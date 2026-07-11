Ya es oficial: los trabajadores que enfermen durante sus vacaciones tienen derecho a recuperar los días perdidos

Las vacaciones son uno de los momentos más esperados del año. Sin embargo, una gripe, un accidente o cualquier otro problema de salud pueden dar al traste con unos días de descanso que llevaban meses planificándose.

Es precisamente en ese momento cuando surge una de las dudas más habituales por estas fechas entre los trabajadores: si me pongo enfermo durante las vacaciones ¿se pierden esos días o pueden recuperarse más adelante?

La legislación española protege este derecho. Cuando un trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal durante sus vacaciones, esos días no se consideran disfrutados, siempre que exista la correspondiente baja médica. Esto permite solicitar que el periodo de descanso pueda disfrutarse en otro momento.

Esta posibilidad está recogida en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce un mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas al año, —equivalentes, con carácter general, a cuatro semanas o 22 días laborables cuando así lo establezca la empresa—.

Para poder recuperar los días de descanso es imprescindible que la enfermedad o el accidente den lugar a una incapacidad temporal acreditada mediante la correspondiente baja médica. En ese caso, el periodo en el que el trabajador permanezca de baja deja de computar como vacaciones.

Una vez reciba el alta médica, podrá disfrutar de los días que no puso utilizar por culpa de la enfermedad. La normativa concede para ello un plazo amplio: hasta 18 meses contados desde el final del año en el que se generaron esas vacaciones.

El propio Estatuto de los Trabajadores establece que, cuando las vacaciones coincidan con una incapacidad temporal que impida disfrutarlas, total o parcialmente, el empleado podrá recuperarlas una vez finalice la baja, siempre que no haya transcurrido ese plazo máximo.

Un derecho respaldado por los tribunales

Aunque hoy se trata de una cuestión plenamente reconocida, durante años existieron dudas sobre qué ocurría cuando la baja médica comenzaba una vez iniciadas las vacaciones.

La situación quedó definitivamente aclarada tras una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2013, que siguió el criterio fijado anteriormente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ambos tribunales concluyeron que una enfermedad no puede privar al trabajador de su derecho al descanso anual retribuido.

¿Puede el trabajador elegir nuevas fechas?

Recuperar los días de vacaciones no significa que el empleado pueda decidir por sí solo cuándo disfrutarlos. La ley establece que las fechas deben fijarse de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador, del mismo modo que ocurre con cualquier otro periodo vacacional.

En la mayoría de los casos ambas partes alcanzan un acuerdo sin dificultades. Si no fuera posible, serán los juzgados de lo social quienes resuelvan el conflicto, teniendo especial importancia los partes de baja y de alta médica para acreditar el tiempo en el que coincidieron la incapacidad temporal y las vacaciones.