliva crean una base suave, similar a una mayonesa ligera, mientras que el zumo de naranja aporta un toque cítrico que refresca el conjunto. El coñac añade profundidad aromática, el pimentón dulce suma matices ahumados y el tabasco introduce un ligero picante.

Según explica Jordi Roca, el objetivo de esta salsa es conseguir "un punto picante y un punto aromático" que realce el resto de ingredientes sin ocultarlos.

El resultado es una ensaladilla menos pesada que la versión clásica y con un perfil mucho más fresco, ideal para los meses de calor.

Fruta, verduras y marisco

La innovación no termina en el aliño. El chef también modifica el contenido habitual de la receta incorporando ingredientes poco frecuentes en este plato.

En lugar de la clásica combinación de patata, huevo o atún, Roca apuesta por tres conservas de marisco: mejillones, almejas y berberechos. A ellas suma manzana, lechuga y hinojo fresco.

La manzana introduce un punto crujiente y ligeramente dulce que contrasta con el intenso sabor de los moluscos. La lechuga aporta frescura y el hinojo añade un delicado aroma anisado que combina especialmente bien con el marisco.

El resultado es una ensaladilla con más textura, más contrastes y un sabor muy diferente al que suele encontrarse en bares y restaurantes.

La ensaladilla rusa de Jordi Roca

El chef no pretende sustituir a la receta tradicional, sino ofrecer una reinterpretación que demuestra cómo pequeños cambios pueden renovar un clásico sin perder su esencia.

Ensaladilla rusa del chef Jordi Roca Ingredientes para la salsa 100 ml de leche

160 ml de aceite de oliva

50 cl de zumo de naranja

1 chorrito de coñac

1 pizca de pimentón dulce

3 o 4 gotas de tabasco

Sal

Pimienta Ingredientes para la ensaladilla 1 lata de mejillones

1 lata de almejas

1 lata de berberechos

1 manzana

5 o 6 hojas de lechuga

2 o 3 ramitas de hinojo Paso 1 Escurre los mejillones, las almejas y los berberechos y colócalos en un recipiente amplio. Paso 2 Prepara la salsa batiendo la leche mientras incorporas poco a poco el aceite de oliva hasta conseguir una emulsión cremosa. Paso 3 Añade la sal, la pimienta, el zumo de naranja, el coñac y el pimentón dulce. Tritura de nuevo e incorpora finalmente las gotas de tabasco. Paso 4 Corta la manzana en dados pequeños y pica la lechuga y el hinojo. Mézclalos con las conservas. Paso 5 Vierte la salsa sobre todos los ingredientes y remueve suavemente hasta que la ensaladilla quede completamente integrada.

El resultado no deja indiferente a nadie. La explosión de sabores es espectacular, sumado a lo sencillo que resulta esta elaboración, hará que esta ensaladilla rusa tan original se convierta en el imprescindible de tu verano y tus reuniones familiares.